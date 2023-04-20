Курортные города в вечернее время становятся по-особенному уютными. Затихает дневной гам, уходит зной, зажигаются огни и люди выходят на улицы для неспешных прогулок. Я покажу вам Сухум в свете фонарей, уютный и домашний. Достопримечательности. которые вы хорошо рассмотрели днем, предстанут перед вами в новом свете.
Ближайшие даты:
20
апр
апр
21
апр
апр
22
апр
апр
23
апр
апр
24
апр
апр
25
апр
апр
26
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Абхазская филармония
- Абхазский государственный музей
- Абхазский драматический театр им. С. Чанба
- Азантский дольмен
- Благовещенский собор Сухума
- Государственный Русский театр драмы
- Замок Баграта
- Морской вокзал
- Набережная Диоскуров
- Набережная Махаджиров
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Путевая экскурсия от Нового Афона до Сухума. Вы увидите древнюю столицу Абхазии во всей красе, набережную «Махаджиров», фонтан с мифическими грифонами у драмтеатра им. Чанба, знаменитое кафе «Брехаловка».
- Мы насладимся моментом и выпьем ароматный кофе, неспешно прогуляемся по городскому парку, утопающему в магнолиях и олеандрах и посетим мемориал Славы.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно, вечером по договоренности
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортно–экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
- Место начала и завершения?
- По согласованию с туристом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно, вечером по договоренностиЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Нового Афона
Индивидуальная
6 часов
Яркое путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
Озеро Рица, Юпшарский каньон, водопады и другие символы страны на авто-пешеходной экскурсии
Ваш отель в Новом Афоне
Сегодня
Завтра
22 апр
23 апр
1375011 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Впервые в Абхазии
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
в Новом Афоне
Сегодня
Завтра
22 апр
23 апр
13 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Обзорная экскурсия в Сухум из Нового Афона
По согласованию с туристом
Сегодня
Завтра
22 апр
23 апр
25 000₽ за всё до 3 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании