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что это будет не просто приятная прогулка, а экстремальное путешествие. Но перевозить людей на лавке, а не на сиденьях, нельзя. Это очень травмоопасно. Приехала с отбитыми боками, коленками. Пару раз ударилась головой об штангу, которую можно было хотя бы поролоном обмотать. Наши попутчики, ехавшие на сиденьях впереди такого экстрима не испытывали. А цена была одинакова для всех. Увиденное, конечно, того стоило. Но советую трижды подумать, прежде чем отправляться в поездку. Это не для всех.