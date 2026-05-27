Данил Ваш гид в Пицунде Индивидуальная экскурсия 25 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 12 часов 1-7 человек

Описание экскурсии Что вас ждет Отправимся в заброшенные временем и событиями город-герой Ткуарчал и город-призрак Акармара, сакральные места для мистиков и ловцов вселенской энергии. Приоткроете завесу времени и сможете заглянуть в прошлое. Увидите, как природа всегда восстанавливает свои права, постепенно вторгаясь в места, оставленные человеком. По дороге, мы посетим красивейшие водопады: Великан, Ирина и Святой, которые хранят в себе легенды. А в завершение, приятная спа-процедура от самой природы в источнике «Кындык», расположенном в прекрасной эвкалиптовой роще. Вас ждут интересные истории, легенды, рассказы о культуре народа, истории от профессиональных гидов нашей маленькой, но с большой душой, страны. Важно знать Можем составить маршрут совместно, по вашим пожеланиям и предпочтениям, важно чтоб вы получили массу впечатлений и эмоций! В стоимость экскурсии включено: • услуги профессионального гида-водителя, • трансфер на комфортабельном минивэне (Toyota Alphard) вместительностью до 7 человек и джипе. Туристы оплачивают самостоятельно: • обед, кофе, • входной билет на территорию источника «Кындык» (200руб. /чел). Туристы оплачивают самостоятельно:

