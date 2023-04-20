Обзорная экскурсия по Сухуму столице Абхазии

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Курортные города в вечернее время становятся по-особенному уютными. Затихает дневной гам, уходит зной, зажигаются огни и люди выходят на улицы для неспешных прогулок. Я покажу вам Сухум в свете фонарей, уютный и домашний. Достопримечательности. которые вы хорошо рассмотрели днем, предстанут перед вами в новом свете.
Обзорная экскурсия по Сухуму столице Абхазии
Обзорная экскурсия по Сухуму столице Абхазии
Обзорная экскурсия по Сухуму столице Абхазии
Обзорная экскурсия по Сухуму столице Абхазии
Обзорная экскурсия по Сухуму столице Абхазии
Обзорная экскурсия по Сухуму столице Абхазии
Обзорная экскурсия по Сухуму столице Абхазии
Обзорная экскурсия по Сухуму столице Абхазии
Обзорная экскурсия по Сухуму столице Абхазии
Обзорная экскурсия по Сухуму столице Абхазии
Обзорная экскурсия по Сухуму столице Абхазии
Обзорная экскурсия по Сухуму столице Абхазии
Ближайшие даты:
20
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Что вас ожидает:

  • Абхазская филармония
  • Абхазский государственный музей
  • Абхазский драматический театр им. С. Чанба
  • Азантский дольмен
  • Благовещенский собор Сухума
  • Государственный Русский театр драмы
  • Замок Баграта
  • Морской вокзал
  • Набережная Диоскуров
  • Набережная Махаджиров
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Путевая экскурсия от Нового Афона до Сухума. Вы увидите древнюю столицу Абхазии во всей красе, набережную «Махаджиров», фонтан с мифическими грифонами у драмтеатра им. Чанба, знаменитое кафе «Брехаловка».
  • Мы насладимся моментом и выпьем ароматный кофе, неспешно прогуляемся по городскому парку, утопающему в магнолиях и олеандрах и посетим мемориал Славы.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно, вечером по договоренности

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
По согласованию с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, вечером по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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