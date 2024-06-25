Экскурсии выходного дня в Пицунде

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Пицунде, цены от 5 776 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гастротур по Абхазии (из Пицунды)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
55 отзывов
Гастротур по Абхазии (из Пицунды)
Абхазия - страна ароматов и вкусов! Посетите фермерства, узнайте о местных традициях и насладитесь дегустацией лучших продуктов
Начало: В Пицунде
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
72205 776 за всё до 7 чел.
Большое знакомство с Абхазией (из Пицунды)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
49 отзывов
Экскурсия из Пицунды: водопады, озера, монастыри Абхазии
Абхазия удивит вас своими природными красотами и историческими памятниками. В один день вы увидите главные достопримечательности и попробуете местные деликатесы
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
2085016 680 за всё до 7 чел.
Впервые в Абхазии (из Пицунды)
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
8 часов
51 отзыв
Впервые в Абхазии (из Пицунды)
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: В Пицунде, с Гагры доплата 1000р, с границы 1500р
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
13 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    25 июня 2024
    Впервые в Абхазии (из Пицунды)
    https://vk.com/video-190561033_456239270?access_key=84fe5a24096f819e4a
  • И
    Ирина
    24 июня 2024
    Гастротур по Абхазии (из Пицунды)
    Были вдвоем с мужем, нам очень понравилось, с нами работал гид Радж, он очень интересно и научно обо всем рассказал,
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    особенно о традициях, составил удобный план поездки, узнали множество фактов, которых нет в интернете и учебниках (сама историк, узнала много нового), очень приятный мужчина и профессионал своего дела! Винодельня супер, сыр, поездка. На винодельне взяли белое (айс вино) - топ! Будем сегодня пить с сыром на берегу…)))

  • Е
    Елена
    21 июня 2024
    Большое знакомство с Абхазией (из Пицунды)
    Спасибо большое за прекрасный день, который мы провели с нашим гидом Дамеем в гостиприимной Абхазии, узнали много интересных легенд, увидели
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    сказочные горы, ущелье, о. Рица. поездка была очень комфортной, Дамей очень хороший фотограф (мы не искали мест где лучше вид, а нам сразу все подсказывал), аккуратный водитель, рассказчик отличный, сразу ощущается человек очень любит и гордится своей страной! Рекомендуем! Спасибо за день, впечатления от него мы будем вспоминать еще долго пересматривая фото и видео!

    Спасибо большое за прекрасный день, который мы провели с нашим гидом Дамеем в гостиприимной Абхазии, узналиСпасибо большое за прекрасный день, который мы провели с нашим гидом Дамеем в гостиприимной Абхазии, узнали
  • М
    Магомет
    19 июня 2024
    Гастротур по Абхазии (из Пицунды)
    Замечательный гид Алхас, знает и любит свою родную Абхазию, с удовольствием ее показывает гостям, прекрасный рассказчик, аккуратный и внимательный водитель.
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Гастротур по Абхазии (из Пицунды)
    Мы, поехали на эту экскурсию семьей с тремя детьми. Поездка была очень интересной. Алхас отличный гид. Всё очень подробно и
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    понятно рассказывает об Абхазии и её гастрономической культуре. Также Алхас оказался интересным собеседником на другие темы, в нашем небольшом путешествии. Комфортный транспорт для экскурсий всей семьей.

    Мы, поехали на эту экскурсию семьей с тремя детьми. Поездка была очень интересной. Алхас отличный гид
  • Д
    Дарья
    30 марта 2024
    Большое знакомство с Абхазией (из Пицунды)
    Нам невероятно понравилось, несмотря на то что в Абхазии мы уже были. Путешествие было максимально комфортным, интересным, информативным. Учли все наши пожелания. Теперь влюблены окончательно и бесповоротно!
  • Р
    Роман
    28 октября 2023
    Большое знакомство с Абхазией (из Пицунды)
    Всем доброго времени суток. Спешу поделиться отзывом о нашем сегодняшнем мини путешествием по Абхазии. Это просто бомба… спасибо Раджу за
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    отличные впечатления, интересные рассказы о родной стране и о замечательных местах, которые мы посетили. Всем однозначно рекомендую, нам очень понравилось!!! Спасибо.

  • Е
    Екатерина
    21 сентября 2023
    Впервые в Абхазии (из Пицунды)
    Сегодня провели день на замечательной экскурсии, погрузились в историю Абхазии, посетили красивейшие места: озера, пещеры и водопады. С большим удовольствием
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    прокатились на тарзанке (а некоторые и по несколько раз), побывали на дегустации, попели песни, протанцевали и прокатились с ветерком. Наш день прошел на 10 баллов. Спасибо огромное Алану за подробные рассказы, и увлекательное путешествие.

    Сегодня провели день на замечательной экскурсии, погрузились в историю Абхазии, посетили красивейшие места: озера, пещеры и
  • Е
    Екатерина
    20 сентября 2023
    Впервые в Абхазии (из Пицунды)
    Очень понравилась экскурсия. Гид Алан рассказал много фактов об Абхазии, легенды и исторические события. Не один вопрос не остался без
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    ответа. Маршрут был составлен так, чтобы мы не сталкивались с большим количеством туристов. С нами был маленький ребёнок, учитывая это Алан ехал аккуратно, даже по горной дороге к водопаду. Совет: До экскурсии не покупайте нигде вино, мёд, чай. Вас завезут в такие места, где эти продукты действительно качественные. Я пожалела, что потратилась на это до экскурсии.

    Очень понравилась экскурсия. Гид Алан рассказал много фактов об Абхазии, легенды и исторические события. Не одинОчень понравилась экскурсия. Гид Алан рассказал много фактов об Абхазии, легенды и исторические события. Не одинОчень понравилась экскурсия. Гид Алан рассказал много фактов об Абхазии, легенды и исторические события. Не один

Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пицунде
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Какие места ещё посмотреть в Пицунде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Набережная
  5. Гегский водопад
  6. Водопад Молочный
Сколько стоит экскурсия по Пицунде в июле 2024
Сейчас в Пицунде в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 5 776 до 16 680 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 155 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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