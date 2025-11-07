Мои заказы

Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе из Пицунды

Побывать в святых местах и прикоснуться к истории древней Анакопии, столицы Абхазского царства
В начале эры два апостола прибыли на побережье Чёрного моря.

Андрей Первозванный ушёл на север, а Симон Кананит остался, чтобы проповедовать христианство на Кавказе. На месте его захоронения построили храм, а
в 19 веке основали монастырь.

Вы посетите знаменитые святыни, увидите руины античной крепости и по желанию исследуете подземное царство Нового Афона (летом пещера открыта ежедневно, в остальное время — в ср, чт, сб и вс).

4.7
6 отзывов
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя15
ноя16
ноя19
ноя20
ноя22
ноя
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

  • Вы посетите Новоафонский монастырь, величественный собор Святого Пантелеймона и сверите часы по курантам, подаренным монастырю Александром III.
  • Осмотрите древнюю церковь, где покоятся мощи одного из 12 апостолов, Симона Кананита.
  • Сфотографируетесь на фоне красивой арочной плотины с водопадом.
  • Прогуляетесь к свисающей над озером ажурной царской беседке — старинной железнодорожной платформе «Псырцха».
  • Через реку Псырцха отправитесь к одной из главных святынь Абхазии — пещере Симона Кананита. Побываете в священном гроте, рассмотрите изображения крестов, иконы и лампады.
  • Посетите святой источник.
  • По желанию исследуете великолепные залы Новоафонской пещеры, одного из крупнейших подземных царств бывшего СССР. Те, кто не захочет спускаться в пещеру, смогут провести это время в других локация поблизости.
  • Затем вы спуститесь к Новоафонскому приморскому парку, где отдыхали Чехов и Горький. Выпьете чашечку ароматного кофе и полюбуетесь чёрными и белыми лебедями.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter на 20 мест.
  • Вас будет сопровождать профессиональный гид со стажем 10-30 лет, экскурсию проводит не водитель.
  • Возвращение обратно в 19:00-20:00 (зависит от сезона, количества участников и места высадки).
  • Дети до 8 лет включительно без отдельного места в автобусе могут посетить экскурсию бесплатно.

Дополнительные расходы

  • Новоафонскую пещеру — 700 ₽ за чел., дети до 8 лет включительно – бесплатно.
  • Обед в кафе (по желанию) – средний чек 800 ₽ за чел. и другие личные расходы.
  • Заезд в село Лыхны и посещение Храма 10 века – 500 ₽ за чел. (только если наберётся достаточно желающих).
  • Посещение дачи Сталина (по желанию) – 400 ₽ за чел.

в среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1000 ₽
Дети до 12 лет900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ваш отель или ближайшая остановка общественного транспорта
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина
Мадина — Организатор в Пицунде
Провела экскурсии для 3814 туристов
Работаем в сфере туризма с 2007 года. Мы команда профессионалов. Сделаем ваш отдых комфортным и подберём лучшие маршруты по Абхазии. С нами вы насладитесь природой, интересно проведёте время и прикоснётесь к истории древней и вечно молодой республики Абхазия. Наша цель — преподнести гостям правдивую информацию, которую каждый сохранит с теплотой в сердце.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
1
2
1
о
оксана
7 ноя 2025
Экскурсия в Новый Афон понравилась. общительный и грамотный гид, много и интересно и с юмором рассказывал всю дорогу. понравилась дегустация вина. сыров и меда. познакомились с историей Абхазии, храм в
местечке Лыхны, бывшей столицы. сам Новоафонский монастырь и храм интересные. шикарные виды Абхазии. и река Псцырха. и интересная и красивая экскурсия в пещеру Афона. и покормили вовремя в кафе вкусно и сытно. спасибо за экскурсию!

Лариса
Лариса
19 окт 2025
Маршрут тура интересный. Благодарим за организацию частично) Но на каждый маршрут по программе отведено очень мало времени. Каждая локация по 20-40 минут. Новый Афон за 35-40 минут невозможно рассмотреть. Был
бы хотя бы час… Остановка на обед 20 минут. Из них 10 минут в очереди при этом море людей, что минут 5 ищешь место. И пять минут на покушать. Пещера в Новом Афоне очень впечатлила, но было морально нелегко, т. к 100+ человек были на экскурсии. И приходилось всех ждать плюс гид по пещере слегка хамила и томно разговаривала. Экскурсия - сплошной бег. Ожидания не оправдались.

Мадина
Мадина
Ответ организатора:
Добрый день Лариса!
Нам очень жаль, что вам не хватило времени насладиться красотами Нового Афона! Хочу отметить, что достопримечательностей и исторических
объектов в Новом Афоне не мало. Турфирмы работают в установленном режиме лицензируемой Мин туризма. Соответственно, существует определённый тайминг времени. Для групповых экскурсии сбалансирован определённый, расписанный маршрут!
Что касается пещеры, желающих попасть в пещеру очень много, и также достать билеты в пещеру ещё сложнее! Мы же, вас поднимаем в нужное время и вы не ждёте очереди. Наша задача, подвести вас вовремя и запустить в пещеру!
И за 20 лет моей работы первый раз слышу, жалобу на экскурсовода в пещере, за что я приношу свои извинения! И конечно же, мы направим свои рекомендации и замечания в экскурсионное бюро пещеры.
Организация групповых экскурсии не всегда получается слаженным, тут много факторов.
Наша турфирма объективно рассматривает все замечания наших туристов.
Спасибо вам, за обращение!

Ксения
Ксения
30 сен 2025
Выражаем благодарность экскурсоводу Мадине за интересную экскурсию, приятное общение, теплую атмосферу 🤗
Д
Денис
9 сен 2025
Очень интересная экскурсия, пожалуй, лучшая по Абхазии
Обязательно идите в пещеры - того стоит, виды потрясающие
Экскурсовод была Яна - очень приятно и интересно слушать
Из небольшого замечания - уже подуставший транспорт, но работало все исправно
Ю
Юлия
9 авг 2025
Экскурсия очень интересная, проходила на комфортабельном авто с кондиционером, экскурсовод Мадлена очень внимательна и обходительна с туристами, рассказывает очень интересно
Ольга
Ольга
29 июл 2025
Спасибо за хорошую экскурсию. Город очень красивый. Новоафонская Пещера - супер!

