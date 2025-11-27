Хотите отдохнуть и восстановить силы? Тогда приглашаем вас в незабываемое путешествие к термальным источникам Кындыг и живописному ущелью Черниговка.
Кындыг — настоящий рай для тех, кто ценит природу и здоровье, а ущелье Черниговка — место, где можно насладиться красотой природы, прогуляться по живописным тропам и сделать потрясающие фотографии. Не упустите возможность провести незабываемо время!
Описание экскурсииХотите отдохнуть и восстановить силы? Тогда приглашаем вас в незабываемое путешествие к термальным источникам Кындыг и живописному ущелью Черниговка! Термальные источники Кындыг — это настоящий рай для тех, кто ценит природу и здоровье. Окунитесь в целебные воды и насладитесь спокойствием и умиротворением. Ущелье Черниговка — это место, где можно насладиться красотой природы, прогуляться по живописным тропам и сделать потрясающие фотографии. Не упустите возможность провести незабываемое время!
Понедельник, четверг,суббота 09-00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сухум
- Фонтан с грифонами
- Драматический театр
- Прогулка по ущелью Черниговка
- Ресторан «Ассир»
- Термальный источник «Кындыг»
- Село Дранды, храм VI века
Что включено
- Транспортно-экскурсионные услуги
- Услуги квалифицированного экскурсовода
- Страховка
- Дегустация горного мёда и винной продукции
Что не входит в цену
- Экологический сбор в ущелье Черниговка - 300 руб.
- Вход на термальный источник «Кындыг»:/n взрослый - 300 руб., /n дети до 12 лет - 200 руб.
- Обед: средний чек - 800 руб.
- Село Дранды, храм VI века:/n взрослый - 300 руб., /n дети от 6 лет до 12 лет - 150 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Договоритесь с гидом об удобном месте встречи
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, четверг,суббота 09-00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Пицунды
