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Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума

Погрузитесь в мир природной красоты и исторического наследия Пицунды, наслаждаясь уникальными местами и традиционным гостеприимством
Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию, которая унесет вас в мир природных чудес и культурного наследия Пицунды.

Начните свое путешествие с посещения термального источника Кындыг, где целебные воды и грязи подарят вам
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ощущение полного релакса и омоложения.

Продолжите маршрут с прогулкой по живописному ущелью возле Черниговки, где скалы, горная речка и водопад создают неповторимую атмосферу.

Завершите свой день на набережной Махаджиров в Сухуме, где вас ждет атмосферная прогулка среди исторических зданий и возможность отведать легендарный сухумский кофе.

Экскурсия включает комфортабельные поездки на минивене Toyota Alphard, дегустацию вина на частной винодельне и предоставляет возможность насладиться местной кухней в лучших кафе набережной. Подарите себе день, полный незабываемых впечатлений и открытий в Пицунде

4.6
13 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 💧 Целебные термальные ванны
  • 🌿 Прогулка по живописному ущелью
  • 🏛 Историческая набережная Сухума
  • 🍷 Дегустация вина на частной винодельне
  • 🚐 Комфортабельный транспорт
  • 🍽 Возможность отведать местную кухню

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
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Лучшее время для посещения термальных источников и прогулок по Черниговке - это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, и можно насладиться всеми природными красотами без лишних забот о погодных условиях. Весной и в октябре также приятно, но возможны дожди, что может ограничить комфортность прогулок. В зимние месяцы посещение возможно, но следует учитывать, что температура воздуха может быть ниже, что сделает прогулки менее комфортными.
Сейчас август — это идеальное время.
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума

Что можно увидеть

  • Термальный источник Кындыг
  • Ущелье возле Черниговки
  • Набережная Махаджиров
  • Фонтанная композиция с грифонами

Описание экскурсии

Термальный источник Кындыг

Свойства местной минеральной воды и грязей позволили открыть здесь большой комплекс для тех, кто хочет пройти омолаживающие процедуры и поправить здоровье. Вы сможете посетить бассейны, принять ванны — грязевые и с гидромассажем — и просто приятно отдохнуть всей семьей.

Живописное ущелье возле Черниговки

Далее вы прогуляетесь вдоль скал и русла горной речки Мачары. Весь путь проходит по специально оборудованным деревянным мостикам. Подниметесь по каменистой тропке и пройдете через лес. Особенную, мистическую атмосферу создают самшиты, покрытые мхом. А закончится маршрут широким бурным 6-метровым водопадом.

Атмосферная набережная Махаджиров

В завершение отправимся в столицу Абхазии. Гуляя по благоустроенной набережной, вы сможете спрятаться от солнца в эвкалиптовом парке. Рассмотрите белокаменные дома с красивыми балконами, шикарные особняки, театры и фонтанную композицию с 14 мифическими грифонами.

🥙 На набережной есть множество кафе и ресторанчиков, где вы сможете пообедать.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивене Toyota Alphard
  • В стоимость входит дегустация вина на частной винодельне (один из победителей Первого национального конкурса абхазских вин им. Н. Б. Ачба)
  • Дополнительные расходы: вход на территорию источника — 300 руб. /чел.; вход на территорию Черниговки — 200 руб. /чел.; обед (по желанию)
  • Есть противопоказания к посещению термальных источников, уточняйте подробности в сообщении гиду

Экскурсию для вас проведет гид-водитель из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле в Пицунде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Пицунде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 705 туристов
Добрый день! Меня зовут Екатерина. С командой ответственных и опытных гидов мы проводим экскурсии по Абхазии более 8 лет. Мы с радостью и удовольствием покажем самые красивые и интересные места страны души. Расскажем о ее традициях и культуре.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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В
Отличная экскурсия нам все очень понравилось. Водитель Руслан нам все подробно рассказывал обо всем во время поездки. Мы прогулялись по набережной Сухума. Побывали в горах посмотрели чудо природы. Водопады, горы, прошли по навесному мосту. Посетили термальные источники, мазалась грязью, кожа после нежная и бархатистая. Всё ооочень понравилось. Машина хорошая водитель потрясающий. . Спасибо большое за всё…
Отличная экскурсия нам все очень понравилось. Водитель Руслан нам все подробно рассказывал обо всем во время
Отличная экскурсия нам все очень понравилось. Водитель Руслан нам все подробно рассказывал обо всем во время
Отличная экскурсия нам все очень понравилось. Водитель Руслан нам все подробно рассказывал обо всем во время
Отличная экскурсия нам все очень понравилось. Водитель Руслан нам все подробно рассказывал обо всем во время
Отличная экскурсия нам все очень понравилось. Водитель Руслан нам все подробно рассказывал обо всем во время
Отличная экскурсия нам все очень понравилось. Водитель Руслан нам все подробно рассказывал обо всем во время
Отличная экскурсия нам все очень понравилось. Водитель Руслан нам все подробно рассказывал обо всем во время
Отличная экскурсия нам все очень понравилось. Водитель Руслан нам все подробно рассказывал обо всем во время+2
Отличная экскурсия нам все очень понравилось. Водитель Руслан нам все подробно рассказывал обо всем во время
Отличная экскурсия нам все очень понравилось. Водитель Руслан нам все подробно рассказывал обо всем во время
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Людмила
Это незабываемое приключение. Было настолько круто, что не передать словами. Вернулись счастливыми и довольным. Рекомендую всем. Индивидуальный тур, это волшебно. Когда тебя гид-волитель даёт время нагулятся по красивущим местам. Машина очень комфортная, гид Адгур просто❤️
Это незабываемое приключение. Было настолько круто, что не передать словами. Вернулись счастливыми и довольным. Рекомендую всем.
Это незабываемое приключение. Было настолько круто, что не передать словами. Вернулись счастливыми и довольным. Рекомендую всем.
Это незабываемое приключение. Было настолько круто, что не передать словами. Вернулись счастливыми и довольным. Рекомендую всем.
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М
Экскурсия Термальные источники, Черниговка и набережная Сухума нам очень понравилась. Экскурсоводом и водителем бал Руслан. Организация всë чётко по расписанию. Руслан очень интересно рассказал. Хорошо вёл машину. У нас было 1.5 ч. На термальных источниках. Вода 40 градусов. Очень понравилось. Черниговка действительно чарующая. Мы от всей экскурсии восторги. Спасибо Руслану и его команде.
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В
Доброго утра! Хочу поделиться своим положительным впечатлением о водителе Руслане: он продемонстрировал превосходное мастерство вождения и увлекательно рассказывал об Абхазии. По моей просьбе он также любезно организовал для нас посещение интересных мест, не предусмотренных программой тура, за что выражаю ему благодарность. С удовольствием воспользуемся его услугами и в будущем.
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Юлия
Наш гид в Сухуме и Черниговке - Адгур. К сожалению, с погодой в этот день очень не повезло, поэтому именно Сухум видели мало - под проливным дождем не погуляешь. Правда,
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позже прояснилось, и Адгуру удалось показать нам вечернюю столицу: набережная, Брехаловка (местная достопримечательность:)), суперфонтан у театра… Красиво! Но это вечером, а днем заехали в горы на заброшенную и очень живописную гидроэлектростанцию - просто супер! Под дождем было страшновато, но очень и очень впечатляюще, такая горная река - мощь! Там же и пообедали. У фермеров купили свежайшие фрукты. Далее по плану - Черниговка, термальный источник. С удовольствием погрелись в горячей водичке, местной грязью также не побрезговали. Нужно быть готовыми, что здесь всё очень просто - от раздевалок до туалетов. Просто закройте глаза в бассейне и наслаждайтесь природой! В общем, поездкой остались довольны. Гид нас не торопил, всё прошло замечательно! Спасибо, Адгур.

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О
Добрый день! Посетили данную экскурсию с гидом Гиа, всё прошло хорошо, отличная машина, вкусный обед по рекомендации гида, всё по-домашнему! Посмотрели всё и даже больше, бонус был посещение Нового Афона водопад и старая станция! Спасибо за интересную программу! Рекомендую! Было весело!
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