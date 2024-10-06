Ущелье Черниговка – экскурсии в Пицунде

Найдено 3 экскурсии в категории «Ущелье Черниговка» в Пицунде, цены от 1400 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
На машине
8 часов
-
15%
10 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Термальные источники и Черниговка
Погрузитесь в мир природной красоты и исторического наследия Пицунды, наслаждаясь уникальными местами и традиционным гостеприимством
Начало: В вашем отеле в Пицунде
Завтра в 09:00
19 мая в 09:00
16 958 ₽19 950 ₽ за всё до 7 чел.
Релакс-тур по Абхазии: природа, история и горячие источники
На автобусе
11 часов
Групповая
до 20 чел.
Релакс-тур по Абхазии: природа, история и горячие источники
Из Пицунды - в Сухум, к парку водопадов в Черниговке и термальным источникам Кындыг
Начало: В Пицунде
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:30
1400 ₽ за человека
Черниговка и Мерхеульский источник - из Пицунды
На машине
6.5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Черниговка и Мерхеульский источник
Отправляйтесь в живописное ущелье Черниговка и посетите Мерхеульский источник. Уникальная природа и легендарная вода подарят незабываемые впечатления
Завтра в 08:00
19 мая в 08:00
11 000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    6 октября 2024
    Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
    Это незабываемое приключение. Было настолько круто, что не передать словами. Вернулись счастливыми и довольным. Рекомендую всем. Индивидуальный тур, это волшебно. Когда тебя гид-волитель даёт время нагулятся по красивущим местам. Машина очень комфортная, гид Адгур просто❤️
    Это незабываемое приключение. Было настолько круто, что не передать словами. Вернулись счастливыми и довольным. Рекомендую всемЭто незабываемое приключение. Было настолько круто, что не передать словами. Вернулись счастливыми и довольным. Рекомендую всемЭто незабываемое приключение. Было настолько круто, что не передать словами. Вернулись счастливыми и довольным. Рекомендую всем
  • В
    Виктория
    13 сентября 2024
    Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
    Отличная экскурсия нам все очень понравилось. Водитель Руслан нам все подробно рассказывал обо всем во время поездки. Мы прогулялись по
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    набережной Сухума. Побывали в горах посмотрели чудо природы. Водопады, горы, прошли по навесному мосту. Посетили термальные источники, мазалась грязью, кожа после нежная и бархатистая. Всё ооочень понравилось. Машина хорошая водитель потрясающий. . Спасибо большое за всё…

    Отличная экскурсия нам все очень понравилось. Водитель Руслан нам все подробно рассказывал обо всем во времяОтличная экскурсия нам все очень понравилось. Водитель Руслан нам все подробно рассказывал обо всем во времяОтличная экскурсия нам все очень понравилось. Водитель Руслан нам все подробно рассказывал обо всем во времяОтличная экскурсия нам все очень понравилось. Водитель Руслан нам все подробно рассказывал обо всем во времяОтличная экскурсия нам все очень понравилось. Водитель Руслан нам все подробно рассказывал обо всем во времяОтличная экскурсия нам все очень понравилось. Водитель Руслан нам все подробно рассказывал обо всем во времяОтличная экскурсия нам все очень понравилось. Водитель Руслан нам все подробно рассказывал обо всем во времяОтличная экскурсия нам все очень понравилось. Водитель Руслан нам все подробно рассказывал обо всем во времяОтличная экскурсия нам все очень понравилось. Водитель Руслан нам все подробно рассказывал обо всем во времяОтличная экскурсия нам все очень понравилось. Водитель Руслан нам все подробно рассказывал обо всем во время
  • Н
    Нина
    31 августа 2024
    Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
    Поездка отличная. Для компании с маленькими детьми, а среди нас 4 детей+1.5 годовалая принцесса, очень интересная, насыщенная. Начиная от самого комфортабельного транспорта, гида, сама дорога с её насыщенным пейзажами в Сухуми и Черниговке. Адгур очень внимательный и вежливый гид.
  • Д
    Даниил
    27 мая 2022
    Термальный источник Кындыг и ущелье Черниговка
    Экскурсия очень интересная, очень понравились термальные источники, только положительные эмоции
  • В
    Владислава
    19 мая 2022
    Термальный источник Кындыг и ущелье Черниговка
    Хороший охват достопримечательностей!!
  • Б
    Безрукова
    14 мая 2022
    Термальный источник Кындыг и ущелье Черниговка
    Экскурсия понравилась, благодарим! Особенно понравилось ущелье Черниговка, уникальное место, очень красиво!

Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Ущелье Черниговка»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
  2. Релакс-тур по Абхазии: природа, история и горячие источники
  3. Черниговка и Мерхеульский источник - из Пицунды
Какие места ещё посмотреть в Пицунде
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Голубое озеро
  4. Набережная
  5. Гегский водопад
  6. Ущелье Черниговка
  7. Термальные источники Кындыг
  8. Водопад Молочный
Сколько стоит экскурсия по Пицунде в мае 2025
Сейчас в Пицунде в категории "Ущелье Черниговка" можно забронировать 3 экскурсии от 1400 до 16 958 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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