Вечерняя экскурсия на озеро Рица предлагает незабываемое путешествие в сердце Абхазии. Вечернее время посещения позволяет избежать толп и насладиться тишиной и красотой природы. Вы увидите озеро в новом свете, когда
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Вечерние виды озера Рица
- 📸 Уникальные фотомоменты
- 🍷 Дегустация местных деликатесов
- 🌿 Спокойствие и уединение
- 🏞️ Живописные природные локации
Что можно увидеть
- Озеро Рица
- Водопад Девичьи слёзы
Описание экскурсииВечерняя Рица- это экскурсия которая не имеет аналогов, главное преимущество данного маршрута это время. Мы выезжаем в самое удобное время, поэтому на локациях не будет загруженности, и намного меньше людей на объектах. Экскурсия Вечерняя Рица- это уникальная возможность увидеть знаменитое озеро в совершенно новом свете. Когда дневная суета утихает, а горы окутывает мягкий сумрак. Что вас ждёт:
- Озеро Рица в вечернем свете — вы увидите одно из самых живописных мест Кавказа в момент, когда природа становится особенно вдохновляющей. Лучи заходящего солнца, отражённые в кристально чистой воде, создают пейзажи, которые останутся в вашей памяти навсегда.
- Живописные локации без толп — благодаря вечернему времени посещения вы сможете насладиться видами без лишней суеты. Мы посетим ключевые смотровые площадки и природные достопримечательности, где вы сможете сделать уникальные снимки и просто насладиться моментом.
- Дегустация вина, сыра и мяса — погрузитесь в гастрономическую культуру Абхазии! Вас ждёт дегустация ароматных местных вин, сыров и мясных деликатесов, которые раскроют вам вкус этой удивительной страны.
- Водопад Девичьи слёзы — увидите живописный водопад, окружённый легендами. Его тонкие струи воды, стекающие по скалам, создают завораживающее зрелище, особенно в мягком вечернем свете.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Комфортабельное авто
- Дегустации
Что не входит в цену
- Экологический сбор в Рицинский национальный парк: взрослый (с 12 лет) - 700 руб, детский (с 8 до 12 лет) - 200 руб, дети до 8 лет - бесплатно
- Обед по желанию
- Тарзанка (по желанию, 1000 руб с человека)
- Молочный водопад и пляж Светланы Аллилуевой (по желанию, 1500 руб за группу)
Место начала и завершения?
Пицунда
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
