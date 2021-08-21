Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пицунды

Яркое путешествие по Абхазии

Озеро Рица, Юпшарский каньон, водопады, Гагра и другие символы страны на авто-пешеходной экскурсии

5
10 отзывов
Абхазия — фантастически живописный и очень самобытный уголок Земли.

Вы услышите ее краткую историю и узнаете, как живут местные.

Раскроете, какие мировые рекорды здесь были побиты и как появилось легендарное озеро Рица.

Кроме того, мы расскажем много интересного о культуре, традициях и быте «страны души».
Яркое путешествие по Абхазии
Яркое путешествие по Абхазии
Яркое путешествие по Абхазии
Яркое путешествие по Абхазии
Яркое путешествие по Абхазии
Яркое путешествие по Абхазии
Яркое путешествие по Абхазии
Яркое путешествие по Абхазии
Яркое путешествие по Абхазии

Что вас ожидает

Старинная Гагра

В Гагре вы увидите знаменитый ресторан Гагрипш и подниметесь на смотровую площадку с живописными видами. Остановитесь у белоснежной колоннады и узнаете, как с историей курорта связан принц Ольденбургский. А еще продегустируете местные гастрономические специалитеты: копченые сыры и мясо, мед и вино. Мы расскажем, как их производят и чем они полезны.

Озеро Рица и не только

Главное сокровище Абхазии — природа. Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады. И это еще не все! Мы покажем знаменитый мост из «Кавказской пленницы» и реку, по которой сплавлялась главная героиня фильма. Кроме того, вы побываете на смотровой площадке с необычным названием «Прощай, Родина», пройдете по висячему мосту и увидите место, где сливаются две реки.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы:
    — экосбор в Рицинском национальном парке (350 рублей взрослые, 100 рублей дети 8-12 лет)
    — обед по желанию
    — тарзанка по желанию (500 рублей с человека)
  • Экскурсию можно увеличить: съездить к водопадам Молочный и Птичий клюв, посетить дачу Сталина. В этом случае доплата 1000 руб. с группы + входные билеты на дачу Сталина (200 руб. с человека).
  • Экскурсию также возможно начать на российско-абхазской границе Псоу (доплата 1000 рублей)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Вова
Вова
Здравствуйте! Мы — команда из пяти гидов. Проводим экскурсии по Абхазии более семи лет. С радостью покажем любимую страну и сделаем все, чтобы путешествие вам запомнилось.
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10 реальных отзывов от туристов

N
21 авг 2021
Сегодня побывали на экскурсии, по свежим следам спешу поделиться впечатлениями.
Мы впервые в Абхазии, экскурсию выбирали исключительно глядя на отзывы на сайте.
И как же здОрово, что действительность превзошла все наши ожидания.
Наше путешествие прошло в компании прекрасного, доброжелательного, позитивного гида-экскурсовода Инала, человека интеллигентного, с хорошим чувством юмора! Поездка запомнится надолго красотами и чудесами природы, интересными рассказами про историю, культуру и быт.
Увлекательно, без спешки и суеты, в комфортном авто и в отличной компании.
Очень рекомендую тем, кто хочет проникнуться красотами СТРАНЫ ДУШИ.
Иналу отдельное большущее спасибо!
А
3 авг 2021
Всё было отлично! Отличный и интеллигентный гид, на комфортной японской машине с кондиционером, очень увлекательно всё рассказывал, терпеливо нас ждал на каждой локации. Имейте в виду, при заказе индивидуального тура вы можете останавливаться по маршруту несколько раз и на неограниченное (в пределах разумного) времени. Туалет, набрать воды из родника, купить вина, остановиться на маленькой но очень красивой смотровой площадке - всё это входит в стоимость маршрута. В описании не заявлено, но ещё можно посетить Гагру. Однозначно рекомендуем! 👍
Н
25 июля 2021
У сына был день рождения, и я решила, что лучший подарок это впечатления. И не ошиблась. Выбирала экскурсию по отзывам, в Абхазии первый раз. Все было прекрасно. Прежде всего, хочу отметить транспорт: чистая машина с кондиционером и аккуратное вождение. Для меня это было важно. Во вторых, наш гид Ахра: прекрасный человек, любящий свою страну, умеющий интересно про нее рассказать. В третьих, маршрут: мы посмотрели все, что запланировали и даже больше. По нашей просьбе съездили на форелевую ферму. Большое спасибо за экскурсию и нашему гиду и организаторам!
С
24 июля 2021
Просто оболденная экскурсия! Проводил гид Даниэль! Сразу было видно что наш гид знает и любит свое государство и чтит его историю! Очень познавательно и увлекательная экскурсия! Рекомендуем всем! Очень довольны!
С
17 июля 2021
Были с друзьями довольно большой компанией: 4 взрослых и 5 детей (от 5 лет и до 10 месячного грудничка). Переживали, что будет тесновато. Однако же все смогли удобно разместиться в крохотном на вид, но вместительным и комфортном минивэне. Инал (наш водитель-экскурсовод) оказался приятным и легким в общении молодым человеком, в добавок эрудированным знатоком достопремичательностей и обычаев современной Абхазии. Экскурсия прошла легко, познавательно, без беготни и строгой привязки по времени, что для нас имело большое значение. Мы впервые в Абхазии и выбирали маршрут экскурсии опираясь исключительно на отзывы данного сайта и наши ожидания полностью оправдались. По итогу хочу от всех нас поблагодарить организаторов экскурсии и лично Инала за отличное первое знакомство с красотами "Страны Души".
Е
15 июля 2021
Огромная благодарность за организованную экскурсию,, Яркое путешествие по Абхазии", оно действительно оказалось ярким. Отдельное спасибо гиду Иналу! На протяжении всей экскурсии был было много интересной и познавательной информации про историю, культуру, быт и обычаи жителей Абхазии. Красивая природа, горы, хороший гид - все сложилось в этой замечательной экскурсии! Рекомендую!
О
12 июля 2021
Индивидуальная экскурсия от местного жителя очень увлекательна. Гид Амза познакомил нас с историей, обычаями, легендами народа Абхазии. Потрясающая Рица, могучие скалы Юпшарского каньона, удивительные водопады Женские и Мужские слёзы.
Ж
26 июня 2021
Очень классная обзорная экскурсия по озеру Рица и Гаграм. Амза прекрасный водитель и экскурсовод. Всем довольны.
Д
2 июня 2021
Нам все очень понравилось! Мы ездили с гидом- Дами. Огромное спасибо!
Все было организовано четко и вовремя.
Все было с учётом наших пожеланий. Заезжали туда куда нам нужно и хотелось. Рассказывал все очень подробно и главное не скучно, а очень интересно, отвечал на все наши вопросы. Помог нам в сложной сложившейся ситуации. Терпел со стойкостью нашу непростую большую компанию) Отличный не только, как гид, но и как человек! Ещё раз огромное спасибо! Любим, целуем, обнимаем. )
А
21 мая 2021
Ездили на экскурсию с гидом Дамеем.
Все очень понравилось! Информативно, интересно и весело! Часы в экскурсии прошли незаметно.
Все: от организатора до гида ориентировались на наши пожелания.
Ребята, большое спасибо!

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