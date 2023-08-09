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Грязь, холодный небольшой бассейн и, конечно, гидродуши отпад 🤩 Организовать и доставить в целости и сохранности. Рассчитывайте только на время в пути и что надо будет собирать людей по точкам, так и развозить. Но это же не индивидуальная экскурсия, поэтому примется потерпеть