Отправимся в заброшенные временем и событиями город-герой Ткуарчал и город-призрак Акармара, сакральные места для мистиков и ловцов вселенской энергии. Приоткроете завесу времени и сможете заглянуть в прошлое.
Увидите, как природа всегда восстанавливает свои права, постепенно вторгаясь в места, оставленные человеком.
Отправимся в заброшенные временем и событиями город-герой Ткуарчал и город-призрак Акармара, сакральные места для мистиков и ловцов вселенской энергии. Приоткроете завесу времени и сможете заглянуть в прошлое. Увидите, как природа всегда восстанавливает свои права, постепенно вторгаясь в места, оставленные человеком. По дороге, мы посетим красивейшие водопады: Великан, Ирина и Святой, которые хранят в себе легенды. А в завершение, приятная спа-процедура от самой природы в источнике «Кындык», расположенном в прекрасной эвкалиптовой роще. Вас ждут интересные истории, легенды, рассказы о культуре народа, истории от профессиональных гидов нашей маленькой, но с большой душой, страны. Важно знать Можем составить маршрут совместно, по вашим пожеланиям и предпочтениям, важно чтоб вы получили массу впечатлений и эмоций! В стоимость экскурсии включено:
• услуги профессионального гида-водителя, • трансфер на комфортабельном минивэне (Toyota Alphard) вместительностью до 7 человек и джипе. Туристы оплачивают самостоятельно:
• обед, кофе, • входной билет на территорию источника «Кындык» (200руб. /чел). Туристы оплачивают самостоятельно:
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город-герой Ткуарчал
- Заброшенный город Акармара
- Водопад Великан
- Водопад Ирина
- Водопад Святой
- Сероводородный источник «Кындыг»
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
