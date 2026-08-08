Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пицунды

Абхазия — фантастически живописный и очень самобытный уголок Земли. Вы услышите ее краткую историю и узнаете, как живут местные. Раскроете, какие мировые рекорды здесь были побиты и как появилось легендарное озеро Рица. Кроме того, мы расскажем много интересного о культуре, традициях и быте «страны души».
Описание экскурсии
Озеро Рица и не только
Главное сокровище Абхазии — природа. Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады. Кроме того, вы побываете на смотровой площадке с необычным названием «Прощай, Родина» и увидите место, где сливаются две реки.
Кроме того, вы продегустируете местные гастрономические специалитеты: копченые сыры и мясо, мед и вино. Мы расскажем, как их производят и чем они полезны.
Организационные детали
- Дополнительные расходы:
— экосбор в Рицинском национальном парке (1000 ₽ взрослые, 500 ₽ дети 8–12 лет)
— обед по желанию
— тарзанка по желанию (1000 ₽ с чел.)
- Экскурсию можно увеличить: съездить к водопаду Молочный, посетить дачу Сталина. В этом случае доплата 2000 ₽ с группы + входные билеты на дачу Сталина (200 ₽ с чел.)
- Экскурсию также возможно начать на российско-абхазской границе Псоу (доплата 2000 ₽)
- Аренда детского кресла — 500 ₽
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Пицунде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вова — ваша команда гидов в Пицунде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 10290 туристов
Здравствуйте! Мы — команда из пяти гидов. Проводим экскурсии по Абхазии более семи лет. С радостью покажем любимую страну и сделаем все, чтобы путешествие вам запомнилось.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 268 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Очень рады, что получилось побывать на этой экскурсии. Гид Айнар подробно рассказывал об Абхазии, украшая рассказ юмором, что делало путешествие лёгким и весёлым.
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Ю
Это было замечательное путешествие в компании гида Инала. Я не буду вдаваться в детали, но мы отлично провели время, и узнали много и увидели. Абхазия -это любовь на всегда. Отдельно хочу поблагодарить Инала: на эмоциях и в спешке забыла телефон в машине. Со всеми фотографиями дня. Инал привез телефон к гостинице. Просто умничка 🥹
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М
Всем добрый день! Ездили с Алхасом к озеру Рица и на дачу Сталина большой компанией (5 взрослых и 2 детей). Все очень понравилось. Большое спасибо.
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Е
Хочется искренне поблагодарить нашего экскурсовода Инала за потрясающую организацию индивидуального путешествия по Абхазии!
Эта поездка оказалась незабываемым приключением, которое подарило массу ярких впечатлений и настоящих открытий. Во многом этому способствовал профессионализм
Эта поездка оказалась незабываемым приключением, которое подарило массу ярких впечатлений и настоящих открытий. Во многом этому способствовал профессионализм
+1
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И
Ездили на экскурсию семьей из 4 человек, забрали с адреса, сама поездка была интересная и комфортная)а главное безопасная)с погодой слава богу повезло 🙂фотографий сделали куча🤭
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Благодарим Инала за экскурсию.
Всё на высоком уровне, много полезной информации об Абхазии!
Очень приятно провели время)
Всё на высоком уровне, много полезной информации об Абхазии!
Очень приятно провели время)
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