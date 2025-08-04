Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Совместите приятное с полезным, посетив горячие источники Кындыг.



Вас ждут бассейны с целебной водой, грязевые и сероводородные ванны, гидромассаж, душ Шарко и несколько часов отдыха и релакса! 5 1 отзыв

Кристина Ваш гид в Новом Афоне Групповая экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-20 человек Когда Ежедневно в 15:00 1250 ₽ за человека

Описание экскурсии Что вас ждёт: Мы отправимся в село Кындыг, где посетим большой спа-комплекс. Поплаваем в бассейнах, примем ванны — грязевые или с гидромассажем, и просто приятно отдохнём. В программе: • Оздоровительный гидромассаж • Грязевые ванны • Прогулка по эвкалиптовой роще • Купание в гейзерном сероводородном источнике • Душ Шарко Важная информация: Рекомендуем взять с собой купальные принадлежности.

Ответы на вопросы Что включено Трансфер

Услуги гида Что не входит в цену Входные билеты: взрослый - 300 руб. /чел., детский - 250 руб. /чел. Где начинаем и завершаем? Начало: По месту проживания по городам Новый Афон и Сухум Завершение: Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 15:00 Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек. Важная информация Рекомендуем взять с собой купальные принадлежности Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.