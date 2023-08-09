Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия в термальный источник Кындыг в Новом Афоне
Окунитесь в мир здоровья и релаксации с экскурсией в термальный источник Кындыг. Восстановление и удовольствие гарантированы
Начало: Ваш отель, по адресу
«В рамках программы экскурсии вам будут доступны природный гидромассаж, грязевые ванные, душ «Шарко» и купание в гейзеровом сероводородном источнике»
Расписание: Ежедневно в 13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
1600 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
В сердце Абхазии из Нового Афона: Сухум + Черниговка + термальный источник
Увидеть лучшие места приморского курорта и горных районов
Начало: По месту вашего проживания
«– транспортно-экскурсионное обслуживание– дегустация мёда, вина, чачи, сыра и мяса– входные билеты в карстовое ущелье и на термальный источник»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 11:15
Завтра в 11:15
19 мая в 11:15
1950 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Путешествие к горячим источникам
Откройте для себя целебные свойства горячих источников Кындыг. Вас ждут гидромассаж, грязевые ванны и душ Шарко для полного релакса
Начало: По месту проживания по городам Новый Афон и Сухум
«Что вас ждёт: Мы отправимся в село Кындыг, где посетим большой спа-комплекс»
Расписание: Ежедневно в 15:00
26 мая в 15:00
27 мая в 15:00
1200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга9 августа 2023Отличная место силы и здоровья! Эпичное волшебство из недр Земли вырывается с такой силой. Заряд бодрости точно получили и впечатление!
Ответы на вопросы от путешественников по Новому Афону в категории «SPA»
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Сейчас в Новом Афоне в категории "SPA" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 1950. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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