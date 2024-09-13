Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
Погрузитесь в мир природной красоты и исторического наследия Пицунды, наслаждаясь уникальными местами и традиционным гостеприимством
Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию, которая унесет вас в мир природных чудес и культурного наследия Пицунды.
Начните свое путешествие с посещения термального источника Кындыг, где целебные воды и грязи подарят вам читать дальшеуменьшить
ощущение полного релакса и омоложения.
Продолжите маршрут с прогулкой по живописному ущелью возле Черниговки, где скалы, горная речка и водопад создают неповторимую атмосферу.
Завершите свой день на набережной Махаджиров в Сухуме, где вас ждет атмосферная прогулка среди исторических зданий и возможность отведать легендарный сухумский кофе.
Экскурсия включает комфортабельные поездки на минивене Toyota Alphard, дегустацию вина на частной винодельне и предоставляет возможность насладиться местной кухней в лучших кафе набережной. Подарите себе день, полный незабываемых впечатлений и открытий в Пицунде
Лучшее время для посещения термальных источников и прогулок по Черниговке - это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, и можно насладиться всеми природными красотами без лишних забот о погодных условиях. Весной и в октябре также приятно, но возможны дожди, что может ограничить комфортность прогулок. В зимние месяцы посещение возможно, но следует учитывать, что температура воздуха может быть ниже, что сделает прогулки менее комфортными.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Термальный источник Кындыг
Ущелье возле Черниговки
Набережная Махаджиров
Фонтанная композиция с грифонами
Описание экскурсии
Термальный источник Кындыг
Свойства местной минеральной воды и грязей позволили открыть здесь большой комплекс для тех, кто хочет пройти омолаживающие процедуры и поправить здоровье. Вы сможете посетить бассейны, принять ванны — грязевые и с гидромассажем — и просто приятно отдохнуть всей семьей.
Живописное ущелье возле Черниговки
Далее вы прогуляетесь вдоль скал и русла горной речки Мачары. Весь путь проходит по специально оборудованным деревянным мостикам. Подниметесь по каменистой тропке и пройдете через лес. Особенную, мистическую атмосферу создают самшиты, покрытые мхом. А закончится маршрут широким бурным 6-метровым водопадом.
Атмосферная набережная Махаджиров
В завершение отправимся в столицу Абхазии. Гуляя по благоустроенной набережной, вы сможете спрятаться от солнца в эвкалиптовом парке. Рассмотрите белокаменные дома с красивыми балконами, шикарные особняки, театры и фонтанную композицию с 14 мифическими грифонами.
🥙 На набережной есть множество кафе и ресторанчиков, где вы сможете пообедать.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном минивене Toyota Alphard
В стоимость входит дегустация вина на частной винодельне (один из победителей Первого национального конкурса абхазских вин им. Н. Б. Ачба)
Дополнительные расходы: вход на территорию источника — 300 руб. /чел.; вход на территорию Черниговки — 200 руб. /чел.; обед (по желанию)
Есть противопоказания к посещению термальных источников, уточняйте подробности в сообщении гиду
Экскурсию для вас проведет гид-водитель из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в Пицунде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Пицунде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 705 туристов
Добрый день! Меня зовут Екатерина. С командой ответственных и опытных гидов мы проводим экскурсии по Абхазии более 8 лет. Мы с радостью и удовольствием покажем самые красивые и интересные места страны души. Расскажем о ее традициях и культуре.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Виктория
Отличная экскурсия нам все очень понравилось. Водитель Руслан нам все подробно рассказывал обо всем во время поездки. Мы прогулялись по набережной Сухума. Побывали в горах посмотрели чудо природы. Водопады, горы, прошли по навесному мосту. Посетили термальные источники, мазалась грязью, кожа после нежная и бархатистая. Всё ооочень понравилось. Машина хорошая водитель потрясающий. . Спасибо большое за всё…
+2
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Людмила
Это незабываемое приключение. Было настолько круто, что не передать словами. Вернулись счастливыми и довольным. Рекомендую всем. Индивидуальный тур, это волшебно. Когда тебя гид-волитель даёт время нагулятся по красивущим местам. Машина очень комфортная, гид Адгур просто❤️
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Марина
Экскурсия Термальные источники, Черниговка и набережная Сухума нам очень понравилась. Экскурсоводом и водителем бал Руслан. Организация всë чётко по расписанию. Руслан очень интересно рассказал. Хорошо вёл машину. У нас было 1.5 ч. На термальных источниках. Вода 40 градусов. Очень понравилось. Черниговка действительно чарующая. Мы от всей экскурсии восторги. Спасибо Руслану и его команде.
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Василий
Доброго утра! Хочу поделиться своим положительным впечатлением о водителе Руслане: он продемонстрировал превосходное мастерство вождения и увлекательно рассказывал об Абхазии. По моей просьбе он также любезно организовал для нас посещение интересных мест, не предусмотренных программой тура, за что выражаю ему благодарность. С удовольствием воспользуемся его услугами и в будущем.
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Юлия
Наш гид в Сухуме и Черниговке - Адгур. К сожалению, с погодой в этот день очень не повезло, поэтому именно Сухум видели мало - под проливным дождем не погуляешь. Правда, читать дальшеуменьшить
позже прояснилось, и Адгуру удалось показать нам вечернюю столицу: набережная, Брехаловка (местная достопримечательность:)), суперфонтан у театра… Красиво! Но это вечером, а днем заехали в горы на заброшенную и очень живописную гидроэлектростанцию - просто супер! Под дождем было страшновато, но очень и очень впечатляюще, такая горная река - мощь! Там же и пообедали. У фермеров купили свежайшие фрукты. Далее по плану - Черниговка, термальный источник. С удовольствием погрелись в горячей водичке, местной грязью также не побрезговали. Нужно быть готовыми, что здесь всё очень просто - от раздевалок до туалетов. Просто закройте глаза в бассейне и наслаждайтесь природой! В общем, поездкой остались довольны. Гид нас не торопил, всё прошло замечательно! Спасибо, Адгур.
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О
Ольга
Добрый день! Посетили данную экскурсию с гидом Гиа, всё прошло хорошо, отличная машина, вкусный обед по рекомендации гида, всё по-домашнему! Посмотрели всё и даже больше, бонус был посещение Нового Афона водопад и старая станция! Спасибо за интересную программу! Рекомендую! Было весело!
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