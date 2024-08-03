Однодневные – экскурсии в Новом Афоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Новом Афоне, цены от 13 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
На машине
скидка
20%
33 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Уникальная экскурсия по Абхазии: природа, история и местные деликатесы
Абхазия - удивительный край с богатой историей и живописной природой. Узнайте о культуре и традициях этого самобытного региона, посетив его самые красивые места
Начало: Ваш отель в Новом Афоне
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
1690013 520 за всё до 7 чел.
Впервые в Абхазии
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
9 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Впервые в Абхазии
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: В Новом Афоне
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
13 000 за всё до 8 чел.
На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица
На машине
На кабриолете
19 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица: путешествие через красоты Абхазии
Погрузитесь в мир неповторимых пейзажей Абхазии, путешествуя на кабриолете к озеру Рица. Великолепные виды и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У вашего отеля
22 авг в 09:00
27 авг в 09:00
14 110 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    3 августа 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
    Экскурсия была очень интересной, наш гид - Алхас сразу же расположил к себе, очень интересно все рассказывал, был вежлив, поддерживал любые темы. Дополнительно рассказал в какие места можно сходить, где можно вкусно поесть. Мы с супругой остались очень довольно!
  • И
    Ирина
    29 июля 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
    Остались в полном восторге от поездки на Рица. Спасибо огромное Алану за экскурсию.
  • В
    Василий
    23 июля 2024
    Впервые в Абхазии
    Путешествие для нас с детьми проводил гид Гудиса. Забрал из отеля в оговоренное время. Грамотно выстроил маршрут, поэтому во все места попадали не в пик. Интересные рассказы об истории Абхазии, особенностях абхазского языка и пара прекрасных легенд напоследок 👍
  • С
    Сергей
    20 июля 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
    Были на экскурсии. Все очень понравилось. Отдельное спасибо гиду Амза за очень интересные расказы об Абхазии. Программа была насыщенной и интересной. Понравился ресторан Абхазкий двор со стеклянным мостом.
    Были на экскурсии. Все очень понравилось. Отдельное спасибо гиду Амза за очень интересные расказы об АбхазииБыли на экскурсии. Все очень понравилось. Отдельное спасибо гиду Амза за очень интересные расказы об АбхазииБыли на экскурсии. Все очень понравилось. Отдельное спасибо гиду Амза за очень интересные расказы об АбхазииБыли на экскурсии. Все очень понравилось. Отдельное спасибо гиду Амза за очень интересные расказы об АбхазииБыли на экскурсии. Все очень понравилось. Отдельное спасибо гиду Амза за очень интересные расказы об АбхазииБыли на экскурсии. Все очень понравилось. Отдельное спасибо гиду Амза за очень интересные расказы об Абхазии
  • О
    Ольга
    19 июля 2024
    На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица
    Экскурсия на кабриолете очень понравилась, горы и ветер в лицо. Виды просто восхитительные. Адгур супер человек и интересный собеседник, время пролетело незаметно.
    Экскурсия на кабриолете очень понравилась, горы и ветер в лицо. Виды просто восхитительные. Адгур супер человекЭкскурсия на кабриолете очень понравилась, горы и ветер в лицо. Виды просто восхитительные. Адгур супер человекЭкскурсия на кабриолете очень понравилась, горы и ветер в лицо. Виды просто восхитительные. Адгур супер человекЭкскурсия на кабриолете очень понравилась, горы и ветер в лицо. Виды просто восхитительные. Адгур супер человекЭкскурсия на кабриолете очень понравилась, горы и ветер в лицо. Виды просто восхитительные. Адгур супер человек
  • В
    Виктория
    6 июля 2024
    На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица
    Спасибо большое Адгуру за незабываемое путешествие по живописным местам, интересную экскурсию и полезные советы! Машина с открытым верхом-то, что надо для такой поездки!
  • А
    Андрей
    6 июля 2024
    На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица
    Прекрасный экскурсовод,рассказывал обо всем как будто читал сказку,захватывающе,не занудно. Позитивный человек,в день экскурсии встретились впервые,но общались как будто были знакомы задолго до этого. Ну и заключительной деталью, был конечно же автомобиль чистый,ухоженный. Впечатления от поездки 100% положительные. Спасибо Адгуру за незабываемые эмоции!!!!
    Прекрасный экскурсовод,рассказывал обо всем как будто читал сказку,захватывающе,не занудно
  • В
    Валерия
    1 марта 2024
    Впервые в Абхазии
    Были на экскурсии с Алхазом. Экскурсия очень понравилась - нас отвезли на комфортном автомобиле к красавице Рицце. По дороге останавливались
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    в очень красивых местах. - в волшебном лесу, на мужских и девичьих слезах. Заехали в абхазскую деревню - посетили семейную винодельню, сыроварню с вкусными сырами. Понравилось абсолютно всё! Алхаз очень интересно рассказывал о достопримечательностях и о своей стране. Буквально влюбил нас в Абхазию. Приехав сюда впервые - мы думали - посмотрим и поставим себе галочку, что побывали в этой стране. Сейчас же, после этой экскурсии, мы уже планируем провести летний отдых здесь и уверена, что ещё не раз вернемся сюда - в эти красивейшие места!

    Были на экскурсии с Алхазом. Экскурсия очень понравилась - нас отвезли на комфортном автомобиле к красавицеБыли на экскурсии с Алхазом. Экскурсия очень понравилась - нас отвезли на комфортном автомобиле к красавицеБыли на экскурсии с Алхазом. Экскурсия очень понравилась - нас отвезли на комфортном автомобиле к красавицеБыли на экскурсии с Алхазом. Экскурсия очень понравилась - нас отвезли на комфортном автомобиле к красавицеБыли на экскурсии с Алхазом. Экскурсия очень понравилась - нас отвезли на комфортном автомобиле к красавице
  • А
    Анастасия
    9 января 2024
    Впервые в Абхазии
    Экскурсию проводил гид Армен - очень отзывчивый и позитивный человек. Учёл всё наши пожелания по содержанию поездки. Интересно рассказывал об
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    истории края и обычаях абхазов. Нам не очень повезло с погодой, но благодаря гиду мы увидели много красивого! Совершенно замечательным завершением экскурсии был ужин в кафе с местной кухней. Армен учил нас правильно кушать мамалыгу - это так необычно и вкусно!

Ответы на вопросы от путешественников по Новому Афону в категории «Однодневные»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
  2. Впервые в Абхазии
  3. На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица
Какие места ещё посмотреть в Новом Афоне
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Рица
  2. Гегский водопад
Сколько стоит экскурсия по Новому Афону в августе 2024
Сейчас в Новом Афоне в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 13 000 до 14 110 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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