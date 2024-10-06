Л Людмила Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума Это незабываемое приключение. Было настолько круто, что не передать словами. Вернулись счастливыми и довольным. Рекомендую всем. Индивидуальный тур, это волшебно. Когда тебя гид-волитель даёт время нагулятся по красивущим местам. Машина очень комфортная, гид Адгур просто❤️

В Виктория Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума читать дальше набережной Сухума. Побывали в горах посмотрели чудо природы. Водопады, горы, прошли по навесному мосту. Посетили термальные источники, мазалась грязью, кожа после нежная и бархатистая. Всё ооочень понравилось. Машина хорошая водитель потрясающий. . Спасибо большое за всё… Отличная экскурсия нам все очень понравилось. Водитель Руслан нам все подробно рассказывал обо всем во время поездки. Мы прогулялись по

Н Нина Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума Поездка отличная. Для компании с маленькими детьми, а среди нас 4 детей+1.5 годовалая принцесса, очень интересная, насыщенная. Начиная от самого комфортабельного транспорта, гида, сама дорога с её насыщенным пейзажами в Сухуми и Черниговке. Адгур очень внимательный и вежливый гид.

Д Даниил Термальный источник Кындыг и ущелье Черниговка Экскурсия очень интересная, очень понравились термальные источники, только положительные эмоции

В Владислава Термальный источник Кындыг и ущелье Черниговка Хороший охват достопримечательностей!!