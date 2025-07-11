Вас ждет незабываемое приключение и погружение в абхазские традиции! Мы отправимся в село Лыхны, чтобы увидеть храм X века и священную поляну Лыхнашта.
Описание экскурсииЭкскурсия в Лыхны и застолье в селе Дурипш За время экскурсии вы побываете в селе Лыхны, увидите храм X века, пройдетесь по священной поляне Лыхнашта и увидите фольклорный концерт в селе Дурипш с национальными песнями и танцами. Застолье в селе Дурипш порадует вас национальными блюдами, такими как: шашлык на мангале, домашний сыр, овощи, хлеб, подлива из алычи, чача, вино, абыста (мамалыга), акуд (паста из фасоли с приправами), домашние соленья, соки. Важная информация:
- Выезд из города Пицунда осуществляется по московскому времени.
- Уважаемые гости, оставляйте контактные номера телефонов, на которых есть Whatsapp, Telegram или Viber удобства связи. Обязательно напишите точный адрес, по которому мы вас сможем забрать. Наш менеджер свяжется с вами в течение 2х часов после бронирования.
Вторник, суббота в 14:00<br>Рыбзавод - 14:00<br>Храм - 14:15<br>Курорт- 14:20<br>Кипарис - 14:35<br> Самшитовая роща - 14:45<br> Фонтан - 15:00<br> Алахадзе - 15:20
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Село Лыхны
- Храм X века
- Поляна «Лыхнашта»
- Фольклорный концерт
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Страховка
- Концертная программа
- Экскурсия по саду, виноградникам, винному погребу
- Застолье в с. Дурипш: шашлык на мангале, домашний сыр, овощи, хлеб, подлива из алычи, чача, вино, абыста (мамалыга), акуд (паста из фасоли с приправами), домашние соленья, соки
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, суббота в 14:00
Рыбзавод - 14:00
Храм - 14:15
Курорт- 14:20
Кипарис - 14:35
Самшитовая роща - 14:45
Фонтан - 15:00
Алахадзе - 15:20
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Антонина
11 июл 2025
А
Анна
4 июл 2025
Заказала экскурсию Абхазское застолье. Было написано "мы побываем в селе Лыхны, где увидим храм X века и прогуляемся по священной поляне Лыхнашта", но мы проехали это место, даже не остановились. Время потеряли на дегустации. Гид не выполнил условия экскурсии, за это снимаю звезду. По территории погулять не успели, приехали и сразу попросили сесть за стол. На самом застолье все понравилось.
Н
Надежда
1 мая 2025
Мой выбор пал на абхазское застолье в милом поселке Дурипш! Подруга посоветовала! Она уже была там. Я не пожалела, и насладилась блюдами от души! Советую всем!
Я
Ярослав
1 мая 2025
Счастье - когда вы мчитесь в отпуск, вы в Абхазии, в Гостях у прекрасной семьи, едите и пьете домашние вина. Это ли не наслаждение! Все это вы почувствуете в селе Дурипш на Абхазском застолье!
Е
Елизавета
1 мая 2025
Друзья, искренне благодарим Lexx tour за организацию тура: Абхазское застолье! Насладились едой и напитками!
Л
Лаура
24 апр 2025
Всем всем всем! Едем в гости к абхазам на застолье. Еды и вина хватит всем. Мы уже испробовали!
И
Игорь
22 апр 2025
Друзья, если хотите качественно отдохнуть, то обращайтесь за турами а Lexx tour. Так мы попали на настоящее застолье в Абхазии. Винные реки, берега из мамалыги. Всего много и вкусно!
А
Ангелина
12 апр 2025
Горячие абхазские парни увезут вас. . в крошечное село, утопающее в зелени, усадят за стол и накормят вкуснейшим мясом. Это село Дурипш и Абхазское застолье от фирмы Lexx tour.
Н
Николай
10 апр 2025
Маленькая деревня в солнечной Абхазии, а какое душевное гостеприимство, столы полны угощений и вкусного вина. Это про застолье в Дурипш. Всем советую от души!
А
Антон
28 мар 2025
Нет слов, чтобы описать нашу поездку на абхазское застолье.. Теплота и радушие местных жителей превзошли все наши ожидания.
В
Валерия
25 мар 2025
Мы с мамой первый раз были на местном застолье в Абхазии. Моя мама очень консервативный человек, но даже ее сердце растопили абхазское гостипреимство! Спасибо вам большое!
В
Валентина
23 мар 2025
Друзья, я была на Абхазском застолье, и ела изумительные хачапури, горячий и ароматный с домашним вином, ничего вкуснее не пробовала.
К
Карина
15 мар 2025
Девушки, не бойтесь абхазов! Вас накормят, напоят и домой доставят в целости и сохранности! Это про Дурипш.
Р
Руслан
10 мар 2025
Вспоминаю флаг в Абхазии - открытая ладонь, и только после Абхазского застолья в поселке Дурипш я поняла этот жест! И вы поймёте!
В
Валерий
10 ноя 2024
Друзья, замечательная, достойная компания Lexx tour организовала нам прекрасную поездку в деревеньку Дурипш. Кормили нас и поили. Местные жители - простые и душевные! Благодарим!
Входит в следующие категории Пицунды
