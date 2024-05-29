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Популярное предложение
Гора Мамдзышха в Пицунде: путешествие на высоту 2000 метров
Поднимитесь на высоту 2000 метров над уровнем моря, чтобы увидеть Пицунду и Абхазию с совершенно новой стороны
Начало: ваш отель проживания в Абхазии между КПП Псоу и Пи...
Расписание: ежедневно в 09:00
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
2 500₽ за человека
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия из Пицунды к озеру Рица и водопадам
Откройте для себя красоту Абхазии: ущелья, водопады и озеро Рица. Дегустация вин и меда, рассказы о традициях и природе
Начало: У вашего отеля в Пицунде
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 000₽ за человека
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия из Пицунды в Новый Афон с посещением монастыря и пещер
Популярный маршрут для тех, кто хочет увидеть Новоафонский монастырь, водопад, пещеры и попробовать абхазские деликатесы. Удобный микроавтобус Mercedes Sprinter
Начало: у вашего отеля в Пицунде
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 000₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Групповая экскурсия на джипах по Абхазии из Пицунды - природа и приключения
Насладитесь живописными пейзажами Абхазии на джип-туре из Пицунды. Водопады, озера и каньоны подарят вам незабываемые впечатления и отдых на пляже
Начало: Пицундский поворот
Расписание: Ежедневно в 09:00-9:30 с поворота на Пицунду
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1 800₽ за человека
Групповая
8 часов
Поездка в Новый Афон: древние святыни и природные чудеса Абхазии
Захватывающая поездка в Новый Афон, где вас ждут величественные святыни, загадочные пещеры и неповторимые пейзажи
Начало: Ваш отель в Пицунде
Расписание: Выезд около 9:00 в зависимости от вашего расположения
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 000₽ за человека
Групповая
2 часа
Вечерняя прогулка по Гагре: Приморский парк, Гагрипш, крепость Абаата
Откройте для себя волшебство Гагры вечером: уникальная архитектура, исторические памятники и захватывающие виды
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 18:30
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
700₽ за человека
Групповая
10 часов
«Золотое кольцо Абхазии» ПРЕМИУМ: из Пицунды на Рицу и в Новый Афон
Начало: 8HM25889+CQ
Расписание: Время указано приблизительно, будет согласновано накануне выезда
Завтра в 07:45
10 июня в 07:45
1 600₽ за человека
Групповая
11 часов
Каньон «Аапста»: экскурсия 8 в 1 в Пицунде
Посетите Аацынское ущелье и наслаждайтесь разнообразными активностями: от джиппинга до конных прогулок. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Среда и суббота в 09:00
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна29 мая 2024Очень интересная экскурсия, узнали много нового.
- ЛЛюдмила4 мая 2024«Жемчужина Кавказских гор»: поездка к озеру Рица (эко-сбор включен)Экскурсия понравилась. Наш гид - Аслан интересно и познавательно рассказал про достопримечательности и про свою страну. Несмотря на переменчивую погоду
- ВВладлена23 апреля 2024Салима(гид) потрясающая, внимательная, заботливая, понимающая и отзывчивая! Отдых с ней прошёл на Ура! Всех благ Вам и успехов! До новых встреч!
- ССветлана24 марта 2024Спасибо огромное за интересную экскурсию. Экскурсовод Ирэн (надеюсь правильно написала имя) очень приятная девушка, рассказывала интересно и познавательно, мы все
- ММария14 марта 2024Экскурсия полностью соответствует ожиданиям. Интересно было и детям, которые отметили чувство юмора гида. Единственный минус - организационный недочёт, заявленные программы в межсезонье приводятся не каждый день, что не отражается в модуле бронирования.
- ИИрина26 февраля 2024Экскурсия красивая, огромное спасибо Мактине,прекрасный гид. Только хотелось бы сократить время на медовый бизнес,много лишнего.
- ВВиктория10 декабря 2023Всё очень понравилось! Дегустация вкуснейшего вина, сыра, мяса, мёда! Учитывались пожелания всей группы! Отдельная благодарность нашему гиду Саиду Викторовичу! Весь
- РРустам17 ноября 2023Всё было отлично. Спасибо!
- ББоровкова6 ноября 2023«Жемчужина Кавказских гор»: поездка к озеру Рица (эко-сбор включен)Все понравилось: озеро Рица прекрасное, гид был на высоте
- ГГалина20 сентября 2023Рада, что увидела красивейшие горы и при этом осталась жива. Мне "посчастливилось" ехать в УАЗе, сидя на лавке. Было понятно,
Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Групповые»
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