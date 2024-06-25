1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Гастротур по Абхазии (из Пицунды)
Абхазия - страна ароматов и вкусов! Посетите фермерства, узнайте о местных традициях и насладитесь дегустацией лучших продуктов
Начало: В Пицунде
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
72205 776₽ за всё до 7 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия из Пицунды: водопады, озера, монастыри Абхазии
Абхазия удивит вас своими природными красотами и историческими памятниками. В один день вы увидите главные достопримечательности и попробуете местные деликатесы
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
2085016 680₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Впервые в Абхазии (из Пицунды)
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: В Пицунде, с Гагры доплата 1000р, с границы 1500р
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
13 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария25 июня 2024https://vk.com/video-190561033_456239270?access_key=84fe5a24096f819e4a
- ИИрина24 июня 2024Были вдвоем с мужем, нам очень понравилось, с нами работал гид Радж, он очень интересно и научно обо всем рассказал,
- ЕЕлена21 июня 2024Спасибо большое за прекрасный день, который мы провели с нашим гидом Дамеем в гостиприимной Абхазии, узнали много интересных легенд, увидели
- ММагомет19 июня 2024Замечательный гид Алхас, знает и любит свою родную Абхазию, с удовольствием ее показывает гостям, прекрасный рассказчик, аккуратный и внимательный водитель.
- ООльга3 июня 2024Мы, поехали на эту экскурсию семьей с тремя детьми. Поездка была очень интересной. Алхас отличный гид. Всё очень подробно и
- ДДарья30 марта 2024Нам невероятно понравилось, несмотря на то что в Абхазии мы уже были. Путешествие было максимально комфортным, интересным, информативным. Учли все наши пожелания. Теперь влюблены окончательно и бесповоротно!
- РРоман28 октября 2023Всем доброго времени суток. Спешу поделиться отзывом о нашем сегодняшнем мини путешествием по Абхазии. Это просто бомба… спасибо Раджу за
- ЕЕкатерина21 сентября 2023Сегодня провели день на замечательной экскурсии, погрузились в историю Абхазии, посетили красивейшие места: озера, пещеры и водопады. С большим удовольствием
- ЕЕкатерина20 сентября 2023Очень понравилась экскурсия. Гид Алан рассказал много фактов об Абхазии, легенды и исторические события. Не один вопрос не остался без
Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «На выходные»
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