объектов в Новом Афоне не мало. Турфирмы работают в установленном режиме лицензируемой Мин туризма. Соответственно, существует определённый тайминг времени. Для групповых экскурсии сбалансирован определённый, расписанный маршрут!

Что касается пещеры, желающих попасть в пещеру очень много, и также достать билеты в пещеру ещё сложнее! Мы же, вас поднимаем в нужное время и вы не ждёте очереди. Наша задача, подвести вас вовремя и запустить в пещеру!

И за 20 лет моей работы первый раз слышу, жалобу на экскурсовода в пещере, за что я приношу свои извинения! И конечно же, мы направим свои рекомендации и замечания в экскурсионное бюро пещеры.

Организация групповых экскурсии не всегда получается слаженным, тут много факторов.

Наша турфирма объективно рассматривает все замечания наших туристов.

Спасибо вам, за обращение!