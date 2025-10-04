Отправляемся изучать не только Сухум, но и его окрестности! На экскурсии вы увидите фонтаны города, набережную Махаджиров, посетите парк Славы, Театральную площадь и площадь Свободы. По окончании экскурсии увидим руины затонувшего города Диоскурия.
Описание экскурсииЧто вас ждёт? На прогулке вы увидите важные объекты столицы и познакомитесь с историей не только Сухума, но и всей Абхазии. Мы поможем вам погрузиться в культуру Страны Души – расскажем о традициях народов Абхазии, историях сухумских улочек, домов и набережных.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Коллонада на Сухумской горе
- Площадь Свободы
- Парк Славы
- Набережная Махаджиров
- Театральная площадь
- Фонтаны
- Руины древнего города Диоскурия
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Среда и суббота с 18:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
4 окт 2025
Ш
Шепилова
19 сен 2025
Увидели вечерний Сухум, все понравилось, спасибо экскурсоводу.
Д
Дмитри
7 авг 2025
Экскурсовод отличный знает свою работу от и до, все понравилось
И
Ирина
8 мая 2025
Понравилось. Увлеченный экскурсовод. Было свободное время погулять по набережной Махаждиров, выпить кофе в легендарной "Брехаловке". Вечером все красиво подсвечмвается.
