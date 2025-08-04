Совместите приятное с полезным, посетив горячие источники Кындыг.
Вас ждут бассейны с целебной водой, грязевые и сероводородные ванны, гидромассаж, душ Шарко и несколько часов отдыха и релакса!
Описание экскурсии
Что вас ждёт: Мы отправимся в село Кындыг, где посетим большой спа-комплекс. Поплаваем в бассейнах, примем ванны — грязевые или с гидромассажем, и просто приятно отдохнём. В программе:
• Оздоровительный гидромассаж • Грязевые ванны • Прогулка по эвкалиптовой роще • Купание в гейзерном сероводородном источнике • Душ Шарко Важная информация:Рекомендуем взять с собой купальные принадлежности.
Ежедневно в 15:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты: взрослый - 300 руб. /чел., детский - 250 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: По месту проживания по городам Новый Афон и Сухум
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Рекомендуем взять с собой купальные принадлежности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
4 авг 2025
Увидела много нового, сама живу на севере и природа Абхазии просто завораживает. Была на экскурсии "Спа по-абхазски", накупалась, нагрелась, надеюсь, оздоровилась. Всё удобно, шофер забрал меня у дома и высадил также по требованию. Сам шофер -гид очень вежливый и учтивый. Спасибо!
