4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с культурой народов Кавказа на примере редких экспонатов из частной коллекции

Таня
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Таня – представитель гидов
В селе Лидзава вы посетите известный в Абхазии особняк народного умельца.

Осматривая предметы, которые энтузиаст Георгий Хецуриани собирал всю жизнь, вы познакомитесь с самобытной культурой разных народов и историей появления экспонатов.

А затем пообедаете в таверне, где вас примут в лучших традициях Апсны.
2950 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
На автомобиле
Продолжительность 3.5 часа
До 2 человек
Можно с детьми
Встреча возле Пицундского храма
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У этой экскурсии4 отзыва
4.5
Этнографический дом-музей Хецуриани в Пицунде
Этнографический дом-музей Хецуриани в Пицунде

Что вас ожидает

Оригинальные предметы истории и культуры Абхазии
В двухэтажном особняке с необычным фасадом и крутой винтовой лестницей вы осмотрите предметы декоративно-прикладного искусства, модели ветряных мельниц, макеты крестьянских жилищ, традиционную одежду, утварь и оружие. Всего здесь представлено более двух тысяч экспонатов разных эпох и народов! Среди антиквариата вы встретите и уникальный фаэтон фирмы «Мерседес» времен принца Ольденбургского, а также увидите греческую амфору, душевые краны из имения купца Игумнова, ядра с кораблей эскадры адмирала Нахимова и винокурню, вырезанную из липы.

«Потомкам сохраню обычаи, традиции, себе оставлю имя» — рассказ об основателе
Вы услышите историю сельского энтузиаста, собиравшего коллекцию всю жизнь, чтобы старина не ушла безвозвратно. Осмотрите и искусные изделия, выполненные Георгием Ясоновичем как большим мастером по дереву, шлифовке и резке камня. Среди них — авторская люстра из самшита и красного дерева, абхазская кухня — пацха, чучела зверей и птиц. Узнаете, как советское государство отнеслось к народному умельцу. А во дворе дома-музея поговорим о мемориале с именами и портретами земляков, созданном в честь односельчан — героев войны и труда. Кроме того, вы узнаете о том, как продолжает миссию Хецуриани его семья: невестка Нана, внуки и многочисленная родня.

🥘 После экскурсии по музею вы посетите домашнюю таверну в этническом стиле, где хозяйка вас радушно встретит и вкусно накормит, как и принято на земле Апсны.

Организационные детали

  • Для группы из 3х человек экскурсия стоит 4000 рублей; из 4-х человек – 4500.
  • От центрального храма Пицунды до дома-музея и обратно я отвезу вас на машине. Дорога в одну сторону займет примерно 20 минут.
  • Возможна организация трансфера из других соседних городов. Уточняйте, пожалуйста, стоимость при бронировании экскурсии.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды.
  • Входные билеты в дом-музей не включены в стоимость экскурсии. Цена за человека — 200 руб.
  • Обед в стоимость включен.
Этнографический дом-музей Хецуриани в Пицунде
Этнографический дом-музей Хецуриани в Пицунде
Этнографический дом-музей Хецуриани в Пицунде
Этнографический дом-музей Хецуриани в Пицунде
Этнографический дом-музей Хецуриани в Пицунде
Этнографический дом-музей Хецуриани в Пицунде
Этнографический дом-музей Хецуриани в Пицунде
Этнографический дом-музей Хецуриани в Пицунде
Этнографический дом-музей Хецуриани в Пицунде

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура возле Пицундского храма.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Таня
Таня
Дорогие гости, добро пожаловать на Кавказ! На мой взгляд, это самый необычный регион. Однажды приехав сюда, многие горячо желают остаться в этом удивительно солнечном месте. Так случилось и со мной) И вот уже несколько лет я с огромным удовольствием доношу свою любовь к этому гостеприимному краю любимым гостям. Я являюсь сертифицированным гидом с правом сопровождения туристических групп на территории СНГ и членом общественной организации экскурсоводов и гидов-переводчиков СОЧИВЕД. Работаю с командой гидов. Мы открыты и внимательны к вашим просьбам и предложениям. Всегда рады видеть вас в гостях!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Роман
12 августа 2019
Друзья ! Совет и рекомендация одна : берите с собой отличное настроение , позитив и тогда все будет хорошо. Это Абхазия и не стоит ждать выставочного зала уровня Лувра . Здесь нет строгих смотрителей, которые следят, чтобы никто ничего не трогал. Даже можно сфотографироваться в национальном костюме .
Здесь местным коллекционером и народным умельцем Георгием Хецуриани собраны старые вещи, которыми когда-то пользовались. Фотоаппараты, кареты, музыкальные инструменты, картины, посуда... Также им сооружено множество макетов - от винокурни до водяной мельницы. А после откушать сытную абхазскую кухню . Отдельное спасибо за домашнее вино )) Очень вкусное! Рекомендую . Нам повезло с экскурсоводом - нас сопровождала Гульнара . Просите именно ее ) Человек энциклопедия .
5 августа 2019
Добрый вечер! Сложилось впечатление , что экскурсовод был случайным. Впечатление об экскурсии сгладила хозяйка дома-музея Нана своим гостеприимством .
9 июня 2019
Настоятельно рекомендую!Очень познавательно. Узнала много интересного про быт абхазского народа. Попробовала натуральную абхазскую кухню. Спасибо организаторам экскурсии!
6 мая 2019
Редко пишу отзывы, но после посещения данной экскурсии просто не могу не поделиться.
Нас встретила потрясающая хозяйка дома-музея и таверны -Нана, сразу поразив глубиной любви к каждому экспонату находящемуся в доме. Сама экскурсия была погружением в фактическую исчезающую эпоху и культуру Абхазии. Совершенно потрясающий рассказ, в атмосфере глубокого уважения и ценности к каждой казалось бы незначительной детали экспозиции, поразили нас до глубины души!!! Довольными и восторженными от услышанного и увиденного как в доме, так и во дворе были все))) от детей (которые надо отметить -не заскучали) до пенсионеров.
В завершении вечера был накрыт ОЧЕНЬ вкусный стол с национальными блюдами и вином собственного производства. Во время ужина была возможность порасспрашивать хозяйку, о все больше интересовавших нас деталях быта и уклада жизни.

Мне кажется, я еще долго могу восторгаться, но лучше один раз увидеть ) в завершении лишь скажу, что данную экскурсию мы посетили в первый вечер прибывания в стране и это задало прекрасный тон всему путешествию.
Низкий поклон Нане и благодарность организаторам!

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