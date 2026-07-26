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экскурсия за три года посещения Абхазии в целом!!

Во первых очень грамотный и приятный в общении гид, он же и водитель чудесного автомобиля, кстати, отмечу для себя важный факт, очень аккуратный водитель, время в транспорте летело незаметно, дорогу не чувствовали, очень мягкий и плавный ход. Во время поездки прослушали массу удивительных историй и легенд Абхазии, и о жизни абхазского народа в целом, много исторических фактов, подтвержденных сохранившимися историческими объектами, на которые наш гид обращал наше внимание, где нужно было останавливался без проблем, по таймингу мы были не ограничены, заехали на волшебную локацию" Сказочный лес", кстати говоря, всегда хотела посмотреть поближе и сфотографироваться с этими невероятными деревьями покрытыми мхом, но на всех экскурсиях нас всегда провозили мимо, честно, это место безумно красивое, оправдывает свое название на сто процентов!!! Спасибо большое, Адгур, что дал такую возможность побывать в этом лесу. Подвесной мост, часто тоже проезжаемый в общих экскурсиях, мы им насладились в полной мере.

И сам факт твоего полного обзора с открытой крышей, ты видишь, масштабы, высоту, любуешься невероятной красотой природы, гор, рек, это на самом деле, не сравнить с экскурсией в закрытой машине, это огромный плюс, мы увидели дорогу до Рицы под другим, удивительным углом, показалось, что мы ее открыли по новому, а может даже, и, впервые, все предыдущее экскурсии можно забыть, да они и забылись, под напором вчерашних впечатлений и эмоций!!!

Всем настоятельно советую, особенно тем, кто ни разу не был в Абхазии, берите эту экскурсию на кабриолете в сопровождении Адгура, вы получите массу удовольствия и увидите все правильно, вы увидите невероятно огромный надвигающийся на вас Юпшарский каньон, невероятную Рицу, волшебную дорогу до Рицы, со своим очарованием. А для тех кто был, совет, реально, это совсем другие впечатления, для нас все предыдущие туры, это была лишь закуска, а вот вчера был полноценный обед, со всеми неожиданно открывающимися вкусами!!!

Сам водитель, это ещё одна жемчужина, не побоюсь этого сравнения, потому что настолько деликатный, вежливый и внимательный человек, это сейчас такая редкость, умничка, где нужно, он всегда был рядом, чувствовал, и растворялся, когда мы хотели побыть вдвоем, это умение, поверьте, ни каждому присуще, деликатность нашего гида на высшем уровне, в Абхазии я впервые встретила такого тактичного и отзывчивого одновременно гида, он как будто знал, что нам нужно, постоянно радушная улыбка на лице, причем, не дежурная, а искренняя и открытая!! Писать можно бесконечно много, текстов не хватит, могу сказать, чтобы подытожить, нет ни одного нарекания, ни по маршруту, ни по человеческим качествам гида, ни по знанию истории и местности, ни по машине,все сложилось, спасибо большое!!!

За фотосессию отдельное спасибо, при чем, для девочек информация, фото и видео не тянул, а прислал в этот же день, все в лучшем виде!!!

Всем настоятельно советую, не пожалеете, это того стоит!! Очень рада, что нашла Адгура на просторах интернета.

Муж присоединяется к каждому слову и благодарит от души!!!

В следующем году обязательно встретимся снова, Афон посмотрим в другом свете, думаю, увидим много нового.

И вчера, после просмотра статусов с фото с поездки, пять человек попросили ссылку на сайт!!!

И думаю, таких знакомых из Ростова будет ещё не мало у Адгура!!!

Сердечное спасибо, от меня лично и низкий поклон, умничка, Адгур, так держать, очаровал, порадовал, вдохновил, эмоциями зарядил!!!