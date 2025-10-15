4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Этнографический дом-музей Хецуриани в Пицунде

Посетите уникальный музей в Пицунде и насладитесь обедом в таверне. Узнайте о культуре и истории Абхазии в уютной атмосфере
В селе Лидзава, недалеко от Пицунды, находится уникальный дом-музей Георгия Хецуриани.

Здесь собрано более двух тысяч экспонатов, представляющих самобытную культуру Абхазии и других народов.

Посетители смогут увидеть антикварные предметы, такие как фаэтон
читать дальшеуменьшить

фирмы «Мерседес» и греческую амфору. После экскурсии гостей ждет обед в таверне, где их встретят в лучших традициях Апсны. Это место идеально подходит для тех, кто хочет погрузиться в историю и культуру региона

4.6
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏺 Уникальные экспонаты
  • 🍽️ Обед в таверне
  • 🏛️ История и культура
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей
  • 🚗 Удобный трансфер

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения дома-музея Хецуриани - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и экскурсий. В эти месяцы туристы могут насладиться теплым климатом и богатой культурной программой. В апреле и октябре также можно посетить музей, однако стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы, с ноября по март, посещение возможно, но погода может быть прохладной, что не всегда комфортно для прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Этнографический дом-музей Хецуриани в Пицунде
Этнографический дом-музей Хецуриани в Пицунде
Этнографический дом-музей Хецуриани в Пицунде

Что можно увидеть

  • Дом-музей Хецуриани
  • Фаэтон фирмы «Мерседес»
  • Греческая амфора

Описание экскурсии

Оригинальные предметы истории и культуры Абхазии

В двухэтажном особняке с необычным фасадом и крутой винтовой лестницей вы осмотрите предметы декоративно-прикладного искусства, модели ветряных мельниц, макеты крестьянских жилищ, традиционную одежду, утварь и оружие. Всего здесь представлено более двух тысяч экспонатов разных эпох и народов! Среди антиквариата вы встретите и уникальный фаэтон фирмы «Мерседес» времен принца Ольденбургского, а также увидите греческую амфору, душевые краны из имения купца Игумнова, ядра с кораблей эскадры адмирала Нахимова и винокурню, вырезанную из липы.

«Потомкам сохраню обычаи, традиции, себе оставлю имя» — рассказ об основателе

Вы услышите историю сельского энтузиаста, собиравшего коллекцию всю жизнь, чтобы старина не ушла безвозвратно. Осмотрите и искусные изделия, выполненные Георгием Ясоновичем как большим мастером по дереву, шлифовке и резке камня. Среди них — авторская люстра из самшита и красного дерева, абхазская кухня — пацха, чучела зверей и птиц. Узнаете, как советское государство отнеслось к народному умельцу. А во дворе дома-музея поговорим о мемориале с именами и портретами земляков, созданном в честь односельчан — героев войны и труда. Кроме того, вы узнаете о том, как продолжает миссию Хецуриани его семья: невестка Нана, внуки и многочисленная родня.

🥘 После экскурсии по музею вы посетите домашнюю таверну в этническом стиле, где хозяйка вас радушно встретит и вкусно накормит, как и принято на земле Апсны.

Организационные детали

  • Для группы из 3-х человек экскурсия стоит 4950 рублей; из 4-х человек – 5900.
  • От центрального храма Пицунды до дома-музея и обратно я отвезу вас на машине. Дорога в одну сторону займет примерно 20 минут.
  • Возможна организация трансфера из других соседних городов. Уточняйте, пожалуйста, стоимость при бронировании экскурсии.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды.
  • Входные билеты в дом-музей не включены в стоимость экскурсии. Цена за человека — 200 руб.
  • Обед в стоимость включен.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Пицундского храма
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таня
Таня — ваша команда гидов в Пицунде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 281 туриста
Дорогие гости, добро пожаловать на Кавказ! На мой взгляд, это самый необычный регион. Однажды приехав сюда, многие горячо желают остаться в этом удивительно солнечном месте. Так случилось и со мной)
читать дальшеуменьшить

И вот уже несколько лет я с огромным удовольствием доношу свою любовь к этому гостеприимному краю любимым гостям. Я являюсь сертифицированным гидом с правом сопровождения туристических групп на территории СНГ и членом общественной организации экскурсоводов и гидов-переводчиков СОЧИВЕД. Работаю с командой гидов. Мы открыты и внимательны к вашим просьбам и предложениям. Всегда рады видеть вас в гостях!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
2
1
О
Заказали экскурсию у Тани.
Когда нас привезли в дом, встретили очень гостеприимные хозяева. Сам дом просто замечательный, очень красивый, сразу видно, что построен с любовью и заботой для будущих поколений, все,
читать дальшеуменьшить

что находится внутри тоже хранится бережно. Очень поразил во дворе дома мемориал односельчанам.
Хозяйка дома Нани очень приветливая, провела нас в музей на 1 этаже, очень интересно рассказала что и как собирал отец ее мужа Георгий Ясонович Хецуриани. Это была даже не экскурсия, а как будто мы приехали в гости, где нас очень ждали, и нам рассказали про семью, что и как собиралось в этот музей. Там есть монеты, оружие, макеты жилищ, коллекции самоваров, оригинальные инструменты и много другое. Много, что можно потрогать руками. Как заходишь, сразу видишь настоящую карету принца Ольденбургского, Нани рассказала чего стоило приобрести эту карету. Разрешили в ней посидеть и сфотографироваться.
По наружной, очень изящной винтовой лестнице, мы поднялись на второй этаж, где расположена еще одна часть экспозиции.
Нам разрешили походить вокруг дома, зайти в сад.
В экскурсию у нас был включен обед. Во дворе расположено кафе, там нас накормили национальными блюдами, домашними заготовками, угостили домашним вином, чачей. Все было очень вкусно.
Говорим огромное спасибо Нани и Анетте за интересный и познавательный день, проведенный в их доме.
Обязательно советуем посетить данный музей. Это интересно, познавательно и очень душевно

Вам был полезен этот отзыв?
Н
Музей замечательный, его обязательно нужно посетить. Он весь напичкан очень интересными, самобытными экспонатами, макетами, фотографиями, всё очень интересно разглядывать, можно потрогать. Музей надо сохранять и поддерживать. Замечательная хозяйка, увлеченная своим
читать дальшеуменьшить

делом сохранения музея, мы поговорили с ней и на отвлеченные темы. В стоимость экскурсии входит обед, очень вкусный и разнообразный. Я была одна, мне было не очень интересно кушать одной. Хозяйка положила, что я не доела с собой, и бутылочку вина тоже. Конечно, компанией обедать интереснее. Если не заморачиваться с обедом, то музей можно посетить и самостоятельно. Стоимость посещения музея - 300 руб. Я готова заплать 500 руб. за посещение, так как хочется помочь сохранить эти уникальные экспонаты. Желаю хозяйке крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Вам был полезен этот отзыв?
Роман
Друзья! Совет и рекомендация одна: берите с собой отличное настроение, позитив и тогда все будет хорошо. Это Абхазия и не стоит ждать выставочного зала уровня Лувра. Здесь нет строгих смотрителей,
читать дальшеуменьшить

которые следят, чтобы никто ничего не трогал. Даже можно сфотографироваться в национальном костюме.
Здесь местным коллекционером и народным умельцем Георгием Хецуриани собраны старые вещи, которыми когда-то пользовались. Фотоаппараты, кареты, музыкальные инструменты, картины, посуда… Также им сооружено множество макетов - от винокурни до водяной мельницы. А после откушать сытную абхазскую кухню. Отдельное спасибо за домашнее вино)) Очень вкусное! Рекомендую. Нам повезло с экскурсоводом - нас сопровождала Гульнара. Просите именно ее) Человек энциклопедия.

Вам был полезен этот отзыв?
Анна
Редко пишу отзывы, но после посещения данной экскурсии просто не могу не поделиться.
Нас встретила потрясающая хозяйка дома-музея и таверны -Нана, сразу поразив глубиной любви к каждому экспонату находящемуся в доме.
читать дальшеуменьшить

Сама экскурсия была погружением в фактическую исчезающую эпоху и культуру Абхазии. Совершенно потрясающий рассказ, в атмосфере глубокого уважения и ценности к каждой казалось бы незначительной детали экспозиции, поразили нас до глубины души!!! Довольными и восторженными от услышанного и увиденного как в доме, так и во дворе были все))) от детей (которые надо отметить -не заскучали) до пенсионеров.
В завершении вечера был накрыт ОЧЕНЬ вкусный стол с национальными блюдами и вином собственного производства. Во время ужина была возможность порасспрашивать хозяйку, о все больше интересовавших нас деталях быта и уклада жизни.

Мне кажется, я еще долго могу восторгаться, но лучше один раз увидеть) в завершении лишь скажу, что данную экскурсию мы посетили в первый вечер прибывания в стране и это задало прекрасный тон всему путешествию.
Низкий поклон Нане и благодарность организаторам!

Вам был полезен этот отзыв?
Т
Атмосферное место. В музее даже запах уходящего времени. Например, можно увидеть стиральную машинку для горной речки, мороженщицу для мороженого из горного льда, табакорезку, старинную мебель и тысячи экспонатов. Ребенку особенно
читать дальшеуменьшить

понравилось, что ручки можно крутить, кнопки нажимать и трогать экспонаты. Хозяйка Нана - душа музея, очень интересно рассказывает о музее и своей семье. После музея приятно пообедали в кафе традиционными блюдами абхазской кухни. Отдельное спасибо организаторам за дополнительно организованный трансфер от Нового Афона.

Вам был полезен этот отзыв?
Н
Очень понравилась экскурсия:удалось погрузиться в историю, традиции Абхазии, узнали много нового и интересного,ощутили на себе гостеприимство хозяев дома, рекомендую посетить.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Пицунды

Похожие экскурсии на «Этнографический дом-музей Хецуриани в Пицунде»

Из Пицунды по Абхазии с душой
На машине
6 часов
32 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
В тренде
Из Пицунды по Абхазии с душой
Посетить озеро Рица и живописное ущелье с величественным Юпшарским каньоном
Начало: В г. ПИЦУНДА, с. ЛИДЗАВА, г. ГАГРА от вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7500 ₽ за всё до 6 чел.
Из Пицунды - к красавице Рице
На автобусе
6.5 часов
19 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Из Пицунды - к красавице Рице
Проехать по одному из самых популярных маршрутов Абхазии и полюбоваться природой
Начало: По вашему адресу
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 08:45, в пятницу и воскресенье в 08:30
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
900 ₽ за человека
Душевное путешествие по Абхазии (из Пицунды)
На машине
6 часов
-
15%
267 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Душевное путешествие по Абхазии (из Пицунды)
Озеро Рица, Юпшарский каньон, водопады и другие символы страны на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Пицунде
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 10 906 ₽12 830 ₽ за всё до 7 чел.
Большое знакомство с Абхазией (из Пицунды)
На машине
9 часов
-
20%
60 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Большое знакомство с Абхазией (из Пицунды)
Озеро Рица, Новый Афон и богатая история страны на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 16 680 ₽20 850 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пицунде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пицунде
от 3950 ₽ за экскурсию