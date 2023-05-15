Прокатиться с ветерком по чарующей Абхазии, останавливаясь в самых живописных местах
На комфортабельном автомобиле с профессиональным гидом за рулем мы отправимся из Пицунды в сторону высокогорного озера Рица.
С частыми остановками, без ограничения по времени, вы увидите горы, скалы, водопады, ущелья и великолепное озеро Рица. Проведёте время комфортно, весело, душевно и красиво!
С частыми остановками, без ограничения по времени, вы увидите горы, скалы, водопады, ущелья и великолепное озеро Рица. Проведёте время комфортно, весело, душевно и красиво!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
День в окружении сказочных пейзажей
Вы прокатитесь по Абхазии на авто с открытом верхом, что позволит не упустить ни одной детали. В программе экскурсии:
- Гагра — вы увидите легендарный ресторан Гагрипш, где проходило торжественное открытие первого курорта Российской империи. Прогуляетесь по Приморскому парку, услышите о трудах принца Ольденбургского и узнаете историю появления ажурной Колоннады.
- Голубое озеро — вы полюбуетесь чудесными видами и раскроете, в чём секрет необыкновенного цвета озера.
- Юпшарский каньон — самое узкое место нашего путешествия, куда даже летом солнце заглядывает всего на несколько часов в сутки. Я расскажу, почему каньон называют «каменный мешок».
- Озеро Рица — горное озеро, расположенное на высоте 950 метров. Вы услышите о его происхождении и насладитесь волшебными панорамами.
По желанию летом вы также сможете искупаться на лазурном берегу Чёрного моря.
Организационные детали
- Транспорт включен в стоимость
- Экологический сбор оплачивается дополнительно — 700 руб. взрослые, 200 руб. дети
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Адгур — ваш гид в Пицунде
Провёл экскурсии для 25 туристов
Добрый день. Меня зовут Адгур, я профессиональный гид. Родился в Абхазии, в городе Гудаута. Окончил Абхазский государственный университет, специальность — «Социально-культурный сервис и туризм». Поделюсь с вами историческими и географическими фактами о любимой стране, древними легендами и прекрасным настроением!Задать вопрос
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