За день в Новом Афоне вы успеете многое: пройти по следам апостола Симона Кананита, спуститься в пещеру с подземным поездом, зайти в старинную церковь и сделать фотографии на фоне потрясающих пейзажей. Завершит маршрут дегустация местного вина — как спокойная точка в насыщенном и ярком путешествии.
Описание экскурсии
Новый Афон — это место, где история, природа и духовное наследие переплетаются в одно целое.
Вы посетите:
- Новоафонский монастырь
- Древнюю церковь Симона Кананита 9 века
- Гигантскую карстовую пещеру с подземными озёрами и мощным водопадом
Вы узнаете:
- Как один из апостолов Христа оказался в Абхазии
- Почему его именем названы сразу два храма
- Как была открыта пещера
Бонус для ценителей: в финале вас ждёт бесплатная дегустация абхазских вин.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter с просторным салоном, шумоизоляцией и кондиционером
- Дорога в одну сторону занимает — 1 ч 20 мин
- Отдельно оплачивается: вход в пещеру — 700 ₽ за чел., обед — 700 ₽ за чел., заезд в село Лыхны по пути — 400 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:45
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1300 ₽
|Дети до 7 лет
|900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У специальных точек сбора по всей Пицунде
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:45
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ирина — ваша команда гидов в Пицунде
Провели экскурсии для 19 туристов
Наша команда состоит исключительно из гидов высшей категории, которые работают не менее 10 лет в сфере туризма. Все гиды имеют высшее историческое или филологическое образование. С ними вам будет настолько интересно, что позавидуют даже местные жители!
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дарья
18 сен 2025
В целом, все понравилось, но были существенные нюансы, для меня, лично.
В описании указано, что длится экскурсия 6 часов - по факту, экскурсия была с 8:45 до 17:45 (9 часов).
М
Марина
25 июл 2025
Выражаю благодарность нашему водителю Баталу за помощь и профессиональную выдержку. Сыну стало плохо в дороге. Батал оказал содействие в дороге и оперативно доставил в отель. Большое спасибо!
