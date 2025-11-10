Путешествие к Черниговке и Мерхеульскому источнику - это возможность погрузиться в сказочную атмосферу абхазских лесов.
Ущелье Черниговка славится своей природной красотой, где огромные известняковые валуны и заросшие мхом деревья создают волшебную атмосферу.
Мерхеульский источник известен своими целебными свойствами, вода из него богата минералами и оказывает положительное влияние на здоровье. Это идеальный маршрут для тех, кто ценит природу и ищет умиротворение
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Живописные виды
- 💧 Легендарная вода
- 🚶♂️ Прогулка по ущелью
- 🧘♀️ Умиротворяющая атмосфера
- 🌳 Сказочные леса
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Что можно увидеть
- Черниговка
- Мерхеульский источник
Описание экскурсии
Мерхеульский источник
Он столетиями использовался местными жителями для лечения и проведения ритуалов. Вода богата кальцием, магнием, натрием, сульфатами и бикарбонатами, она улучшает пищеварение, регулирует водно-солевой баланс, оказывает положительное влияние на нервную систему. Попробовать её сможете и вы — не забудьте взять бутылочку.
Черниговка
Место, где время замедляет бег, а природа раскрывает всю свою магию. Вы прогуляетесь по ущелью среди огромных известняковых валунов, рассмотрите заросшие мхом деревья, насладитесь звуками природы и свежим горным воздухом. Отсюда не хочется уходить — и вы поймёте почему.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном минивэне. Дорога занимает 1,5 часа в одну сторону
- Отдельно оплачивается входной билет в Черниговку — 300 ₽ с чел., детям до 8 лет бесплатно; обед — по желанию
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваш гид в Пицунде
Дорогие путешественники, меня зовут Тимур. Занимаюсь индивидуальными и групповыми экскурсиями с 2018 года. Рад всем гостям!Задать вопрос
