А Антонина

А Анна Заказала экскурсию Абхазское застолье. Было написано "мы побываем в селе Лыхны, где увидим храм X века и прогуляемся по священной поляне Лыхнашта", но мы проехали это место, даже не остановились. Время потеряли на дегустации. Гид не выполнил условия экскурсии, за это снимаю звезду. По территории погулять не успели, приехали и сразу попросили сесть за стол. На самом застолье все понравилось.

Н Надежда Мой выбор пал на абхазское застолье в милом поселке Дурипш! Подруга посоветовала! Она уже была там. Я не пожалела, и насладилась блюдами от души! Советую всем!

Я Ярослав Счастье - когда вы мчитесь в отпуск, вы в Абхазии, в Гостях у прекрасной семьи, едите и пьете домашние вина. Это ли не наслаждение! Все это вы почувствуете в селе Дурипш на Абхазском застолье!

Е Елизавета Друзья, искренне благодарим Lexx tour за организацию тура: Абхазское застолье! Насладились едой и напитками!

Л Лаура Всем всем всем! Едем в гости к абхазам на застолье. Еды и вина хватит всем. Мы уже испробовали!

И Игорь Друзья, если хотите качественно отдохнуть, то обращайтесь за турами а Lexx tour. Так мы попали на настоящее застолье в Абхазии. Винные реки, берега из мамалыги. Всего много и вкусно!

А Ангелина Горячие абхазские парни увезут вас. . в крошечное село, утопающее в зелени, усадят за стол и накормят вкуснейшим мясом. Это село Дурипш и Абхазское застолье от фирмы Lexx tour.

Н Николай Маленькая деревня в солнечной Абхазии, а какое душевное гостеприимство, столы полны угощений и вкусного вина. Это про застолье в Дурипш. Всем советую от души!

А Антон Нет слов, чтобы описать нашу поездку на абхазское застолье.. Теплота и радушие местных жителей превзошли все наши ожидания.

В Валерия Мы с мамой первый раз были на местном застолье в Абхазии. Моя мама очень консервативный человек, но даже ее сердце растопили абхазское гостипреимство! Спасибо вам большое!

В Валентина Друзья, я была на Абхазском застолье, и ела изумительные хачапури, горячий и ароматный с домашним вином, ничего вкуснее не пробовала.

К Карина Девушки, не бойтесь абхазов! Вас накормят, напоят и домой доставят в целости и сохранности! Это про Дурипш.

Р Руслан Вспоминаю флаг в Абхазии - открытая ладонь, и только после Абхазского застолья в поселке Дурипш я поняла этот жест! И вы поймёте!