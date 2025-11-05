На этой индивидуальной экскурсии путешественники откроют для себя природные красоты Абхазии.
Отправляясь из Нового Афона, они посетят Юпшарский каньон, Голубое озеро и озеро Рица, окружённое горами и лесами.
Гид расскажет о традициях и легендах региона, а также предложит остановки для дегустации местного мёда и вина. Поездка пройдёт на комфортных автомобилях, что обеспечит удобство и безопасность путешествия
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные ландшафты
- 🚗 Комфортное путешествие на авто
- 🍯 Дегустация мёда и вина
- 🗣 Интересные рассказы гида
- 🏞 Посещение знаменитого озера Рица
Что можно увидеть
- Водопады Девичьи и Мужские слёзы
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Чабгарский карниз
- Озеро Рица
Описание экскурсии
Вы увидите:
В пути можем остановиться, чтобы вы попробовали абхазские мёд и вино, также прокатились на тарзанке над ущельем.
Гид расскажет:
- Как складывались традиции и уклад жизни в горах и у моря
- Какие легенды окружают местных джигитов и красавиц и что в них правда
- Как главные природные достопримечательности связаны с историей края
Организационные детали
- Поездка пройдёт на Toyota Alphard, Toyota Noah или Lexus GS
- Дополнительно оплачивается экосбор в нацпарке — 700 ₽ за взрослого, 200 ₽ за ребёнка 7–12 лет, обед и дегустации — по желанию, тарзанка — по желанию 1000 ₽ за чел.
- Если захотите, можем дополнить маршрут посещением дачи Сталина и Молочного водопада — с доплатой 2000 ₽ за группу + входные билеты на дачу 350 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос.
Алан — Организатор в Новом Афоне
Провёл экскурсии для 288 туристов
Наше агентство работает с 2020 года. Команда профессиональных гидов и водителей зарекомендовала себя с лучшей стороны среди гостей Абхазии. Мы всегда следим за высоким качеством сервиса для каждого гостя.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
5 ноя 2025
Мой первый опыт на tripster. Не люблю организованные экскурсии, но хотелось совместить переезд от границы до Нового Афона с заездом на Рицу, Юпшарский каньон, Чабгарский карниз. У нас был гид
В
Виктория
10 авг 2025
Мы остались очень довольны, учли все наши пожелания. С Дачи Сталина было максимально комфортно катится на катамаранах, и созерцать красоту озера.
Н
Никита
7 авг 2025
Ездили на озеро Рицца из Нового Афона.
Входит в следующие категории Нового Афона
