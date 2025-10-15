читать дальше

что построен с любовью и заботой для будущих поколений, все, что находится внутри тоже хранится бережно. Очень поразил во дворе дома мемориал односельчанам.

Хозяйка дома Нани очень приветливая, провела нас в музей на 1 этаже, очень интересно рассказала что и как собирал отец ее мужа Георгий Ясонович Хецуриани. Это была даже не экскурсия, а как будто мы приехали в гости, где нас очень ждали, и нам рассказали про семью, что и как собиралось в этот музей. Там есть монеты, оружие, макеты жилищ, коллекции самоваров, оригинальные инструменты и много другое. Много, что можно потрогать руками. Как заходишь, сразу видишь настоящую карету принца Ольденбургского, Нани рассказала чего стоило приобрести эту карету. Разрешили в ней посидеть и сфотографироваться.

По наружной, очень изящной винтовой лестнице, мы поднялись на второй этаж, где расположена еще одна часть экспозиции.

Нам разрешили походить вокруг дома, зайти в сад.

В экскурсию у нас был включен обед. Во дворе расположено кафе, там нас накормили национальными блюдами, домашними заготовками, угостили домашним вином, чачей. Все было очень вкусно.

Говорим огромное спасибо Нани и Анетте за интересный и познавательный день, проведенный в их доме.

Обязательно советуем посетить данный музей. Это интересно, познавательно и очень душевно