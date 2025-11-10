Путешествие к Черниговке и Мерхеульскому источнику - это возможность погрузиться в сказочную атмосферу абхазских лесов. Ущелье Черниговка славится своей природной красотой, где огромные известняковые валуны и заросшие мхом деревья создают волшебную атмосферу. Мерхеульский источник известен своими целебными свойствами, вода из него богата минералами и оказывает положительное влияние на здоровье. Это идеальный маршрут для тех, кто ценит природу и ищет умиротворение

Описание экскурсии

Мерхеульский источник

Он столетиями использовался местными жителями для лечения и проведения ритуалов. Вода богата кальцием, магнием, натрием, сульфатами и бикарбонатами, она улучшает пищеварение, регулирует водно-солевой баланс, оказывает положительное влияние на нервную систему. Попробовать её сможете и вы — не забудьте взять бутылочку.

Черниговка

Место, где время замедляет бег, а природа раскрывает всю свою магию. Вы прогуляетесь по ущелью среди огромных известняковых валунов, рассмотрите заросшие мхом деревья, насладитесь звуками природы и свежим горным воздухом. Отсюда не хочется уходить — и вы поймёте почему.

Организационные детали