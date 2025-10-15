4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения дома-музея Хецуриани - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и экскурсий. В эти месяцы туристы могут насладиться теплым климатом и богатой культурной программой. В апреле и октябре также можно посетить музей, однако стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы, с ноября по март, посещение возможно, но погода может быть прохладной, что не всегда комфортно для прогулок.

В селе Лидзава, недалеко от Пицунды, находится уникальный дом-музей Георгия Хецуриани.Здесь собрано более двух тысяч экспонатов, представляющих самобытную культуру Абхазии и других народов.Посетители смогут увидеть антикварные предметы, такие как фаэтон

фирмы «Мерседес» и греческую амфору. После экскурсии гостей ждет обед в таверне, где их встретят в лучших традициях Апсны. Это место идеально подходит для тех, кто хочет погрузиться в историю и культуру региона

Описание экскурсии

Оригинальные предметы истории и культуры Абхазии

В двухэтажном особняке с необычным фасадом и крутой винтовой лестницей вы осмотрите предметы декоративно-прикладного искусства, модели ветряных мельниц, макеты крестьянских жилищ, традиционную одежду, утварь и оружие. Всего здесь представлено более двух тысяч экспонатов разных эпох и народов! Среди антиквариата вы встретите и уникальный фаэтон фирмы «Мерседес» времен принца Ольденбургского, а также увидите греческую амфору, душевые краны из имения купца Игумнова, ядра с кораблей эскадры адмирала Нахимова и винокурню, вырезанную из липы.

«Потомкам сохраню обычаи, традиции, себе оставлю имя» — рассказ об основателе

Вы услышите историю сельского энтузиаста, собиравшего коллекцию всю жизнь, чтобы старина не ушла безвозвратно. Осмотрите и искусные изделия, выполненные Георгием Ясоновичем как большим мастером по дереву, шлифовке и резке камня. Среди них — авторская люстра из самшита и красного дерева, абхазская кухня — пацха, чучела зверей и птиц. Узнаете, как советское государство отнеслось к народному умельцу. А во дворе дома-музея поговорим о мемориале с именами и портретами земляков, созданном в честь односельчан — героев войны и труда. Кроме того, вы узнаете о том, как продолжает миссию Хецуриани его семья: невестка Нана, внуки и многочисленная родня.

🥘 После экскурсии по музею вы посетите домашнюю таверну в этническом стиле, где хозяйка вас радушно встретит и вкусно накормит, как и принято на земле Апсны.

Организационные детали