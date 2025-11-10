Мои заказы

Влюбиться в Новый Афон: святыни, горы и следы прошлого

Погрузитесь в атмосферу Нового Афона, где история и природа сливаются в единое целое. Откройте для себя святыни, горы и уникальные пещеры
Экскурсия по Новому Афону - это возможность погрузиться в атмосферу древности и природной красоты.

Гости смогут посетить Новоафонский Симоно-Кананитский монастырь, насладиться видами с Иверской горы и исследовать Новоафонскую пещеру.

Исторические объекты, такие как дача Сталина и Анакопийская крепость, добавят глубины вашему путешествию. Уникальные природные и культурные достопримечательности делают эту экскурсию незабываемой
5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Посещение знаменитого монастыря
  • 🏰 Историческая Анакопийская крепость
  • 🌄 Виды с Иверской горы
  • 🕯️ Погружение в Новоафонскую пещеру
  • 🍷 Дегустация местных вин
Влюбиться в Новый Афон: святыни, горы и следы прошлого© Илона
Влюбиться в Новый Афон: святыни, горы и следы прошлого© Илона
Влюбиться в Новый Афон: святыни, горы и следы прошлого© Илона

Что можно увидеть

  • Новоафонский Симоно-Кананитский монастырь
  • Дача Сталина
  • Новоафонская средняя школа
  • Храм Покрова Пресвятой Богородицы
  • Санаторий «Абхазия»
  • Часовня Александра Невского
  • Новоафонская пещера
  • Иверская гора и Анакопийская крепость

Описание экскурсии

Новоафонский Симоно-Кананитский монастырь 19 века (1 час)
Один из самых известных монастырей Абхазии. Вы увидите великолепную архитектуру и насладитесь атмосферой спокойствия.

Дача Сталина (1 час)
Историческое здание, где жил Иосиф Сталин. Вы услышите рассказ о жизни и деятельности вождя и его влиянии на регион.

Новоафонская средняя школа (10 минут)
Краткий осмотр образовательного учреждения, которое тоже часть местной истории.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы (10 минут)
Прекрасный храм 19 века с богатой историей и красивой архитектурой.

Сувенирный рынок (20 минут)
Здесь можно приобрести уникальные сувениры и изделия местных мастеров.

Санаторий «Абхазия» (10 минут)
Вы осмотрите снаружи место, где предлагают различные процедуры для оздоровления и отдыха.

Часовня Александра Невского (10 минут)
Небольшая, но значимая часовня, посвящённая русскому святому.

Обед (30 минут — по желанию)
Время наслаждения местной кухней.

Новоафонская пещера (1 час 30 минут)
Одна из крупнейших пещер в Кавказе с уникальными сталактитами и сталагмитами.

Дегустационный зал (30 минут)
Вы попробуете местные вина и другие продукты.

Смотровая площадка со стеклянным лифтом (30 минут)
Вы полюбуетесь захватывающими видами на окрестности.

Иверская гора и Анакопийская крепость (1 час)
Историческая крепость с великолепными панорамами на море и горы.

Пикник (1 час)
Отдохнёте на природе со свежим воздухом и классными видами.

Кофе на песке (30 минут — по желанию)
Остановимся в атмосферном заведении с мозаикой на стене.

Организационные детали

  • На маршруте будут подъём в гору на высоту 220 м над уровнем моря и спуск в пещеру на глубину 200 м — позаботьтесь об удобной нескользящей обуви
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы:

  • Дача Сталина — 50 ₽ за чел., экскурсия по даче — 300 ₽ за чел
  • Пещера — 700 ₽ за чел.
  • Экосбор (Иверская гора и Анакопийская крепость) — 300 ₽ за взрослого, 150 ₽ за за ребёнка 7–12 лет
  • Еда (по желанию): 400 ₽ за хачапури, 100 ₽ за кофе на песке, 100 ₽ за лимонад, остальное по меню. Пикник на воздухе включён в стоимость

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3180 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илона
Илона — ваша команда гидов в Новом Афоне
Провели экскурсии для 185 туристов
Вместе с коллегами мы проводим авторские туры и экскурсии по Абхазии — как пешеходные, так и на автомобилях. Я патриот Абхазии, знаю всё об истории, обычаях, традициях и привычках местного населения нашей многонациональной республики. С любовью отношусь к гостям своей родины Апсны. Моя цель — получить от путешественников такие слова: «Мы обязательно вернёмся к вам снова!».

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Е
Елена
10 ноя 2025
Замечательная экскурсия и особенно грамотный и располагающий гид Илона.
Ощущение, что давно знакомы, и в то же время очень много интересной и познавательной информации. Успели посетить все запланированные места без спешки
читать дальше

и очередей. Были приятные бонусы (узнайте, если будете на
экскурсии). За один день успели смотреть все достопримечательности города, всё организовано и продумано с душой. И, конечно, незабываемый закат на башне Анакопийской крепости как чудесное завершение этого дня! Огромное спасибо и
успехов в вашей работе!

Шарафеева
Шарафеева
24 авг 2025
Спасибо большое Илоне за экскурсию. Это очень грамотный, влюблённый в свою Родину, человек. Прошла с нами весь маршрут и, на протяжении всего пути, старалась всецело угодить нам, чтобы было интересно и комфортно.
Давно мечтала побывать в Абхазии, а после этой встречи, ещё больше влюбилась в этот прекрасный уголок Земли. Спасибо, Илона. Надеюсь ещё встретиться!
Спасибо большое Илоне за экскурсию. Это очень грамотный, влюблённый в свою Родину, человек. Прошла с намиСпасибо большое Илоне за экскурсию. Это очень грамотный, влюблённый в свою Родину, человек. Прошла с намиСпасибо большое Илоне за экскурсию. Это очень грамотный, влюблённый в свою Родину, человек. Прошла с намиСпасибо большое Илоне за экскурсию. Это очень грамотный, влюблённый в свою Родину, человек. Прошла с намиСпасибо большое Илоне за экскурсию. Это очень грамотный, влюблённый в свою Родину, человек. Прошла с нами
С
Светлана
26 июл 2025
Илона смогла влюбить нас в свой родной город! Экскурсия была очень насыщенная, интересная и главное душевная! А чего стоит закат на башне!!! Все было просто великолепно! Огромное спасибо!!!
А
Алексей
25 июл 2025
Отлично провели время в хорошей компании, прогулка по достопримечательностям нового афона в формате дружеской встречи. Доступно изложенные исторические справки про объекты и места посещения в ходе экскурсии (не перечисляю все,
читать дальше

по причине огромного их количества) описание наиболее интересных событий связанных как с самим Новым Афоном так и с локальными точками маршрута. Изложение в формате нон-стоп затягивает в непередаваемое ощущение причастности к событиям давно минувших дней, за что огромное спасибо организатору и экскурсоводу Илоне.
Не могу не отметить особо приятные бонусы от Илоны, это свободный доступ (без очередей) в Новоафонскую пещеру, свободные места в тени у искусственного озера кафе на станции Псырцха (платформа), мгновенно организованный транспорт для подъема до смотровой башни Анакопийской крепости на Иверской горе. Да и ещё замечательная подача дегустации миндального коньяка.
В целом экскурсия оставила неизгладимые положительные впечатления. Со своей стороны всем читающим рекомендую данную экскурсию к освоению.

Отлично провели время в хорошей компании, прогулка по достопримечательностям нового афона в формате дружеской встречи. ДоступноОтлично провели время в хорошей компании, прогулка по достопримечательностям нового афона в формате дружеской встречи. ДоступноОтлично провели время в хорошей компании, прогулка по достопримечательностям нового афона в формате дружеской встречи. ДоступноОтлично провели время в хорошей компании, прогулка по достопримечательностям нового афона в формате дружеской встречи. ДоступноОтлично провели время в хорошей компании, прогулка по достопримечательностям нового афона в формате дружеской встречи. ДоступноОтлично провели время в хорошей компании, прогулка по достопримечательностям нового афона в формате дружеской встречи. ДоступноОтлично провели время в хорошей компании, прогулка по достопримечательностям нового афона в формате дружеской встречи. ДоступноОтлично провели время в хорошей компании, прогулка по достопримечательностям нового афона в формате дружеской встречи. ДоступноОтлично провели время в хорошей компании, прогулка по достопримечательностям нового афона в формате дружеской встречи. ДоступноОтлично провели время в хорошей компании, прогулка по достопримечательностям нового афона в формате дружеской встречи. Доступно
Илья
Илья
14 июл 2025
Итабу́п иду́дззаны за интересную и познавательную экскурсию по Новому Афону! Илона мастерски провела нас по маршруту, подробно рассказала об истории любимого ей города и с особым вниманием отнеслась к детям (их было 4 от 8 до 14 лет). Желаю поменьше попадаться на глаза Ослику! 😜
юлия
юлия
10 июл 2025
Отличная экскурсия, чтобы познакомиться с основными достопримечательностями Афона. Были и в монастыре, и на даче Сталина, и на восстановленной ж/д станции с прекрасным кафе, и даже в пещере, которая поразила своими грандиозными размерами. Было очень интересно и, главное, душевно!

Входит в следующие категории Нового Афона

Похожие экскурсии из Нового Афона

Впервые в Абхазии (из Нового Афона)
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
8 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Впервые в Абхазии (из Нового Афона)
Погрузитесь в атмосферу Абхазии, исследуя её природные чудеса и культурные достопримечательности. Уникальная возможность увидеть регион с новой стороны
Начало: В Новом Афоне
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 ₽ за всё до 8 чел.
На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица
На машине
На кабриолете
6 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная поездка к озеру Рица из Нового Афона
Погрузитесь в мир неповторимых пейзажей Абхазии, путешествуя на кабриолете к озеру Рица. Великолепные виды и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 999 ₽ за всё до 3 чел.
В сердце Абхазии из Нового Афона: Сухум + Черниговка + термальный источник
На автобусе
7 часов
4 отзыва
Групповая
до 20 чел.
В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + источник
Путешествие в сердце Абхазии обещает захватывающие виды и уникальные впечатления. Узнайте больше о культуре и природе, посетив Сухум и горные локации
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: в понедельник и четверг в 11:15
Завтра в 11:15
22 ноя в 11:15
1950 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Новом Афоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Новом Афоне