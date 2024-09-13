Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения термальных источников и прогулок по Черниговке - это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, и можно насладиться всеми природными красотами без лишних забот о погодных условиях. Весной и в октябре также приятно, но возможны дожди, что может ограничить комфортность прогулок. В зимние месяцы посещение возможно, но следует учитывать, что температура воздуха может быть ниже, что сделает прогулки менее комфортными.

Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию, которая унесет вас в мир природных чудес и культурного наследия Пицунды.Начните свое путешествие с посещения термального источника Кындыг, где целебные воды и грязи подарят вам

ощущение полного релакса и омоложения. Продолжите маршрут с прогулкой по живописному ущелью возле Черниговки, где скалы, горная речка и водопад создают неповторимую атмосферу. Завершите свой день на набережной Махаджиров в Сухуме, где вас ждет атмосферная прогулка среди исторических зданий и возможность отведать легендарный сухумский кофе. Экскурсия включает комфортабельные поездки на минивене Toyota Alphard, дегустацию вина на частной винодельне и предоставляет возможность насладиться местной кухней в лучших кафе набережной. Подарите себе день, полный незабываемых впечатлений и открытий в Пицунде

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Термальный источник Кындыг

Свойства местной минеральной воды и грязей позволили открыть здесь большой комплекс для тех, кто хочет пройти омолаживающие процедуры и поправить здоровье. Вы сможете посетить бассейны, принять ванны — грязевые и с гидромассажем — и просто приятно отдохнуть всей семьей.

Живописное ущелье возле Черниговки

Далее вы прогуляетесь вдоль скал и русла горной речки Мачары. Весь путь проходит по специально оборудованным деревянным мостикам. Подниметесь по каменистой тропке и пройдете через лес. Особенную, мистическую атмосферу создают самшиты, покрытые мхом. А закончится маршрут широким бурным 6-метровым водопадом.

Атмосферная набережная Махаджиров

В завершение отправимся в столицу Абхазии. Гуляя по благоустроенной набережной, вы сможете спрятаться от солнца в эвкалиптовом парке. Рассмотрите белокаменные дома с красивыми балконами, шикарные особняки, театры и фонтанную композицию с 14 мифическими грифонами.

🥙 На набережной есть множество кафе и ресторанчиков, где вы сможете пообедать.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном минивене Toyota Alphard

В стоимость входит дегустация вина на частной винодельне (один из победителей Первого национального конкурса абхазских вин им. Н. Б. Ачба)

Дополнительные расходы: вход на территорию источника — 300 руб. /чел.; вход на территорию Черниговки — 200 руб. /чел.; обед (по желанию)

Есть противопоказания к посещению термальных источников, уточняйте подробности в сообщении гиду

Экскурсию для вас проведет гид-водитель из нашей команды.