Зайти в знаменитый монастырь, увидеть пещеру с озёрами и попробовать абхазское вино
За день в Новом Афоне вы успеете многое: пройти по следам апостола Симона Кананита, спуститься в пещеру с подземным поездом, зайти в старинную церковь и сделать фотографии на фоне потрясающих пейзажей. Завершит маршрут дегустация местного вина — как спокойная точка в насыщенном и ярком путешествии.
2 отзыва
Описание экскурсии

Новый Афон — это место, где история, природа и духовное наследие переплетаются в одно целое.

Вы посетите:

  • Новоафонский монастырь
  • Древнюю церковь Симона Кананита 9 века
  • Гигантскую карстовую пещеру с подземными озёрами и мощным водопадом

Вы узнаете:

  • Как один из апостолов Христа оказался в Абхазии
  • Почему его именем названы сразу два храма
  • Как была открыта пещера

Бонус для ценителей: в финале вас ждёт бесплатная дегустация абхазских вин.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter с просторным салоном, шумоизоляцией и кондиционером
  • Дорога в одну сторону занимает — 1 ч 20 мин
  • Отдельно оплачивается: вход в пещеру — 700 ₽ за чел., обед — 700 ₽ за чел., заезд в село Лыхны по пути — 400 ₽ за чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:45

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1300 ₽
Дети до 7 лет900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У специальных точек сбора по всей Пицунде
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:45
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Пицунде
Провели экскурсии для 19 туристов
Наша команда состоит исключительно из гидов высшей категории, которые работают не менее 10 лет в сфере туризма. Все гиды имеют высшее историческое или филологическое образование. С ними вам будет настолько интересно, что позавидуют даже местные жители!

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дарья
Дарья
18 сен 2025
В целом, все понравилось, но были существенные нюансы, для меня, лично.
В описании указано, что длится экскурсия 6 часов - по факту, экскурсия была с 8:45 до 17:45 (9 часов).
Второе: в
читать дальше

описании написано, что заезд в село Лыхны стоит 300, экскурсовод сказал - 400.
Третье - это еда. Нас завезли в какую-то столовую, за пюре с гуляшом и шашлыком мы заплатили 800р, в принципе, наелись, сойдет еда. Но у наших соседей в плове оказались волосы, даже не один. Впечатление, мягко скажем, испортилось.
Экскурсовод очень понравилась, приятная девушка.

М
Марина
25 июл 2025
Выражаю благодарность нашему водителю Баталу за помощь и профессиональную выдержку. Сыну стало плохо в дороге. Батал оказал содействие в дороге и оперативно доставил в отель. Большое спасибо!

Входит в следующие категории Пицунды

