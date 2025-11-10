Экскурсия по Новому Афону - это возможность погрузиться в атмосферу древности и природной красоты. Гости смогут посетить Новоафонский Симоно-Кананитский монастырь, насладиться видами с Иверской горы и исследовать Новоафонскую пещеру. Исторические объекты, такие как дача Сталина и Анакопийская крепость, добавят глубины вашему путешествию. Уникальные природные и культурные достопримечательности делают эту экскурсию незабываемой

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Новоафонский Симоно-Кананитский монастырь 19 века (1 час)

Один из самых известных монастырей Абхазии. Вы увидите великолепную архитектуру и насладитесь атмосферой спокойствия.

Дача Сталина (1 час)

Историческое здание, где жил Иосиф Сталин. Вы услышите рассказ о жизни и деятельности вождя и его влиянии на регион.

Новоафонская средняя школа (10 минут)

Краткий осмотр образовательного учреждения, которое тоже часть местной истории.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы (10 минут)

Прекрасный храм 19 века с богатой историей и красивой архитектурой.

Сувенирный рынок (20 минут)

Здесь можно приобрести уникальные сувениры и изделия местных мастеров.

Санаторий «Абхазия» (10 минут)

Вы осмотрите снаружи место, где предлагают различные процедуры для оздоровления и отдыха.

Часовня Александра Невского (10 минут)

Небольшая, но значимая часовня, посвящённая русскому святому.

Обед (30 минут — по желанию)

Время наслаждения местной кухней.

Новоафонская пещера (1 час 30 минут)

Одна из крупнейших пещер в Кавказе с уникальными сталактитами и сталагмитами.

Дегустационный зал (30 минут)

Вы попробуете местные вина и другие продукты.

Смотровая площадка со стеклянным лифтом (30 минут)

Вы полюбуетесь захватывающими видами на окрестности.

Иверская гора и Анакопийская крепость (1 час)

Историческая крепость с великолепными панорамами на море и горы.

Пикник (1 час)

Отдохнёте на природе со свежим воздухом и классными видами.

Кофе на песке (30 минут — по желанию)

Остановимся в атмосферном заведении с мозаикой на стене.

Организационные детали

На маршруте будут подъём в гору на высоту 220 м над уровнем моря и спуск в пещеру на глубину 200 м — позаботьтесь об удобной нескользящей обуви

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы: