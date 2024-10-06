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15%
Индивидуальная
до 7 чел.
Термальные источники и Черниговка
Погрузитесь в мир природной красоты и исторического наследия Пицунды, наслаждаясь уникальными местами и традиционным гостеприимством
Начало: В вашем отеле в Пицунде
Завтра в 09:00
19 мая в 09:00
16 958 ₽
19 950 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 20 чел.
Релакс-тур по Абхазии: природа, история и горячие источники
Из Пицунды - в Сухум, к парку водопадов в Черниговке и термальным источникам Кындыг
Начало: В Пицунде
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:30
1400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Черниговка и Мерхеульский источник
Отправляйтесь в живописное ущелье Черниговка и посетите Мерхеульский источник. Уникальная природа и легендарная вода подарят незабываемые впечатления
Завтра в 08:00
19 мая в 08:00
11 000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила6 октября 2024Это незабываемое приключение. Было настолько круто, что не передать словами. Вернулись счастливыми и довольным. Рекомендую всем. Индивидуальный тур, это волшебно. Когда тебя гид-волитель даёт время нагулятся по красивущим местам. Машина очень комфортная, гид Адгур просто❤️
- ВВиктория13 сентября 2024Отличная экскурсия нам все очень понравилось. Водитель Руслан нам все подробно рассказывал обо всем во время поездки. Мы прогулялись по
- ННина31 августа 2024Поездка отличная. Для компании с маленькими детьми, а среди нас 4 детей+1.5 годовалая принцесса, очень интересная, насыщенная. Начиная от самого комфортабельного транспорта, гида, сама дорога с её насыщенным пейзажами в Сухуми и Черниговке. Адгур очень внимательный и вежливый гид.
- ДДаниил27 мая 2022Термальный источник Кындыг и ущелье ЧерниговкаЭкскурсия очень интересная, очень понравились термальные источники, только положительные эмоции
- ВВладислава19 мая 2022Термальный источник Кындыг и ущелье ЧерниговкаХороший охват достопримечательностей!!
- ББезрукова14 мая 2022Термальный источник Кындыг и ущелье ЧерниговкаЭкскурсия понравилась, благодарим! Особенно понравилось ущелье Черниговка, уникальное место, очень красиво!
Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Ущелье Черниговка»
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