На комфортабельном автомобиле с профессиональным гидом за рулем мы отправимся из Пицунды в сторону высокогорного озера Рица.
С частыми остановками, без ограничения по времени, вы увидите горы, скалы, водопады, ущелья и великолепное озеро Рица. Проведёте время комфортно, весело, душевно и красиво!
С частыми остановками, без ограничения по времени, вы увидите горы, скалы, водопады, ущелья и великолепное озеро Рица. Проведёте время комфортно, весело, душевно и красиво!
Описание экскурсии
День в окружении сказочных пейзажей
Вы прокатитесь по Абхазии на авто с открытом верхом, что позволит не упустить ни одной детали. В программе экскурсии:
- Голубое озеро — вы полюбуетесь чудесными видами и раскроете, в чём секрет необыкновенного цвета озера.
- Юпшарский каньон — самое узкое место нашего путешествия, куда даже летом солнце заглядывает всего на несколько часов в сутки. Я расскажу, почему каньон называют «каменный мешок».
- Озеро Рица — горное озеро, расположенное на высоте 950 метров. Вы услышите о его происхождении и насладитесь волшебными панорамами.
По желанию летом вы также сможете искупаться на лазурном берегу Чёрного моря.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость
- Экологический сбор оплачивается дополнительно: взрослые — 1000 ₽, дети — 500 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Адгур — ваш гид в Пицунде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 841 туриста
Добрый день. Меня зовут Адгур, я профессиональный гид. Родился в Абхазии, в городе Гудаута. Окончил Абхазский государственный университет, специальность — «Социально-культурный сервис и туризм». Поделюсь с вами историческими и географическими фактами о любимой стране, древними легендами и прекрасным настроением!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Идеальный день в горах: комфорт, драйв и душевность от Леона!
Хочется сказать огромное спасибо гиду Леону за эту невероятную поездку! Если вы сомневаетесь, стоит ли ехать на Рицу из Пицунды —
Хочется сказать огромное спасибо гиду Леону за эту невероятную поездку! Если вы сомневаетесь, стоит ли ехать на Рицу из Пицунды —
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Т
Все прошло просто невероятно, даже лучше, чем мы ожидали. Мы в полном восторге! После экскурсии еще долго сидели и обсуждали, насколько нас восхитила эта поездка, эта природа. Насладились буквально каждой
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Все прошло просто чудесно! Экскурсия была на высшем уровне. Адгур все очень интересно рассказывал. Атмосфера была дружеская, теплая и легкая. Также экскурсия была перед моим днем рождения и узнав об этом, Адгур преподнес подарок в качестве очень вкусного вина, за это отдельная благодарность. Всем советую, не пожалеете!
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Благодарю за незабываемую экскурсию! Это было просто великолепно. Наш гид Адгур – настоящий профессионал и очень приятный человек. С ним было так интересно, а главное – чувствовалась полная безопасность и забота. Мы в восторге и получили максимум удовольствия от каждого момента поездки!
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И
Отзыв с запозданием😅 Все было на отлично! Очень интересно и безумно красиво! Однозначно не пожалели, что взяли экскурсию у Адгура, рекомендую! Впечатления останутся только положительные👍🏻 Спасибо, Адгур🤝🏻
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Вчера посчастливилось побывать в очередной раз на Рице, но все предыдущие поездки на Рицу, в течение последних трёх лет, не сравнить со вчерашней. Как у меня отметил муж, это лучшая
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