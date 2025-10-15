4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Здесь собрано более двух тысяч экспонатов, представляющих самобытную культуру Абхазии и других народов.
Посетители смогут увидеть антикварные предметы, такие как фаэтон
5 причин купить эту экскурсию
- 🏺 Уникальные экспонаты
- 🍽️ Обед в таверне
- 🏛️ История и культура
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
- 🚗 Удобный трансфер
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Дом-музей Хецуриани
- Фаэтон фирмы «Мерседес»
- Греческая амфора
Описание экскурсии
Оригинальные предметы истории и культуры Абхазии
В двухэтажном особняке с необычным фасадом и крутой винтовой лестницей вы осмотрите предметы декоративно-прикладного искусства, модели ветряных мельниц, макеты крестьянских жилищ, традиционную одежду, утварь и оружие. Всего здесь представлено более двух тысяч экспонатов разных эпох и народов! Среди антиквариата вы встретите и уникальный фаэтон фирмы «Мерседес» времен принца Ольденбургского, а также увидите греческую амфору, душевые краны из имения купца Игумнова, ядра с кораблей эскадры адмирала Нахимова и винокурню, вырезанную из липы.
«Потомкам сохраню обычаи, традиции, себе оставлю имя» — рассказ об основателе
Вы услышите историю сельского энтузиаста, собиравшего коллекцию всю жизнь, чтобы старина не ушла безвозвратно. Осмотрите и искусные изделия, выполненные Георгием Ясоновичем как большим мастером по дереву, шлифовке и резке камня. Среди них — авторская люстра из самшита и красного дерева, абхазская кухня — пацха, чучела зверей и птиц. Узнаете, как советское государство отнеслось к народному умельцу. А во дворе дома-музея поговорим о мемориале с именами и портретами земляков, созданном в честь односельчан — героев войны и труда. Кроме того, вы узнаете о том, как продолжает миссию Хецуриани его семья: невестка Нана, внуки и многочисленная родня.
🥘 После экскурсии по музею вы посетите домашнюю таверну в этническом стиле, где хозяйка вас радушно встретит и вкусно накормит, как и принято на земле Апсны.
Организационные детали
- Для группы из 3-х человек экскурсия стоит 4950 рублей; из 4-х человек – 5900.
- От центрального храма Пицунды до дома-музея и обратно я отвезу вас на машине. Дорога в одну сторону займет примерно 20 минут.
- Возможна организация трансфера из других соседних городов. Уточняйте, пожалуйста, стоимость при бронировании экскурсии.
- Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды.
- Входные билеты в дом-музей не включены в стоимость экскурсии. Цена за человека — 200 руб.
- Обед в стоимость включен.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
Когда нас привезли в дом, встретили очень гостеприимные хозяева. Сам дом просто замечательный, очень красивый, сразу видно, что построен с любовью и заботой для будущих поколений, все,
Нас встретила потрясающая хозяйка дома-музея и таверны -Нана, сразу поразив глубиной любви к каждому экспонату находящемуся в доме.