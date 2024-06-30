Экскурсии от вашего отеля в Пицунде

Найдено 16 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Пицунде, цены от 600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гора Мамдзышха: 2000 метров восторга над уровнем моря
🚗 На машине
Мини-группа
6.5 часов
10 отзывов
Гора Мамдзышха в Пицунде: путешествие на высоту 2000 метров
Поднимитесь на высоту 2000 метров над уровнем моря, чтобы увидеть Пицунду и Абхазию с совершенно новой стороны
Начало: ваш отель проживания в Абхазии между КПП Псоу и Пи...
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 700 за человека
Путешествие на озеро Рица из Пицунды
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
27 отзывов
Путешествие к озеру Рица: завораживающие виды и легенды
Поднимитесь к озеру Рица и насладитесь великолепными пейзажами, водопадами и легендами Абхазии. Идеально для любителей природы и истории
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 15:00
8 000 за всё до 4 чел.
Душевное путешествие по Абхазии (из Пицунды)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
212 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Абхазия - история, традиции и живописные места
Абхазия - живописный уголок Земли. Вы узнаете её историю, увидите озеро Рица, каньоны и водопады, а также попробуете местные деликатесы
Начало: Ваш отель в Пицунде
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1283010 264 за всё до 7 чел.
Из Пицунды на озеро Рица - групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6 часов
23 отзыва
Популярное предложение
Групповая экскурсия из Пицунды к озеру Рица и водопадам
Откройте для себя красоту Абхазии: ущелья, водопады и озеро Рица. Дегустация вин и меда, рассказы о традициях и природе
Начало: У вашего отеля в Пицунде
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1 000 за человека
Путешествие в Сухум из Пицунды
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Путешествие в Сухум из Пицунды: набережная, ботанический сад, питомник обезьян
Сухум - древний город с богатой историей. Погуляйте по набережной, посетите ботанический сад и питомник обезьян. Узнайте больше о культуре и традициях Абхазии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
10 000 за всё до 4 чел.
На кабриолете из Пицунды к озеру Рица
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
На кабриолете из Пицунды к озеру Рица: впечатляющие пейзажи Абхазии
Погрузитесь в мир неповторимых пейзажей Абхазии, путешествуя на кабриолете с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
15 июля в 10:30
17 июля в 10:30
14 110 за всё до 3 чел.
Из Пицунды в Новый Афон - экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6 часов
27 отзывов
Групповая экскурсия из Пицунды в Новый Афон с посещением монастыря и пещер
Популярный маршрут для тех, кто хочет увидеть Новоафонский монастырь, водопад, пещеры и попробовать абхазские деликатесы. Удобный микроавтобус Mercedes Sprinter
Начало: У вашего отеля в Пицунде
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1 000 за человека
Путешествие из Пицунды в Сухум
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Путешествие из Пицунды в Сухум: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Сухума, узнайте его историю и традиции. Прогулка по набережной, посещение ботанического сада и обезьяньего питомника
Начало: Ваш отель в Гагре или Пицунде
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Путешествие на озеро Рица из Пицунды
Индивидуальная
5 часов
16 отзывов
Путешествие на озеро Рица из Пицунды: живописные места и исторические сокровища
Откройте для себя красоту Абхазии в индивидуальной экскурсии на озеро Рица. Природные чудеса и исторические реликвии ждут вас
Начало: Ваш отель в Гагре или Пицунде
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Поездка в Новый Афон: обзор древних святыней и природных памятников
Групповая
8 часов
54 отзыва
Поездка в Новый Афон: древние святыни и природные чудеса Абхазии
Захватывающая поездка в Новый Афон, где вас ждут величественные святыни, загадочные пещеры и неповторимые пейзажи
Начало: Ваш отель в Пицунде
Расписание: Выезд около 9:00 в зависимости от вашего расположения
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 000 за человека
Экскурсия по вечерней Гагре
Групповая
2 часа
18 отзывов
Вечерняя прогулка по Гагре: Приморский парк, Гагрипш, крепость Абаата
Откройте для себя волшебство Гагры вечером: уникальная архитектура, исторические памятники и захватывающие виды
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
700 за человека
Путешествие из Пицунды в Новый Афон
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Путешествие из Пицунды в Новый Афон: от храмов до природных чудес
Погрузитесь в мир духовности и природной красоты во время экскурсии из Пицунды в Новый Афон. Откройте для себя исторические и природные сокровища
Начало: Ваш отель в Гагре или Пицунде
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Новый Афон - переплетение истории и природы из Пицунды
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Новый Афон из Пицунды: переплетение истории и природы в одной экскурсии
Путешествие из Пицунды в Новый Афон - это возможность познакомиться с уникальной культурой и природой Абхазии
Начало: Ваш отель
Расписание: В любой день, по договоренности с туристом
31 июля в 09:00
5 авг в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Жемчужина Абхазии - озеро Рица из Пицунды
Индивидуальная
6 часов
Жемчужина Абхазии - озеро Рица: эксклюзивное путешествие из Пицунды
Погрузитесь в первозданную природу Абхазии, насладитесь красотой горных рек, скал и озера Рица в уникальной экскурсии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
31 июля в 09:00
5 авг в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Каньон «Аапста»: экскурсия 8 в 1
Групповая
11 часов
Каньон «Аапста»: экскурсия 8 в 1 в Пицунде
Посетите Аацынское ущелье и наслаждайтесь разнообразными активностями: от джиппинга до конных прогулок. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Среда и суббота в 09:00
3 июля в 09:00
6 июля в 09:00
600 за человека
Экскурсия в Новый Афон
Групповая
9 часов
Насладитесь красотой Нового Афона и его достопримечательностями
Путешествие в Новый Афон подарит вам уникальную возможность увидеть знаменитые архитектурные памятники и святыни этого удивительного города
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, среда, суббота, воскресенье в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    30 июня 2024
    На кабриолете из Пицунды к озеру Рица
    Приехали в Абхазию отметить моё день рождение,заказали заранее экскурсию у Адгура на озеро Рица, по пути мы проезжали водопады, голубое
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    озеро, Адгур как экскурсовод замечательный,видно как любит свою страну и всё про неё знает,очень интересно слушать. Мы катались на белоснежном кабриолете,пили шампанское 🥂 и ещё огромный бонус Адгур делает классные фотки 😍 знает ракурс какой получше. Мой отзывы если можно поставить десять звёзд то я бы поставила 👍 спасибо огромное за шикарную поездку 🤟🔥

  • М
    Марина
    28 июня 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Пицунды)
    Всё очень понравилось, особенно аккуратное вождение, что для меня было первостепенно! Получили огромное удовольствие от природы
  • В
    Вера
    28 июня 2024
    Гора Мамдзышха: 2000 метров восторга над уровнем моря
    Очень понравилось ❤️
    Очень понравилось ❤️Очень понравилось ❤️Очень понравилось ❤️
  • Н
    Наталья
    21 июня 2024
    Гора Мамдзышха: 2000 метров восторга над уровнем моря
    Дорога, конечно, трудна и экстримальна, но она того стоит. Когда увидишь эту красоту, облака проплывающие рядом, о трудности пути забываешь, уж не говорю о планеристах, убегающих и улетающих в облака. Фото и видео не передает эту красоту, нужно видеть воочию.
  • И
    Ирина
    21 июня 2024
    Гора Мамдзышха: 2000 метров восторга над уровнем моря
    Экскурсия понравилась. Потрясающая природа, масса впечатлений. Отдельное спасибо водителю Денису - супер профессионалу.
  • G
    Galina
    21 июня 2024
    Из Пицунды на озеро Рица - групповая экскурсия
    Экскурсия прошла очень увлекательно и превзошла даже в чем- то наши ожидания! Мы впервые в Абхазии, и многое узнали именно
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    из нее об истории и географии этого края, такая экскурсия будет интересна не только взрослым, но детям, школьникам, для пополнения багажа знаний. Все это благодаря профессионализму нашего гида Сергея, который сумел в доходчивой, в то же время увлекательной, непринужденной, с юмором, атмосфере провести для нас это незабываемое путешествие к озеру Рица, с посещением и других интересных мест по пути ( Голубое озеро, водопад Мужские слезы и др.)

  • A
    Anastasia
    17 июня 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Пицунды)
    Прекрасный выбор для тех, кто действительно интересуется культурой, историей и главное хочет "соприкоснуться с природой Абхазии". Наш гид Дамей был отличным
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    проводником, рассказывал интересно увлекательно. Был предупредителен. Маршрут составлен грамотно, отточен. Индивидуальные экскурсии - это свой мир и комфорт. Автомобиль Toyota, чистый, с кондиционером. Гид вёл очень аккуратно машину. Отдельное спасибо за красивые фотографии.

    Прекрасный выбор для тех, кто действительно интересуется культурой, историей и главное хочет "соприкоснуться с природой Абхазии"Прекрасный выбор для тех, кто действительно интересуется культурой, историей и главное хочет "соприкоснуться с природой Абхазии"
  • Ю
    Юлия
    16 июня 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Пицунды)
    Прекрасная поездка с приятным гидом! Дамей умело организовал маршрут,увлекательно рассказывал про обычаи и традиции Абхазии,на обратном пути завёз нас в
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    потрясающий ресторан с дивным видом на реку,а уж какие шикарные он нам сделал фото и видео, однозначно рекомендую данную экскурсию, особенно тем,кто посещает Абхазию впервые как мы! Всем увлекательных путешествий и море яркий впечатлений)

    Прекрасная поездка с приятным гидом! Дамей умело организовал маршрут,увлекательно рассказывал про обычаи и традиции Абхазии,на обратномПрекрасная поездка с приятным гидом! Дамей умело организовал маршрут,увлекательно рассказывал про обычаи и традиции Абхазии,на обратномПрекрасная поездка с приятным гидом! Дамей умело организовал маршрут,увлекательно рассказывал про обычаи и традиции Абхазии,на обратномПрекрасная поездка с приятным гидом! Дамей умело организовал маршрут,увлекательно рассказывал про обычаи и традиции Абхазии,на обратномПрекрасная поездка с приятным гидом! Дамей умело организовал маршрут,увлекательно рассказывал про обычаи и традиции Абхазии,на обратномПрекрасная поездка с приятным гидом! Дамей умело организовал маршрут,увлекательно рассказывал про обычаи и традиции Абхазии,на обратном
  • Д
    Дарья
    16 июня 2024
    Экскурсия по вечерней Гагре
    Все было замечательно! Аслан и Игорь респект!
  • Т
    Татьяна
    9 июня 2024
    Путешествие на озеро Рица из Пицунды
    Ездили на озеро Рица, индивидуальная экскурсия на 4 человек. Все великолепно! Водитель- экскурсовод Адгур очень внимательный, пунктуальный, хорошо знающий свою работу профессионал! Человек
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    умеющий заинтересовать рассказами об Абхазии, человек, любящий Абхазию. Было очень приятно путешествовать с таким экскурсоводом! И как водитель он просто супер. Ну а что касается природных красот, то тут просто слов нет! Очень понравилось!!! Спасибо большое Адгуру! Все было замечательно! Татьяна. Всем советуем

Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «От вашего отеля»

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  1. Гора Мамдзышха: 2000 метров восторга над уровнем моря
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  3. Душевное путешествие по Абхазии (из Пицунды)
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
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  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Набережная
  5. Гегский водопад
  6. Водопад Молочный
Сколько стоит экскурсия по Пицунде в июле 2024
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