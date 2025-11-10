Влюбиться в Новый Афон: святыни, горы и следы прошлого
Погрузитесь в атмосферу Нового Афона, где история и природа сливаются в единое целое. Откройте для себя святыни, горы и уникальные пещеры
Экскурсия по Новому Афону - это возможность погрузиться в атмосферу древности и природной красоты.
Гости смогут посетить Новоафонский Симоно-Кананитский монастырь, насладиться видами с Иверской горы и исследовать Новоафонскую пещеру.
Исторические объекты, такие как дача Сталина и Анакопийская крепость, добавят глубины вашему путешествию. Уникальные природные и культурные достопримечательности делают эту экскурсию незабываемой
5 причин купить эту экскурсию
🕌 Посещение знаменитого монастыря
🏰 Историческая Анакопийская крепость
🌄 Виды с Иверской горы
🕯️ Погружение в Новоафонскую пещеру
🍷 Дегустация местных вин
Что можно увидеть
Новоафонский Симоно-Кананитский монастырь
Дача Сталина
Новоафонская средняя школа
Храм Покрова Пресвятой Богородицы
Санаторий «Абхазия»
Часовня Александра Невского
Новоафонская пещера
Иверская гора и Анакопийская крепость
Описание экскурсии
Новоафонский Симоно-Кананитский монастырь 19 века (1 час) Один из самых известных монастырей Абхазии. Вы увидите великолепную архитектуру и насладитесь атмосферой спокойствия.
Дача Сталина (1 час) Историческое здание, где жил Иосиф Сталин. Вы услышите рассказ о жизни и деятельности вождя и его влиянии на регион.
Новоафонская средняя школа (10 минут) Краткий осмотр образовательного учреждения, которое тоже часть местной истории.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы (10 минут) Прекрасный храм 19 века с богатой историей и красивой архитектурой.
Сувенирный рынок (20 минут) Здесь можно приобрести уникальные сувениры и изделия местных мастеров.
Санаторий «Абхазия» (10 минут) Вы осмотрите снаружи место, где предлагают различные процедуры для оздоровления и отдыха.
Часовня Александра Невского (10 минут) Небольшая, но значимая часовня, посвящённая русскому святому.
Обед (30 минут — по желанию) Время наслаждения местной кухней.
Новоафонская пещера (1 час 30 минут) Одна из крупнейших пещер в Кавказе с уникальными сталактитами и сталагмитами.
Дегустационный зал (30 минут) Вы попробуете местные вина и другие продукты.
Смотровая площадка со стеклянным лифтом (30 минут) Вы полюбуетесь захватывающими видами на окрестности.
Иверская гора и Анакопийская крепость (1 час) Историческая крепость с великолепными панорамами на море и горы.
Пикник (1 час) Отдохнёте на природе со свежим воздухом и классными видами.
Кофе на песке (30 минут — по желанию) Остановимся в атмосферном заведении с мозаикой на стене.
Организационные детали
На маршруте будут подъём в гору на высоту 220 м над уровнем моря и спуск в пещеру на глубину 200 м — позаботьтесь об удобной нескользящей обуви
С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы:
Дача Сталина — 50 ₽ за чел., экскурсия по даче — 300 ₽ за чел
Пещера — 700 ₽ за чел.
Экосбор (Иверская гора и Анакопийская крепость) — 300 ₽ за взрослого, 150 ₽ за за ребёнка 7–12 лет
Еда (по желанию): 400 ₽ за хачапури, 100 ₽ за кофе на песке, 100 ₽ за лимонад, остальное по меню. Пикник на воздухе включён в стоимость
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
3180 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Илона — ваша команда гидов в Новом Афоне
Провели экскурсии для 185 туристов
Вместе с коллегами мы проводим авторские туры и экскурсии по Абхазии — как пешеходные, так и на автомобилях. Я патриот Абхазии, знаю всё об истории, обычаях, традициях и привычках местного населения нашей многонациональной республики. С любовью отношусь к гостям своей родины Апсны. Моя цель — получить от путешественников такие слова: «Мы обязательно вернёмся к вам снова!».
Отзывы и рейтинг
Е
Елена
10 ноя 2025
Замечательная экскурсия и особенно грамотный и располагающий гид Илона. Ощущение, что давно знакомы, и в то же время очень много интересной и познавательной информации. Успели посетить все запланированные места без спешки читать дальше
и очередей. Были приятные бонусы (узнайте, если будете на экскурсии). За один день успели смотреть все достопримечательности города, всё организовано и продумано с душой. И, конечно, незабываемый закат на башне Анакопийской крепости как чудесное завершение этого дня! Огромное спасибо и успехов в вашей работе!
Шарафеева
24 авг 2025
Спасибо большое Илоне за экскурсию. Это очень грамотный, влюблённый в свою Родину, человек. Прошла с нами весь маршрут и, на протяжении всего пути, старалась всецело угодить нам, чтобы было интересно и комфортно. Давно мечтала побывать в Абхазии, а после этой встречи, ещё больше влюбилась в этот прекрасный уголок Земли. Спасибо, Илона. Надеюсь ещё встретиться!
С
Светлана
26 июл 2025
Илона смогла влюбить нас в свой родной город! Экскурсия была очень насыщенная, интересная и главное душевная! А чего стоит закат на башне!!! Все было просто великолепно! Огромное спасибо!!!
А
Алексей
25 июл 2025
Отлично провели время в хорошей компании, прогулка по достопримечательностям нового афона в формате дружеской встречи. Доступно изложенные исторические справки про объекты и места посещения в ходе экскурсии (не перечисляю все, читать дальше
по причине огромного их количества) описание наиболее интересных событий связанных как с самим Новым Афоном так и с локальными точками маршрута. Изложение в формате нон-стоп затягивает в непередаваемое ощущение причастности к событиям давно минувших дней, за что огромное спасибо организатору и экскурсоводу Илоне. Не могу не отметить особо приятные бонусы от Илоны, это свободный доступ (без очередей) в Новоафонскую пещеру, свободные места в тени у искусственного озера кафе на станции Псырцха (платформа), мгновенно организованный транспорт для подъема до смотровой башни Анакопийской крепости на Иверской горе. Да и ещё замечательная подача дегустации миндального коньяка. В целом экскурсия оставила неизгладимые положительные впечатления. Со своей стороны всем читающим рекомендую данную экскурсию к освоению.
Илья
14 июл 2025
Итабу́п иду́дззаны за интересную и познавательную экскурсию по Новому Афону! Илона мастерски провела нас по маршруту, подробно рассказала об истории любимого ей города и с особым вниманием отнеслась к детям (их было 4 от 8 до 14 лет). Желаю поменьше попадаться на глаза Ослику! 😜
юлия
10 июл 2025
Отличная экскурсия, чтобы познакомиться с основными достопримечательностями Афона. Были и в монастыре, и на даче Сталина, и на восстановленной ж/д станции с прекрасным кафе, и даже в пещере, которая поразила своими грандиозными размерами. Было очень интересно и, главное, душевно!