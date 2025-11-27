Мои заказы

Кындыг и Черниговка - двойное удовольствие

Хотите отдохнуть и восстановить силы? Тогда приглашаем вас в незабываемое путешествие к термальным источникам Кындыг и живописному ущелью Черниговка.

Кындыг — настоящий рай для тех, кто ценит природу и здоровье, а ущелье Черниговка — место, где можно насладиться красотой природы, прогуляться по живописным тропам и сделать потрясающие фотографии. Не упустите возможность провести незабываемо время!
Описание экскурсии

Понедельник, четверг,суббота 09-00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Сухум
  • Фонтан с грифонами
  • Драматический театр
  • Прогулка по ущелью Черниговка
  • Ресторан «Ассир»
  • Термальный источник «Кындыг»
  • Село Дранды, храм VI века
Что включено
  • Транспортно-экскурсионные услуги
  • Услуги квалифицированного экскурсовода
  • Страховка
  • Дегустация горного мёда и винной продукции
Что не входит в цену
  • Экологический сбор в ущелье Черниговка - 300 руб.
  • Вход на термальный источник «Кындыг»:/n взрослый - 300 руб., /n дети до 12 лет - 200 руб.
  • Обед: средний чек - 800 руб.
  • Село Дранды, храм VI века:/n взрослый - 300 руб., /n дети от 6 лет до 12 лет - 150 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Договоритесь с гидом об удобном месте встречи
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, четверг,суббота 09-00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

