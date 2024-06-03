1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия из Пицунды: водопады, озера, монастыри Абхазии
Абхазия удивит вас своими природными красотами и историческими памятниками. В один день вы увидите главные достопримечательности и попробуете местные деликатесы
«Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады»
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
2085016 680₽ за всё до 7 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Пицунда: озеро Рица, Новый Афон, Гагры - погружение в красоту и историю
Познайте дух Абхазии, посетив её жемчужины: озеро Рица, Новый Афон и Гагры. Насладитесь красотой и узнайте уникальные традиции
Начало: Из отеля Гагра-Пицунде, кпп Псоу +1000,возможно из...
«Сказочно красивое озеро Рица давно стало «визитной карточкой» Абхазии»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1400011 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Путешествие к озеру Рица: завораживающие виды и легенды
Поднимитесь к озеру Рица и насладитесь великолепными пейзажами, водопадами и легендами Абхазии. Идеально для любителей природы и истории
Начало: У вашего отеля
«На озере Рица, крупнейшем на Западном Кавказе, вы полюбуетесь дивными пейзажами с открыток»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Впервые в Абхазии (из Пицунды)
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: В Пицунде, с Гагры доплата 1000р, с границы 1500р
«Красавица-Рица — если захотите, полюбуетесь ее пейзажами не только с берега, но и с воды, прокатившись на катере»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия из Пицунды к озеру Рица и водопадам
Откройте для себя красоту Абхазии: ущелья, водопады и озеро Рица. Дегустация вин и меда, рассказы о традициях и природе
Начало: У вашего отеля в Пицунде
«озеро Рица — главное природное чудо Абхазии»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 000₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия: Абхазия - история, традиции и живописные места
Абхазия - живописный уголок Земли. Вы узнаете её историю, увидите озеро Рица, каньоны и водопады, а также попробуете местные деликатесы
Начало: Ваш отель в Пицунде
«Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады»
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
1283010 264₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Пицунды по Абхазии с душой: Гагра, Новый Афон, озеро Рица
Погрузитесь в мир девственной природы и древних монастырей Абхазии. Вас ждут Гагра, Новый Афон и легендарное озеро Рица
Начало: ПИЦУНДА, ГАГРА ОТ ОТЕЛЯ
«Погуляете вокруг озера Рица и услышите как научные факты, так и красивые легенды о его происхождении»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
На кабриолете из Пицунды к озеру Рица: впечатляющие пейзажи Абхазии
Погрузитесь в мир неповторимых пейзажей Абхазии, путешествуя на кабриолете с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
«Озеро Рица — горное озеро, расположенное на высоте 950 метров»
21 июня в 10:30
27 июня в 10:30
14 110₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Увлекательная экскурсия в сердце Абхазии: озеро Рица и водопады
Абхазия ждет вас с её живописными пейзажами, водопадами и озером Рица. Уникальная экскурсия с пикником и дегустацией местных продуктов
Начало: в Пицунде или по договоренности
«А после вас ждет кульминация путешествия — Рица»
1 сен в 10:30
2 сен в 10:30
22 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Групповая экскурсия на джипах по Абхазии из Пицунды - природа и приключения
Насладитесь живописными пейзажами Абхазии на джип-туре из Пицунды. Водопады, озера и каньоны подарят вам незабываемые впечатления и отдых на пляже
Начало: Пицундский поворот
Расписание: Ежедневно в 09:00-9:30 с поворота на Пицунду
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1 800₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Путешествие на озеро Рица из Пицунды: живописные места и исторические сокровища
Откройте для себя красоту Абхазии в индивидуальной экскурсии на озеро Рица. Природные чудеса и исторические реликвии ждут вас
Начало: Ваш отель в Гагре или Пицунде
«Нам предстоит путешествие в живописное место — национальный парк и озеро Рица»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
«Золотое кольцо Абхазии» ПРЕМИУМ: из Пицунды на Рицу и в Новый Афон
Начало: 8HM25889+CQ
«Из Пицунды группа движется к важному месту-озеру Рица, которое высоко в горах, но весь путь к нему настолько увлекателен, что вы даже будете кайфовать под шум горных рек, вы увидите обилие растительности и красивые заснеженные вершины гор»
Расписание: Время указано приблизительно, будет согласновано накануне выезда
Завтра в 07:45
10 июня в 07:45
1 600₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Жемчужина Абхазии - озеро Рица: эксклюзивное путешествие из Пицунды
Погрузитесь в первозданную природу Абхазии, насладитесь красотой горных рек, скал и озера Рица в уникальной экскурсии
Начало: Ваш отель
«Горные реки, высокие скалы, реликтовые деревья и вечноцветущие луга позволят насладиться близостью с природой, а озеро Рица поразит своей красотой»
Расписание: Ежедневно
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Впервые в Абхазии: уникальное путешествие по Гагре и экоферме
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: знаменитая Рица, Гагра, абхазское село и экоферма ждут вас в этом незабываемом путешествии
Начало: Гагра, по договоренности
«Что вас ждет: Мы отправимся в путешествие на внедорожнике, посетим знаменитую Рицу, прогуляемся по Гагре, заедем в абхазское село и на экоферму»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь3 июня 2024Всё на отлично. Рекомендую. Если у вас что-то не получилось или что-то не понравилось, то это вы не обговорили с гидом.
- ЕЕлена30 мая 2024Замечательный гид! Однозначно буду советовать всем друзьям и знакомым. Замечательно все от момента встречи до завершения путешествия! Успели посмотреть все, что хотели. Очень комфортная машина для путешествия с ребенком (3 года), аккуратная езда. Спасибо большое, теперь только к Вам!
- ИИрина30 мая 2024С детьми было комфортно.
- ММария15 мая 2024Отпуск движется к завершению и одним из ярких впечатлений была эта замечательная экскурсия! Нам очень повезло с погодой, с гидом
- ММарина11 мая 2024Адгур интеллигентный, культурный, рассказывает чётко и ясно, интересно. Подстроился под наши пожелания, не было ничего лишнего. Комфортный автомобиль! Нигде никого не ждали, никаких навязанных магазинов и точек, как в организованных экскурсиях. Теперь только такой формат экскурсий! Очень рекомендуем!
- ИИлья7 мая 2024Отличное путешествие! Мы были с гидом Алхас, на Тойоте 777, все очень понравилось, качественно предоставлена информация, посещены все интересные локации! Дети в восторге! Спасибо огромное!
- ЛЛюдмила4 мая 2024«Жемчужина Кавказских гор»: поездка к озеру Рица (эко-сбор включен)Экскурсия понравилась. Наш гид - Аслан интересно и познавательно рассказал про достопримечательности и про свою страну. Несмотря на переменчивую погоду
- ААнна29 апреля 2024Очень понравилось. Замечательный год. Комфортабельный автомобиль
- ДДарья30 марта 2024Нам невероятно понравилось, несмотря на то что в Абхазии мы уже были. Путешествие было максимально комфортным, интересным, информативным. Учли все наши пожелания. Теперь влюблены окончательно и бесповоротно!
- ННаталья28 февраля 2024Спасибо огромное за экскурсию. Абхазия в нашем сердце навсегда! Все организовано на высшем уровне, от комфортабельного автомобиля до выбора маршрутов, знание истории и культуры народа. Непременно буду Вас рекомендовать друзьям и знакомым!
Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Озеро Рица»
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Сейчас в Пицунде в категории "Озеро Рица" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 1 000 до 22 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 652 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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