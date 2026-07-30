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об истории Абхазии, особенностях национальной кухни, культуры и местных достопримечательностях. Приехал на комфортабельном минивэне, водитель аккуратный. Очень приятно прошла поездка в такой интересной компании.

Первым местом, которое мы посетили был чайный дом, там нам рассказали о разнообразных видах чая, который произрастает и изготавливается на территории Абхазии. Женщина, которая нам о нём рассказывала, была очень дружелюбной, интересно и понятно подавала информацию. Нам были представлены очень вкусные сорта чая, нам всё очень понравилось.

Следующим была частная винодельня, где нам молодой человек рассказал во всех подробностях и с юмором о том, как производится и купажируется вино, оно было шикарным, в магазине такого точно не купишь, также попробовали чачу,лимончелло и амаретто так же местного производства, всё было превосходно.

Следующая точка которую мы посетили местная сыроварня, при нас даже приготовили молодой сыр и рассказали как он готовится, там же мы попробовали копчёный сыр из разных видов молока, даже буйволиного, а также мясо и колбасу из буйвола, также всё очень вкусно.

Далее была местная пасека, где нам рассказали как отличить качественный мёд от некачественного и рассказали о его полезных свойствах и само собой дали попробовать.

Потом мы заехали в ресторан "Абхазский двор", там мы попробовали национальную абхазскую кухню и обслужили нас на высшем уровне, место невероятно красивое с видом на горы и реку Бзыбь.

P. s.

Мы были на экскурсии в непогоду, на улице был дождь, иногда моросил, иногда был ливень, но это никак не испортило впечатление. Мы остались в восторге, а такая непогода создала особую атмосферу в горах которую не почувствуешь в ясный день, так что если вы застали плохую погоду не переживайте, вы точно не разочаруетесь с таким гидом даже в самый сильный ураган