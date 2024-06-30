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6.5 часов
Гора Мамдзышха в Пицунде: путешествие на высоту 2000 метров
Поднимитесь на высоту 2000 метров над уровнем моря, чтобы увидеть Пицунду и Абхазию с совершенно новой стороны
Начало: ваш отель проживания в Абхазии между КПП Псоу и Пи...
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 700₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Путешествие к озеру Рица: завораживающие виды и легенды
Поднимитесь к озеру Рица и насладитесь великолепными пейзажами, водопадами и легендами Абхазии. Идеально для любителей природы и истории
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 15:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия: Абхазия - история, традиции и живописные места
Абхазия - живописный уголок Земли. Вы узнаете её историю, увидите озеро Рица, каньоны и водопады, а также попробуете местные деликатесы
Начало: Ваш отель в Пицунде
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1283010 264₽ за всё до 7 чел.
Групповая
6 часов
Популярное предложение
Групповая экскурсия из Пицунды к озеру Рица и водопадам
Откройте для себя красоту Абхазии: ущелья, водопады и озеро Рица. Дегустация вин и меда, рассказы о традициях и природе
Начало: У вашего отеля в Пицунде
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в Сухум из Пицунды: набережная, ботанический сад, питомник обезьян
Сухум - древний город с богатой историей. Погуляйте по набережной, посетите ботанический сад и питомник обезьян. Узнайте больше о культуре и традициях Абхазии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
На кабриолете из Пицунды к озеру Рица: впечатляющие пейзажи Абхазии
Погрузитесь в мир неповторимых пейзажей Абхазии, путешествуя на кабриолете с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
15 июля в 10:30
17 июля в 10:30
14 110₽ за всё до 3 чел.
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия из Пицунды в Новый Афон с посещением монастыря и пещер
Популярный маршрут для тех, кто хочет увидеть Новоафонский монастырь, водопад, пещеры и попробовать абхазские деликатесы. Удобный микроавтобус Mercedes Sprinter
Начало: У вашего отеля в Пицунде
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Путешествие из Пицунды в Сухум: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Сухума, узнайте его историю и традиции. Прогулка по набережной, посещение ботанического сада и обезьяньего питомника
Начало: Ваш отель в Гагре или Пицунде
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие на озеро Рица из Пицунды: живописные места и исторические сокровища
Откройте для себя красоту Абхазии в индивидуальной экскурсии на озеро Рица. Природные чудеса и исторические реликвии ждут вас
Начало: Ваш отель в Гагре или Пицунде
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Поездка в Новый Афон: древние святыни и природные чудеса Абхазии
Захватывающая поездка в Новый Афон, где вас ждут величественные святыни, загадочные пещеры и неповторимые пейзажи
Начало: Ваш отель в Пицунде
Расписание: Выезд около 9:00 в зависимости от вашего расположения
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 000₽ за человека
Групповая
2 часа
Вечерняя прогулка по Гагре: Приморский парк, Гагрипш, крепость Абаата
Откройте для себя волшебство Гагры вечером: уникальная архитектура, исторические памятники и захватывающие виды
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
700₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Путешествие из Пицунды в Новый Афон: от храмов до природных чудес
Погрузитесь в мир духовности и природной красоты во время экскурсии из Пицунды в Новый Афон. Откройте для себя исторические и природные сокровища
Начало: Ваш отель в Гагре или Пицунде
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Новый Афон из Пицунды: переплетение истории и природы в одной экскурсии
Путешествие из Пицунды в Новый Афон - это возможность познакомиться с уникальной культурой и природой Абхазии
Начало: Ваш отель
Расписание: В любой день, по договоренности с туристом
31 июля в 09:00
5 авг в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Жемчужина Абхазии - озеро Рица: эксклюзивное путешествие из Пицунды
Погрузитесь в первозданную природу Абхазии, насладитесь красотой горных рек, скал и озера Рица в уникальной экскурсии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
31 июля в 09:00
5 авг в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Каньон «Аапста»: экскурсия 8 в 1 в Пицунде
Посетите Аацынское ущелье и наслаждайтесь разнообразными активностями: от джиппинга до конных прогулок. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Среда и суббота в 09:00
3 июля в 09:00
6 июля в 09:00
600₽ за человека
Групповая
9 часов
Насладитесь красотой Нового Афона и его достопримечательностями
Путешествие в Новый Афон подарит вам уникальную возможность увидеть знаменитые архитектурные памятники и святыни этого удивительного города
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, среда, суббота, воскресенье в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра30 июня 2024Приехали в Абхазию отметить моё день рождение,заказали заранее экскурсию у Адгура на озеро Рица, по пути мы проезжали водопады, голубое
- ММарина28 июня 2024Всё очень понравилось, особенно аккуратное вождение, что для меня было первостепенно! Получили огромное удовольствие от природы
- ВВера28 июня 2024Очень понравилось ❤️
- ННаталья21 июня 2024Дорога, конечно, трудна и экстримальна, но она того стоит. Когда увидишь эту красоту, облака проплывающие рядом, о трудности пути забываешь, уж не говорю о планеристах, убегающих и улетающих в облака. Фото и видео не передает эту красоту, нужно видеть воочию.
- ИИрина21 июня 2024Экскурсия понравилась. Потрясающая природа, масса впечатлений. Отдельное спасибо водителю Денису - супер профессионалу.
- GGalina21 июня 2024Экскурсия прошла очень увлекательно и превзошла даже в чем- то наши ожидания! Мы впервые в Абхазии, и многое узнали именно
- AAnastasia17 июня 2024Прекрасный выбор для тех, кто действительно интересуется культурой, историей и главное хочет "соприкоснуться с природой Абхазии". Наш гид Дамей был отличным
- ЮЮлия16 июня 2024Прекрасная поездка с приятным гидом! Дамей умело организовал маршрут,увлекательно рассказывал про обычаи и традиции Абхазии,на обратном пути завёз нас в
- ДДарья16 июня 2024Все было замечательно! Аслан и Игорь респект!
- ТТатьяна9 июня 2024Ездили на озеро Рица, индивидуальная экскурсия на 4 человек. Все великолепно! Водитель- экскурсовод Адгур очень внимательный, пунктуальный, хорошо знающий свою работу профессионал! Человек
Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «От вашего отеля»
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