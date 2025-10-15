Мои заказы

Музеи и искусство Пицунды

Найдено 8 экскурсий в категории «Музеи» в Пицунде, цены от 3950 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
На кабриолете из Пицунды к озеру Рица
На машине
На кабриолете
5 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
На кабриолете из Пицунды к озеру Рица: впечатляющие пейзажи Абхазии
Погрузитесь в мир неповторимых пейзажей Абхазии, путешествуя на кабриолете с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
14 100 ₽ за всё до 3 чел.
Этнографический дом-музей Хецуриани в Пицунде
На машине
3.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Дом-музей Хецуриани в Пицунде
Посетите уникальный музей в Пицунде и насладитесь обедом в таверне. Узнайте о культуре и истории Абхазии в уютной атмосфере
Начало: Возле Пицундского храма
«А во дворе дома-музея поговорим о мемориале с именами и портретами земляков, созданном в честь односельчан — героев войны и труда»
Завтра в 11:00
11 дек в 11:30
3950 ₽ за всё до 2 чел.
Воздушный коктейль Пицунды
На машине
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Воздушный коктейль Пицунды
Прогулка по древней Пицунде: набережная, мандариновый сад, озеро Инкит и дом-музей Георгия Хецуриани. Узнайте историю и насладитесь природой
Начало: В центре Пицунды
«🏛 При желании вы сможете посетить дом-музей Георгия Хецуриани — народного умельца, собравшего потрясающую коллекцию из более, чем 2000 этнографических экспонатов»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 7 чел.
Душевное путешествие по Абхазии (из Пицунды)
На машине
6 часов
-
30%
260 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия по Абхазии из Пицунды
Абхазия - живописный уголок Земли. Вы узнаете её историю, увидите озеро Рица, каньоны и водопады, а также попробуете местные деликатесы
Начало: Ваш отель в Пицунде
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8981 ₽12 830 ₽ за всё до 7 чел.
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
На машине
9 часов
-
10%
171 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
Познайте дух Абхазии, посетив её жемчужины: озеро Рица, Новый Афон и Гагры. Насладитесь красотой и узнайте уникальные традиции
Начало: Из отеля Гагра-Пицунде, кпп Псоу+1500,возможно из ...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 500 ₽15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Пицунды)
На машине
9 часов
-
20%
43 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательная экскурсия в сердце Абхазии: озеро Рица и водопады
Абхазия ждет вас с её живописными пейзажами, водопадами и озером Рица. Уникальная экскурсия с пикником и дегустацией местных продуктов
Начало: В Пицунде или по договоренности
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
17 600 ₽22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Гастропутешествие по Абхазии (из Пицунды)
На машине
4 часа
-
20%
73 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Гастропутешествие по Абхазии (из Пицунды)
Сыры и мясо, мед, чай и вина - продегустировать местные специалитеты и услышать о культуре региона
Начало: В Пицунде
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5776 ₽7220 ₽ за всё до 7 чел.
Из Пицунды по Абхазии с душой
На машине
8 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Пицунды по Абхазии с душой
Посетить озеро Рица и ущелье реки Бзыбь
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    15 октября 2025
    Этнографический дом-музей Хецуриани в Пицунде
    Заказали экскурсию у Тани.
    Когда нас привезли в дом, встретили очень гостеприимные хозяева. Сам дом просто замечательный, очень красивый, сразу видно,
    читать дальше

    что построен с любовью и заботой для будущих поколений, все, что находится внутри тоже хранится бережно. Очень поразил во дворе дома мемориал односельчанам.
    Хозяйка дома Нани очень приветливая, провела нас в музей на 1 этаже, очень интересно рассказала что и как собирал отец ее мужа Георгий Ясонович Хецуриани. Это была даже не экскурсия, а как будто мы приехали в гости, где нас очень ждали, и нам рассказали про семью, что и как собиралось в этот музей. Там есть монеты, оружие, макеты жилищ, коллекции самоваров, оригинальные инструменты и много другое. Много, что можно потрогать руками. Как заходишь, сразу видишь настоящую карету принца Ольденбургского, Нани рассказала чего стоило приобрести эту карету. Разрешили в ней посидеть и сфотографироваться.
    По наружной, очень изящной винтовой лестнице, мы поднялись на второй этаж, где расположена еще одна часть экспозиции.
    Нам разрешили походить вокруг дома, зайти в сад.
    В экскурсию у нас был включен обед. Во дворе расположено кафе, там нас накормили национальными блюдами, домашними заготовками, угостили домашним вином, чачей. Все было очень вкусно.
    Говорим огромное спасибо Нани и Анетте за интересный и познавательный день, проведенный в их доме.
    Обязательно советуем посетить данный музей. Это интересно, познавательно и очень душевно

  • Н
    Наталья
    4 июля 2024
    Этнографический дом-музей Хецуриани в Пицунде
    Музей замечательный, его обязательно нужно посетить. Он весь напичкан очень интересными, самобытными экспонатами, макетами, фотографиями, всё очень интересно разглядывать, можно
    читать дальше

    потрогать. Музей надо сохранять и поддерживать. Замечательная хозяйка, увлеченная своим делом сохранения музея, мы поговорили с ней и на отвлеченные темы. В стоимость экскурсии входит обед, очень вкусный и разнообразный. Я была одна, мне было не очень интересно кушать одной. Хозяйка положила, что я не доела с собой, и бутылочку вина тоже. Конечно, компанией обедать интереснее. Если не заморачиваться с обедом, то музей можно посетить и самостоятельно. Стоимость посещения музея - 300 руб. Я готова заплать 500 руб. за посещение, так как хочется помочь сохранить эти уникальные экспонаты. Желаю хозяйке крепкого здоровья и долгих лет жизни.

  • М
    Маргарита
    26 августа 2023
    Воздушный коктейль Пицунды
    Насыщенная интересная экскурсия)
  • Т
    Тамара
    16 июля 2023
    Этнографический дом-музей Хецуриани в Пицунде
    Атмосферное место. В музее даже запах уходящего времени. Например, можно увидеть стиральную машинку для горной речки, мороженщицу для мороженого из
    читать дальше

    горного льда, табакорезку, старинную мебель и тысячи экспонатов. Ребенку особенно понравилось, что ручки можно крутить, кнопки нажимать и трогать экспонаты. Хозяйка Нана - душа музея, очень интересно рассказывает о музее и своей семье. После музея приятно пообедали в кафе традиционными блюдами абхазской кухни. Отдельное спасибо организаторам за дополнительно организованный трансфер от Нового Афона.

  • Е
    Евгения
    8 июля 2022
    Воздушный коктейль Пицунды
    Экскурсию проводила гид Оксана, очень интересно и видно, она прям всей душой болеет Абхазией. Время пролетело незаметно. Желаю побольше слушателей Оксане!!!
  • Н
    Наталья
    5 июля 2022
    Этнографический дом-музей Хецуриани в Пицунде
    Очень понравилась экскурсия:удалось погрузиться в историю, традиции Абхазии, узнали много нового и интересного,ощутили на себе гостеприимство хозяев дома, рекомендую посетить.
  • О
    Ольга
    13 мая 2022
    Воздушный коктейль Пицунды
    Полина обладает поистине энциклопедическими знаниями об истории Абхазии! Мы услышали о людях, которые много сделали для развития этого региона, увидели
    читать дальше

    древние постройки и сокровенные святые места… Стоит признаться, что мы даже не представляли,что первые поселения в Пицунде появились ещё до нашей эры! Полина встретила нас у отеля, а после экскурсии посоветовала (по нашей просьбе) отличный ресторанчик с абхазкой кухней. Исторические познания об Абхазии плавно переросли в гастрономическое удовольствие)) Спасибо за экскурсию!

    Полина обладает поистине энциклопедическими знаниями об истории Абхазии! Мы услышали о людях, которые много сделали дляПолина обладает поистине энциклопедическими знаниями об истории Абхазии! Мы услышали о людях, которые много сделали дляПолина обладает поистине энциклопедическими знаниями об истории Абхазии! Мы услышали о людях, которые много сделали для
  • М
    Мария
    17 апреля 2022
    Воздушный коктейль Пицунды
    Рекомендую. Полина замечательный гид и человек. Всегда поможет и подскажет, ответит на все вопросы. Очень любит историю своей страны и знает удивительные истории. С ней время летит незаметно. Благодаря Полине мы полюбили Пицунду.
  • О
    Ольга
    15 января 2022
    Воздушный коктейль Пицунды
    Экскурсия очень понравилась! Долго сомневались, брать эту экскурсию или нет, поскольку Пицунда не большой городок и думали, что ничем не
    читать дальше

    сможет нас удивить, но ошибались. Благодаря Полине Пицунда открылась с неожиданной стороны, как город с богатой историей и не менее интересной современной жизнью! Полина, как человек, не только любящий свой город, но и как историк - исследователь, показала нам очень интересные места. Удивили уцелевшие ворота, старая церковь и хорошо сохранившиеся остатки крепости и городища. Но особый восторг вызвали природные чудеса Пицунды - это было действительно незабываемо погулять в лесу, где в январе цветут подснежники! Спасибо Полине за наш детский восторг и прекрасно проведённый день в Пицунде!

  • А
    Ангелина
    29 ноября 2021
    Воздушный коктейль Пицунды
    Полина, благодарим тебя за интересный маршрут, за неравнодушное отношение к полюбившейся стране и народу. Очень бы хотелось, чтобы Пицунда расцветала и стала самой великолепной и красивейшей здравницей с ее потрясающей историей и загадками.
  • Р
    Роман
    19 октября 2021
    Воздушный коктейль Пицунды
    Очень интересный рассказ, приятно слушать. Узнали много интересного.
  • Т
    Татьяна
    18 сентября 2021
    Воздушный коктейль Пицунды
    Всем привет!
    Были сегодня на данной экскурсии. Гид- Полина.
    Полина переехала в Абхазию из России.
    Но сразу становится ясно, что Полина влюблена в
    читать дальше

    Абхазию и свою работу гида делает с огромным обожанием этого края.
    Помимо рассказа по теме экскурсии, она много говорила про традиции и привычки населения Абхазии. С примерами из жизни.
    Вся экскурсия рассчитана на 2,5 часа.
    Они пролетели настолько незаметно, что мы не сразу поняли,что экскурсия закончилась.
    Экскурсия замечательная. Полину рекомендуем. Полный восторг!

  • Д
    Дарья
    22 июля 2021
    Воздушный коктейль Пицунды
    Экскурсия мне очень понравилась. А места замечательные и атмосфера особенная. Гид Оксана профессионал своего дела. Спасибо большое!
  • С
    Сергей
    20 июля 2021
    Воздушный коктейль Пицунды
    Прекрасно провели время на ознакомительной экскурсии с Оксаной. Хороший рассказчик, глубокие знания и прекрасная подача. Помимо истории и достопримечательностей Пицунды подсказала и много бытовых вопросов. Рекомендую Оксану для погружения в ознакомление истории и облик города курорта.
  • Р
    Роман
    12 августа 2019
    Этнографический дом-музей Хецуриани в Пицунде
    Друзья! Совет и рекомендация одна: берите с собой отличное настроение, позитив и тогда все будет хорошо. Это Абхазия и не
    читать дальше

    стоит ждать выставочного зала уровня Лувра. Здесь нет строгих смотрителей, которые следят, чтобы никто ничего не трогал. Даже можно сфотографироваться в национальном костюме.
    Здесь местным коллекционером и народным умельцем Георгием Хецуриани собраны старые вещи, которыми когда-то пользовались. Фотоаппараты, кареты, музыкальные инструменты, картины, посуда… Также им сооружено множество макетов - от винокурни до водяной мельницы. А после откушать сытную абхазскую кухню. Отдельное спасибо за домашнее вино)) Очень вкусное! Рекомендую. Нам повезло с экскурсоводом - нас сопровождала Гульнара. Просите именно ее) Человек энциклопедия.

  • С
    Светлана
    9 июня 2019
    Этнографический дом-музей Хецуриани в Пицунде
    Настоятельно рекомендую! Очень познавательно. Узнала много интересного про быт абхазского народа. Попробовала натуральную абхазскую кухню. Спасибо организаторам экскурсии!
  • А
    Анна
    6 мая 2019
    Этнографический дом-музей Хецуриани в Пицунде
    Редко пишу отзывы, но после посещения данной экскурсии просто не могу не поделиться.
    Нас встретила потрясающая хозяйка дома-музея и таверны -Нана,
    читать дальше

    сразу поразив глубиной любви к каждому экспонату находящемуся в доме. Сама экскурсия была погружением в фактическую исчезающую эпоху и культуру Абхазии. Совершенно потрясающий рассказ, в атмосфере глубокого уважения и ценности к каждой казалось бы незначительной детали экспозиции, поразили нас до глубины души!!! Довольными и восторженными от услышанного и увиденного как в доме, так и во дворе были все))) от детей (которые надо отметить -не заскучали) до пенсионеров.
    В завершении вечера был накрыт ОЧЕНЬ вкусный стол с национальными блюдами и вином собственного производства. Во время ужина была возможность порасспрашивать хозяйку, о все больше интересовавших нас деталях быта и уклада жизни.

    Мне кажется, я еще долго могу восторгаться, но лучше один раз увидеть) в завершении лишь скажу, что данную экскурсию мы посетили в первый вечер прибывания в стране и это задало прекрасный тон всему путешествию.
    Низкий поклон Нане и благодарность организаторам!

Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пицунде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. На кабриолете из Пицунды к озеру Рица
  2. Этнографический дом-музей Хецуриани в Пицунде
  3. Воздушный коктейль Пицунды
  4. Душевное путешествие по Абхазии (из Пицунды)
  5. Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
Какие места ещё посмотреть в Пицунде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Голубое озеро
  4. Водопад Молочный
  5. Ущелье Черниговка
  6. Самое главное
  7. Гора Мамдзышха
  8. Набережная
  9. Термальные источники Кындыг
  10. Озеро Инкит
Сколько стоит экскурсия по Пицунде в декабре 2025
Сейчас в Пицунде в категории "Музеи" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 3950 до 17 600 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 601 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Пицунде на 2025 год по теме «Музеи», 601 ⭐ отзыв, цены от 3950₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль