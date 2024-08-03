И Иван Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона) Экскурсия была очень интересной, наш гид - Алхас сразу же расположил к себе, очень интересно все рассказывал, был вежлив, поддерживал любые темы. Дополнительно рассказал в какие места можно сходить, где можно вкусно поесть. Мы с супругой остались очень довольно!

И Ирина Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона) Остались в полном восторге от поездки на Рица. Спасибо огромное Алану за экскурсию.

В Василий Впервые в Абхазии Путешествие для нас с детьми проводил гид Гудиса. Забрал из отеля в оговоренное время. Грамотно выстроил маршрут, поэтому во все места попадали не в пик. Интересные рассказы об истории Абхазии, особенностях абхазского языка и пара прекрасных легенд напоследок 👍

С Сергей Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона) Были на экскурсии. Все очень понравилось. Отдельное спасибо гиду Амза за очень интересные расказы об Абхазии. Программа была насыщенной и интересной. Понравился ресторан Абхазкий двор со стеклянным мостом.

О Ольга На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица Экскурсия на кабриолете очень понравилась, горы и ветер в лицо. Виды просто восхитительные. Адгур супер человек и интересный собеседник, время пролетело незаметно.

В Виктория На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица Спасибо большое Адгуру за незабываемое путешествие по живописным местам, интересную экскурсию и полезные советы! Машина с открытым верхом-то, что надо для такой поездки!

А Андрей На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица Прекрасный экскурсовод,рассказывал обо всем как будто читал сказку,захватывающе,не занудно. Позитивный человек,в день экскурсии встретились впервые,но общались как будто были знакомы задолго до этого. Ну и заключительной деталью, был конечно же автомобиль чистый,ухоженный. Впечатления от поездки 100% положительные. Спасибо Адгуру за незабываемые эмоции!!!!

В Валерия Впервые в Абхазии читать дальше в очень красивых местах. - в волшебном лесу, на мужских и девичьих слезах. Заехали в абхазскую деревню - посетили семейную винодельню, сыроварню с вкусными сырами. Понравилось абсолютно всё! Алхаз очень интересно рассказывал о достопримечательностях и о своей стране. Буквально влюбил нас в Абхазию. Приехав сюда впервые - мы думали - посмотрим и поставим себе галочку, что побывали в этой стране. Сейчас же, после этой экскурсии, мы уже планируем провести летний отдых здесь и уверена, что ещё не раз вернемся сюда - в эти красивейшие места! Были на экскурсии с Алхазом. Экскурсия очень понравилась - нас отвезли на комфортном автомобиле к красавице Рицце. По дороге останавливались