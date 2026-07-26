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На кабриолете из Пицунды к озеру Рица

Прокатиться с ветерком по чарующей Абхазии, останавливаясь в самых живописных местах
На комфортабельном автомобиле с профессиональным гидом за рулем мы отправимся из Пицунды в сторону высокогорного озера Рица.

С частыми остановками, без ограничения по времени, вы увидите горы, скалы, водопады, ущелья и великолепное озеро Рица. Проведёте время комфортно, весело, душевно и красиво!
5
22 отзыва
На кабриолете из Пицунды к озеру Рица
На кабриолете из Пицунды к озеру Рица
На кабриолете из Пицунды к озеру Рица

Описание экскурсии

День в окружении сказочных пейзажей

Вы прокатитесь по Абхазии на авто с открытом верхом, что позволит не упустить ни одной детали. В программе экскурсии:

  • Голубое озеро — вы полюбуетесь чудесными видами и раскроете, в чём секрет необыкновенного цвета озера.
  • Юпшарский каньон — самое узкое место нашего путешествия, куда даже летом солнце заглядывает всего на несколько часов в сутки. Я расскажу, почему каньон называют «каменный мешок».
  • Озеро Рица — горное озеро, расположенное на высоте 950 метров. Вы услышите о его происхождении и насладитесь волшебными панорамами.

По желанию летом вы также сможете искупаться на лазурном берегу Чёрного моря.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость
  • Экологический сбор оплачивается дополнительно: взрослые — 1000 ₽, дети — 500 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Адгур
Адгур — ваш гид в Пицунде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 841 туриста
Добрый день. Меня зовут Адгур, я профессиональный гид. Родился в Абхазии, в городе Гудаута. Окончил Абхазский государственный университет, специальность — «Социально-культурный сервис и туризм». Поделюсь с вами историческими и географическими фактами о любимой стране, древними легендами и прекрасным настроением!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
3
2
1
Ольга
Идеальный день в горах: комфорт, драйв и душевность от Леона!
Хочется сказать огромное спасибо гиду Леону за эту невероятную поездку! Если вы сомневаетесь, стоит ли ехать на Рицу из Пицунды —
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однозначно стоит, и только с Леоном.
Во-первых, это абсолютный комфорт. Автомобиль чистый, комфортабельный, что немаловажно для серпантина. Леон — профессиональный водитель, за рулем чувствуешь себя в полной безопасности, даже когда дорога становится «с характером». Можно расслабиться и просто смотреть в окно.
Во-вторых, формат поездки — это сказка! Никаких жестких рамок и галопов по европейским стандартам. Мы останавливались там, где хотелось, делали столько фото, сколько душе угодно. Леон не подгонял, а наоборот, показывал такие ракурсы и места, которые туристы обычно проезжают мимо. Горы, скалы, шумные водопады и изумрудные ущелья — все это мы успели не только увидеть, но и прочувствовать.
Леон сделал наш день по-настоящему особенным. Он заранее узнал, что у нас годовщина, и в самый красивый момент, с видом на горы, преподнес нам бутылку холодного шампанского! А в бардачке автомобиля «случайно» оказались самые настоящие бокалы 😉 Мелочь, а как приятно!
Ну и, конечно, озеро Рица. Оно потрясающее даже в любую погоду, а в компании с Леоном оно запомнится еще и интересными историями, легендами и отличным настроением.
Поездка прошла на одном дыхании: комфортно, весело, душевно и невероятно красиво. Это был не просто трансфер, а настоящее мини-путешествие с душой. Огромная благодарность за этот день! Рекомендую всем от души!

Идеальный день в горах: комфорт, драйв и душевность от Леона!
Идеальный день в горах: комфорт, драйв и душевность от Леона!
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Т
Все прошло просто невероятно, даже лучше, чем мы ожидали. Мы в полном восторге! После экскурсии еще долго сидели и обсуждали, насколько нас восхитила эта поездка, эта природа. Насладились буквально каждой
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минутой. Это было самое лучшее знакомство с Абхазией, которое только можно представить. Настолько красиво, душевно, по доброму и качественно все было организовано.

И отдельное спасибо Тенгизу. Очень душевный, добрый и внимательный. С ним было легко и комфортно с первой минуты. Он рассказывал столько интересных историй, отвечал на все вопросы, никуда не торопил и создавал ощущение, будто нас просто повез показывать любимые места хороший друг. Благодаря ему мы увидели Абхазию не просто красивой, но и живой.

Ни на секунду не пожалели, что выбрали именно эту экскурсию. Эти воспоминания останутся с нами надолго 🦦🌟

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Анна
Все прошло просто чудесно! Экскурсия была на высшем уровне. Адгур все очень интересно рассказывал. Атмосфера была дружеская, теплая и легкая. Также экскурсия была перед моим днем рождения и узнав об этом, Адгур преподнес подарок в качестве очень вкусного вина, за это отдельная благодарность. Всем советую, не пожалеете!
Все прошло просто чудесно! Экскурсия была на высшем уровне. Адгур все очень интересно рассказывал. Атмосфера была
Все прошло просто чудесно! Экскурсия была на высшем уровне. Адгур все очень интересно рассказывал. Атмосфера была
Все прошло просто чудесно! Экскурсия была на высшем уровне. Адгур все очень интересно рассказывал. Атмосфера была
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Наталья
Благодарю за незабываемую экскурсию! Это было просто великолепно. Наш гид Адгур – настоящий профессионал и очень приятный человек. С ним было так интересно, а главное – чувствовалась полная безопасность и забота. Мы в восторге и получили максимум удовольствия от каждого момента поездки!
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И
Отзыв с запозданием😅 Все было на отлично! Очень интересно и безумно красиво! Однозначно не пожалели, что взяли экскурсию у Адгура, рекомендую! Впечатления останутся только положительные👍🏻 Спасибо, Адгур🤝🏻
Отзыв с запозданием😅 Все было на отлично! Очень интересно и безумно красиво! Однозначно не пожалели, что
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Ирина
Вчера посчастливилось побывать в очередной раз на Рице, но все предыдущие поездки на Рицу, в течение последних трёх лет, не сравнить со вчерашней. Как у меня отметил муж, это лучшая
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экскурсия за три года посещения Абхазии в целом!!
Во первых очень грамотный и приятный в общении гид, он же и водитель чудесного автомобиля, кстати, отмечу для себя важный факт, очень аккуратный водитель, время в транспорте летело незаметно, дорогу не чувствовали, очень мягкий и плавный ход. Во время поездки прослушали массу удивительных историй и легенд Абхазии, и о жизни абхазского народа в целом, много исторических фактов, подтвержденных сохранившимися историческими объектами, на которые наш гид обращал наше внимание, где нужно было останавливался без проблем, по таймингу мы были не ограничены, заехали на волшебную локацию" Сказочный лес", кстати говоря, всегда хотела посмотреть поближе и сфотографироваться с этими невероятными деревьями покрытыми мхом, но на всех экскурсиях нас всегда провозили мимо, честно, это место безумно красивое, оправдывает свое название на сто процентов!!! Спасибо большое, Адгур, что дал такую возможность побывать в этом лесу. Подвесной мост, часто тоже проезжаемый в общих экскурсиях, мы им насладились в полной мере.
И сам факт твоего полного обзора с открытой крышей, ты видишь, масштабы, высоту, любуешься невероятной красотой природы, гор, рек, это на самом деле, не сравнить с экскурсией в закрытой машине, это огромный плюс, мы увидели дорогу до Рицы под другим, удивительным углом, показалось, что мы ее открыли по новому, а может даже, и, впервые, все предыдущее экскурсии можно забыть, да они и забылись, под напором вчерашних впечатлений и эмоций!!!
Всем настоятельно советую, особенно тем, кто ни разу не был в Абхазии, берите эту экскурсию на кабриолете в сопровождении Адгура, вы получите массу удовольствия и увидите все правильно, вы увидите невероятно огромный надвигающийся на вас Юпшарский каньон, невероятную Рицу, волшебную дорогу до Рицы, со своим очарованием. А для тех кто был, совет, реально, это совсем другие впечатления, для нас все предыдущие туры, это была лишь закуска, а вот вчера был полноценный обед, со всеми неожиданно открывающимися вкусами!!!
Сам водитель, это ещё одна жемчужина, не побоюсь этого сравнения, потому что настолько деликатный, вежливый и внимательный человек, это сейчас такая редкость, умничка, где нужно, он всегда был рядом, чувствовал, и растворялся, когда мы хотели побыть вдвоем, это умение, поверьте, ни каждому присуще, деликатность нашего гида на высшем уровне, в Абхазии я впервые встретила такого тактичного и отзывчивого одновременно гида, он как будто знал, что нам нужно, постоянно радушная улыбка на лице, причем, не дежурная, а искренняя и открытая!! Писать можно бесконечно много, текстов не хватит, могу сказать, чтобы подытожить, нет ни одного нарекания, ни по маршруту, ни по человеческим качествам гида, ни по знанию истории и местности, ни по машине,все сложилось, спасибо большое!!!
За фотосессию отдельное спасибо, при чем, для девочек информация, фото и видео не тянул, а прислал в этот же день, все в лучшем виде!!!
Всем настоятельно советую, не пожалеете, это того стоит!! Очень рада, что нашла Адгура на просторах интернета.
Муж присоединяется к каждому слову и благодарит от души!!!
В следующем году обязательно встретимся снова, Афон посмотрим в другом свете, думаю, увидим много нового.
И вчера, после просмотра статусов с фото с поездки, пять человек попросили ссылку на сайт!!!
И думаю, таких знакомых из Ростова будет ещё не мало у Адгура!!!
Сердечное спасибо, от меня лично и низкий поклон, умничка, Адгур, так держать, очаровал, порадовал, вдохновил, эмоциями зарядил!!!

Вчера посчастливилось побывать в очередной раз на Рице, но все предыдущие поездки на Рицу, в течение
Вчера посчастливилось побывать в очередной раз на Рице, но все предыдущие поездки на Рицу, в течение
Вчера посчастливилось побывать в очередной раз на Рице, но все предыдущие поездки на Рицу, в течение
Вчера посчастливилось побывать в очередной раз на Рице, но все предыдущие поездки на Рицу, в течение
Вчера посчастливилось побывать в очередной раз на Рице, но все предыдущие поездки на Рицу, в течение
Вчера посчастливилось побывать в очередной раз на Рице, но все предыдущие поездки на Рицу, в течение
Вчера посчастливилось побывать в очередной раз на Рице, но все предыдущие поездки на Рицу, в течение
Вчера посчастливилось побывать в очередной раз на Рице, но все предыдущие поездки на Рицу, в течение
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