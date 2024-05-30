1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Уникальная экскурсия по Абхазии: природа, история и местные деликатесы
Абхазия - удивительный край с богатой историей и живописной природой. Узнайте о культуре и традициях этого самобытного региона, посетив его самые красивые места
Начало: Ваш отель в Новом Афоне
«Главное сокровище Абхазии — природа»
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
1690013 520₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица: путешествие через красоты Абхазии
Погрузитесь в мир неповторимых пейзажей Абхазии, путешествуя на кабриолете к озеру Рица. Великолепные виды и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У вашего отеля
«День в окружении сказочных пейзажей»
21 июня в 09:00
27 июня в 09:00
14 110₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Впервые в Абхазии
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: в Новом Афоне
«Красавица-Рица — если захотите, полюбуетесь ее пейзажами не только с берега, но и с воды, прокатившись на катере»
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
10 часов
Джип-тур в Новом Афоне: Озеро Рица и водопады Абхазии
Погрузитесь в мир природных красот Абхазии с джип-туром по озеру Рица и величественным водопадам
Начало: Ваш отель, по адресу
«А пока Вы будете наслаждаться красотой природы, я расскажу Вам интересные истории об этих местах»
Расписание: Ежедневно, 10-30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
2 700₽ за человека
Групповая
9 часов
Озеро Рица и Юпшарский каньон: экскурсия из Нового Афона с дегустацией
Ваше путешествие начнется с восхитительных пейзажей Юпшарского каньона, прогулки у озера Рица и водопадов, полных красоты и спокойствия
Начало: Ваш отель, по адресу
«Подробнее В компании топовых гидов увидите величественный Юпшарский каньон, восхититесь красотой Рицы, зарядитесь спокойствием Голубого озера и полюбуетесь водопадами Девичьи и Мужские слезы»
Расписание: Ежедневно в 9:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
1 450₽ за человека
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия в термальный источник Кындыг в Новом Афоне
Окунитесь в мир здоровья и релаксации с экскурсией в термальный источник Кындыг. Восстановление и удовольствие гарантированы
Начало: Ваш отель, по адресу
«Подробнее: Кындыг — настоящая природная здравница для детей и взрослых, место силы, здоровья, успокоения духа»
Расписание: Ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
1 000₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Популярное предложение
Альпийские луга и Гегский водопад: эксклюзивный джип-тур в Новом Афоне
Погрузитесь в атмосферу природы на джип-туре по альпийским лугам и Гегскому водопаду. Откройте для себя живописные уголки Кавказа
Начало: По договорённости
«Горный воздух и отсутствие влияния человеческого прогресса, сделало это место ярким представителем понятия «колыбель природы»»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 450₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Уникальное путешествие к озеру Рица и природным красотам Абхазии
Погрузитесь в красоту озера Рица, удивительные водопады и каньоны. Насладитесь дегустацией местных продуктов
Начало: По согласованию с туристом
«Но им не ограничиваются природные богатства парка»
Расписание: Ежедневно, утром по договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Природа восточной Абхазии: водопады, горные реки и лечебные источники
Погрузитесь в мир природной красоты восточной Абхазии. Водопады, горные реки и лечебные источники ждут вас
Начало: По согласованию с туристом
«Именно поэтому летом так манят водопады»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальный джип-тур на Гегский водопад: приключение в Абхазии
Забудьте о стандартных экскурсиях и отправьтесь в захватывающее путешествие на джипе по живописным уголкам Абхазии
Начало: По договорённости
«Что вас ожидает: Вы увидите нетронутую первобытную природу, еще не «прибранную к рукам», надышаться чистейшим воздухом, в котором нота сердца – море, а шлейф – горы и самшитовые леса»
Расписание: Ежедневно 07:00, 08:00, 09:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
12 часов
Озеро Рица и абхазское застолье: погружение в культуру и природу
Погрузитесь в красоту абхазской природы и традиций с экскурсией на озеро Рица. Живописные виды и настоящее абхазское гостеприимство ждут вас
Начало: По договорённости
«Подробнее Озеро Рица – одна из жемчужин Абхазии»
Расписание: Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 9-00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
1 900₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Джип-тур «Города-призраки»: мистическое путешествие по Абхазии
Погрузитесь в атмосферу забытых мест и легендарных историй в уникальном туре по заброшенным уголкам Абхазии
Начало: Ваш отель, по адресу
«Подробнее После посещения опустевших селений Акармара, Ткуарчал и Джантух, в которых царит необыкновенная мистическая атмосфера, проедем к трем водопадам, высота одного из которых аж 100 метров»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Путешествие по восточной Абхазии: от рыбалки до самшитовой рощи
Проведите незабываемый день в восточной Абхазии, наслаждаясь рыбалкой, домашним вином и прогулками по самшитовой роще
Начало: По договоренности
«Мы порыбачим на горных реках, устроим пикник с домашним вином, погуляем по самшитовой роще, полюбуемся буйной растительностью и подышим горным воздухом»
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Эксклюзивный тур по высокогорным районам Абхазии: от Кодорского ущелья до водопадов
Погрузитесь в мир неповторимых пейзажей Абхазии, где горные реки и водопады ждут вас. Эта экскурсия станет вашим незабываемым приключением
Начало: По согласованию с туристом
«Дух захватывает от живописных пейзажей, а чистейшие реки и озера так и манят в них окунуться»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
16 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
11 часов
Каньон «Аапста» в Новом Афоне: уникальное приключение 9 в 1 для всей семьи
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией в Каньон «Аапста». От джиппинга до катания на тарзанке - ваш отдых будет незабываемым
Начало: Ваш отель, по адресу
«Вода падает с семиметровой высоты в образованную со временем природную чашу глубиной в пять метров»
Расписание: Среда, пятница в 10:00
12 июня в 10:00
15 июня в 10:00
600₽ за человека
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия в Новый Афон и озеро Рица: архитектура, природа и приключения
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и приключений, посетив жемчужины Нового Афона и озера Рица с их неповторимыми памятниками и святынями
Начало: Ваш отель, по адресу
«Мы расскажем Вам о происхождении необыкновенно красивого озера Рица, поделимся легендами о храме Симона Канонита и Голубом озере»
Расписание: Среда, Суббота 9-00
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
2 400₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия: Джип-тур по Кодорскому ущелью и Шакуранскому водопаду
Путешествие по живописным местам Абхазии с посещением Шакуранского водопада, древней пещеры и каньонов. Насладитесь трекингом и пикником на природе
Начало: Ваш отель, по адресу
«За несколько часов нашего путешествия по красотам Абхазии мы совершим мини-трекинг, где увидим уникальные памятники природы, среди которых есть даже древняя пещера, а после отправимся на пикник»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 200₽ за человека
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия «Каньон Аапста 8 в 1» из Гудауты: водопады, джиппинг, рыбалка
Погрузитесь в мир приключений в каньоне «Аапста»! Вас ждут водопады, джиппинг, конные прогулки и пикник на природе. Забронируйте экскурсию сейчас
Начало: Ваш отель, по адресу
«Вода падает с семиметровой высоты в образованную со временем природную чашу глубиной в пять метров»
Расписание: Среда и суббота в 09:00
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения30 мая 2024Огромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тура очень насыщенная, но при
- ООльга17 мая 2024Благодарю за прекрасное путешествие! Несмотря на сюрпризы погоды, все прошло великолепно, благодаря замечательному гиду. Все мои пожелания были учтены, автомобиль комфортный, время пролетело незаметно. Ахра, благодарю Вас за интересную экскурсию и незабываемые впечатления!
- ССусанна10 мая 2024Экскурсия содержит большое количество локаций, на которых вас не только терпеливо подождут пока вы сделаете фото, но и подробно расскажут
- EElena156 мая 2024Всё прошло хорошо.
- ИИрина29 апреля 2024Один день в нашу копилочку счастья! 👌весело, красиво, без лишних заездов на дегустации и пр. Вы сами распоряжайтесь своим временем, Адгур очень внимателен к своим пассажирам, а какие он делает фото и видео😍Хочется ездить на экскурсии теперь только так… 🫶
- ЕЕлена27 апреля 2024Адгур, могу сказать только огромное спасибо за путешествие, фото, сделанные с вашей помощью и впечатления, которые ещё долго будут вызывать
- РРегина28 марта 2024Это было незабываемое путешествие! Эту дорогу до озеро Рица просто преступление проезжать в закрытой машине. Кабриолет, прекрасный гид и захватывающие виды - это рецепт путешествия, которое никогда не забудется! Однозначно рекомендую!
- ВВалерия1 марта 2024Были на экскурсии с Алхазом. Экскурсия очень понравилась - нас отвезли на комфортном автомобиле к красавице Рицце. По дороге останавливались
- ААнастасия9 января 2024Экскурсию проводил гид Армен - очень отзывчивый и позитивный человек. Учёл всё наши пожелания по содержанию поездки. Интересно рассказывал об
- ЛЛюбовь18 ноября 2023Очень замечательно провели время,замечательный водитель Лёва всё рассказал показал,было очень интересно и познавательно. Заезжали в те места где автобус экскурсионный не возит. Спасибо огромное команде Спутник, за организацию таких экскурсий. Будем ещё в Абхазии обязательно экскурсии только у вас.
Ответы на вопросы от путешественников по Новому Афону в категории «Природа и пейзажи»
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