Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия в термальный источник Кындыг в Новом Афоне
Окунитесь в мир здоровья и релаксации с экскурсией в термальный источник Кындыг. Восстановление и удовольствие гарантированы
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Ежедневно в 13:30
Завтра в 13:30
17 мая в 13:30
1600 ₽ за человека
-
20%
Мини-группа
до 6 чел.
Вечерний Афон и село Приморское: святые места и релакс
Погрузиться в атмосферу духовности и насладиться покоем природы
Начало: У вашего отеля
«Если захотите, завершите день расслабляющим отдыхом в тёплой воде термальных источников»
17 мая в 16:00
20 мая в 16:00
2000 ₽
2500 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Путешествие к горячим источникам
Откройте для себя целебные свойства горячих источников Кындыг. Вас ждут гидромассаж, грязевые ванны и душ Шарко для полного релакса
Начало: По месту проживания по городам Новый Афон и Сухум
«Совместите приятное с полезным, посетив горячие источники Кындыг»
Расписание: Ежедневно в 15:00
26 мая в 15:00
27 мая в 15:00
1200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга9 августа 2023Отличная место силы и здоровья! Эпичное волшебство из недр Земли вырывается с такой силой. Заряд бодрости точно получили и впечатление!
Ответы на вопросы от путешественников по Новому Афону в категории «Термальные источники»
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