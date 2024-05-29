Групповые экскурсии Пицунды

Найдено 8 экскурсий в категории «Групповые» в Пицунде, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гора Мамдзышха: 2000 метров восторга над уровнем моря
🚗 На машине
Мини-группа
6.5 часов
5 отзывов
Популярное предложение
Гора Мамдзышха в Пицунде: путешествие на высоту 2000 метров
Поднимитесь на высоту 2000 метров над уровнем моря, чтобы увидеть Пицунду и Абхазию с совершенно новой стороны
Начало: ваш отель проживания в Абхазии между КПП Псоу и Пи...
Расписание: ежедневно в 09:00
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
2 500 за человека
Из Пицунды на озеро Рица - групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6 часов
22 отзыва
Групповая экскурсия из Пицунды к озеру Рица и водопадам
Откройте для себя красоту Абхазии: ущелья, водопады и озеро Рица. Дегустация вин и меда, рассказы о традициях и природе
Начало: У вашего отеля в Пицунде
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 000 за человека
Из Пицунды в Новый Афон - экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6 часов
27 отзывов
Групповая экскурсия из Пицунды в Новый Афон с посещением монастыря и пещер
Популярный маршрут для тех, кто хочет увидеть Новоафонский монастырь, водопад, пещеры и попробовать абхазские деликатесы. Удобный микроавтобус Mercedes Sprinter
Начало: у вашего отеля в Пицунде
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 000 за человека
Джип-тур по Абхазии из Пицунды - горы, драйв и отдых от души
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
8 часов
54 отзыва
Групповая экскурсия на джипах по Абхазии из Пицунды - природа и приключения
Насладитесь живописными пейзажами Абхазии на джип-туре из Пицунды. Водопады, озера и каньоны подарят вам незабываемые впечатления и отдых на пляже
Начало: Пицундский поворот
Расписание: Ежедневно в 09:00-9:30 с поворота на Пицунду
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1 800 за человека
Поездка в Новый Афон: обзор древних святыней и природных памятников
Групповая
8 часов
54 отзыва
Поездка в Новый Афон: древние святыни и природные чудеса Абхазии
Захватывающая поездка в Новый Афон, где вас ждут величественные святыни, загадочные пещеры и неповторимые пейзажи
Начало: Ваш отель в Пицунде
Расписание: Выезд около 9:00 в зависимости от вашего расположения
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 000 за человека
Экскурсия по вечерней Гагре
Групповая
2 часа
15 отзывов
Вечерняя прогулка по Гагре: Приморский парк, Гагрипш, крепость Абаата
Откройте для себя волшебство Гагры вечером: уникальная архитектура, исторические памятники и захватывающие виды
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 18:30
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
700 за человека
«Золотое кольцо Абхазии» ПРЕМИУМ: из Пицунды на Рицу и в Новый Афон
Групповая
10 часов
36 отзывов
«Золотое кольцо Абхазии» ПРЕМИУМ: из Пицунды на Рицу и в Новый Афон
Начало: 8HM25889+CQ
Расписание: Время указано приблизительно, будет согласновано накануне выезда
Завтра в 07:45
10 июня в 07:45
1 600 за человека
Каньон «Аапста»: экскурсия 8 в 1
Групповая
11 часов
Каньон «Аапста»: экскурсия 8 в 1 в Пицунде
Посетите Аацынское ущелье и наслаждайтесь разнообразными активностями: от джиппинга до конных прогулок. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Среда и суббота в 09:00
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Экскурсия по вечерней Гагре
    Очень интересная экскурсия, узнали много нового.
  • Л
    Людмила
    4 мая 2024
    «Жемчужина Кавказских гор»: поездка к озеру Рица (эко-сбор включен)
    Экскурсия понравилась. Наш гид - Аслан интересно и познавательно рассказал про достопримечательности и про свою страну. Несмотря на переменчивую погоду
    читать дальше

    с дождем, получили массу впечатлений и незабываемых эмоций. Опытный водитель, как и гид, с хорошим чувством юмора. Рекомендуем Аслана как хорошего и опытного гида, знающего свою работу. Большое спасибо за экскурсию.

  • В
    Владлена
    23 апреля 2024
    Поездка в Новый Афон: обзор древних святыней и природных памятников
    Салима(гид) потрясающая, внимательная, заботливая, понимающая и отзывчивая! Отдых с ней прошёл на Ура! Всех благ Вам и успехов! До новых встреч!
  • С
    Светлана
    24 марта 2024
    Поездка в Новый Афон: обзор древних святыней и природных памятников
    Спасибо огромное за интересную экскурсию. Экскурсовод Ирэн (надеюсь правильно написала имя) очень приятная девушка, рассказывала интересно и познавательно, мы все
    читать дальше

    под большим впечатлением остались. Водитель тоже молодец, не помню к сожалению его имя, вез нас аккуратно, доставил в целости и сохранности обратно в отель. Когда вернусь снова в Абхазию, обязательно обращусь снова в агенство Спутник!!

  • М
    Мария
    14 марта 2024
    Поездка в Новый Афон: обзор древних святыней и природных памятников
    Экскурсия полностью соответствует ожиданиям. Интересно было и детям, которые отметили чувство юмора гида. Единственный минус - организационный недочёт, заявленные программы в межсезонье приводятся не каждый день, что не отражается в модуле бронирования.
  • И
    Ирина
    26 февраля 2024
    «Золотое кольцо Абхазии» ПРЕМИУМ: из Пицунды на Рицу и в Новый Афон
    Экскурсия красивая, огромное спасибо Мактине,прекрасный гид. Только хотелось бы сократить время на медовый бизнес,много лишнего.
  • В
    Виктория
    10 декабря 2023
    «Золотое кольцо Абхазии» ПРЕМИУМ: из Пицунды на Рицу и в Новый Афон
    Всё очень понравилось! Дегустация вкуснейшего вина, сыра, мяса, мёда! Учитывались пожелания всей группы! Отдельная благодарность нашему гиду Саиду Викторовичу! Весь
    читать дальше

    наш путь сопровождался интереснейшим рассказом об истории и быте Абхазии. Так же хочется поблагодарить нашего водителя! Спасибо огромное за такой насыщенный день!

  • Р
    Рустам
    17 ноября 2023
    Из Пицунды в Новый Афон - экскурсия в мини-группе
    Всё было отлично. Спасибо!
  • Б
    Боровкова
    6 ноября 2023
    «Жемчужина Кавказских гор»: поездка к озеру Рица (эко-сбор включен)
    Все понравилось: озеро Рица прекрасное, гид был на высоте
  • Г
    Галина
    20 сентября 2023
    Гора Мамдзышха: 2000 метров восторга над уровнем моря
    Рада, что увидела красивейшие горы и при этом осталась жива. Мне "посчастливилось" ехать в УАЗе, сидя на лавке. Было понятно,
    читать дальше

    что это будет не просто приятная прогулка, а экстремальное путешествие. Но перевозить людей на лавке, а не на сиденьях, нельзя. Это очень травмоопасно. Приехала с отбитыми боками, коленками. Пару раз ударилась головой об штангу, которую можно было хотя бы поролоном обмотать. Наши попутчики, ехавшие на сиденьях впереди такого экстрима не испытывали. А цена была одинакова для всех. Увиденное, конечно, того стоило. Но советую трижды подумать, прежде чем отправляться в поездку. Это не для всех.

Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пицунде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Гора Мамдзышха: 2000 метров восторга над уровнем моря
  2. Из Пицунды на озеро Рица - групповая экскурсия
  3. Из Пицунды в Новый Афон - экскурсия в мини-группе
  4. Джип-тур по Абхазии из Пицунды - горы, драйв и отдых от души
  5. Поездка в Новый Афон: обзор древних святыней и природных памятников
Какие места ещё посмотреть в Пицунде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Набережная
  5. Гегский водопад
  6. Водопад Молочный
Сколько стоит экскурсия по Пицунде в июне 2024
Сейчас в Пицунде в категории "Групповые" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 600 до 2 500. Туристы уже оставили гидам 213 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Пицунде из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Пицунды по низким ценам в 2024. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам