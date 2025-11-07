В начале эры два апостола прибыли на побережье Чёрного моря.
Андрей Первозванный ушёл на север, а Симон Кананит остался, чтобы проповедовать христианство на Кавказе. На месте его захоронения построили храм, а
Описание экскурсии
- Вы посетите Новоафонский монастырь, величественный собор Святого Пантелеймона и сверите часы по курантам, подаренным монастырю Александром III.
- Осмотрите древнюю церковь, где покоятся мощи одного из 12 апостолов, Симона Кананита.
- Сфотографируетесь на фоне красивой арочной плотины с водопадом.
- Прогуляетесь к свисающей над озером ажурной царской беседке — старинной железнодорожной платформе «Псырцха».
- Через реку Псырцха отправитесь к одной из главных святынь Абхазии — пещере Симона Кананита. Побываете в священном гроте, рассмотрите изображения крестов, иконы и лампады.
- Посетите святой источник.
- По желанию исследуете великолепные залы Новоафонской пещеры, одного из крупнейших подземных царств бывшего СССР. Те, кто не захочет спускаться в пещеру, смогут провести это время в других локация поблизости.
- Затем вы спуститесь к Новоафонскому приморскому парку, где отдыхали Чехов и Горький. Выпьете чашечку ароматного кофе и полюбуетесь чёрными и белыми лебедями.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter на 20 мест.
- Вас будет сопровождать профессиональный гид со стажем 10-30 лет, экскурсию проводит не водитель.
- Возвращение обратно в 19:00-20:00 (зависит от сезона, количества участников и места высадки).
- Дети до 8 лет включительно без отдельного места в автобусе могут посетить экскурсию бесплатно.
Дополнительные расходы
- Новоафонскую пещеру — 700 ₽ за чел., дети до 8 лет включительно – бесплатно.
- Обед в кафе (по желанию) – средний чек 800 ₽ за чел. и другие личные расходы.
- Заезд в село Лыхны и посещение Храма 10 века – 500 ₽ за чел. (только если наберётся достаточно желающих).
- Посещение дачи Сталина (по желанию) – 400 ₽ за чел.
в среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1000 ₽
|Дети до 12 лет
|900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель или ближайшая остановка общественного транспорта
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мадина — Организатор в Пицунде
Провела экскурсии для 3814 туристов
Работаем в сфере туризма с 2007 года. Мы команда профессионалов. Сделаем ваш отдых комфортным и подберём лучшие маршруты по Абхазии. С нами вы насладитесь природой, интересно проведёте время и прикоснётесь к истории древней и вечно молодой республики Абхазия. Наша цель — преподнести гостям правдивую информацию, которую каждый сохранит с теплотой в сердце.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
о
оксана
7 ноя 2025
Экскурсия в Новый Афон понравилась. общительный и грамотный гид, много и интересно и с юмором рассказывал всю дорогу. понравилась дегустация вина. сыров и меда. познакомились с историей Абхазии, храм в
Лариса
19 окт 2025
Маршрут тура интересный. Благодарим за организацию частично) Но на каждый маршрут по программе отведено очень мало времени. Каждая локация по 20-40 минут. Новый Афон за 35-40 минут невозможно рассмотреть. Был
Мадина
Ответ организатора:
Добрый день Лариса!
Ксения
30 сен 2025
Выражаем благодарность экскурсоводу Мадине за интересную экскурсию, приятное общение, теплую атмосферу 🤗
Д
Денис
9 сен 2025
Очень интересная экскурсия, пожалуй, лучшая по Абхазии
Ю
Юлия
9 авг 2025
Экскурсия очень интересная, проходила на комфортабельном авто с кондиционером, экскурсовод Мадлена очень внимательна и обходительна с туристами, рассказывает очень интересно
Ольга
29 июл 2025
Спасибо за хорошую экскурсию. Город очень красивый. Новоафонская Пещера - супер!
