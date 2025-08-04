Мои заказы

Путешествие к горячим источникам: SPA по-абхазски

Путешествие к горячим источникам
Совместите приятное с полезным, посетив горячие источники Кындыг.

Вас ждут бассейны с целебной водой, грязевые и сероводородные ванны, гидромассаж, душ Шарко и несколько часов отдыха и релакса!
5
1 отзыв
Ближайшие даты:
11
13 ноя
15 ноя
16 ноя
18 ноя
20 ноя
22 ноя
ноя
Время начала: 15:00

Описание экскурсии

Что вас ждёт: Мы отправимся в село Кындыг, где посетим большой спа-комплекс. Поплаваем в бассейнах, примем ванны — грязевые или с гидромассажем, и просто приятно отдохнём. В программе:

• Оздоровительный гидромассаж • Грязевые ванны • Прогулка по эвкалиптовой роще • Купание в гейзерном сероводородном источнике • Душ Шарко Важная информация:

Рекомендуем взять с собой купальные принадлежности.

Ежедневно в 15:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты: взрослый - 300 руб. /чел., детский - 250 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: По месту проживания по городам Новый Афон и Сухум
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Рекомендуем взять с собой купальные принадлежности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Л
Людмила
4 авг 2025
Увидела много нового, сама живу на севере и природа Абхазии просто завораживает. Была на экскурсии "Спа по-абхазски", накупалась, нагрелась, надеюсь, оздоровилась. Всё удобно, шофер забрал меня у дома и высадил также по требованию. Сам шофер -гид очень вежливый и учтивый. Спасибо!

Входит в следующие категории Нового Афона

