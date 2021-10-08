Сыры и мясо, мед, чай и вина — продегустировать местные специалитеты и услышать о культуре региона

5
4 отзыва
Абхазия — не только живописная, но и очень ароматная и «вкусная» страна! Вместе мы посетим несколько фермерств и заглянем в гости к абхазам: вы поймете, как здесь выращивают сочные плоды и ароматный чай, как заготавливают чачу, как коптят мясо и собирают мед.

Обязательно все это попробуем, а в завершение посетим ресторан с красивым видом и полюбуемся панорамой Гагры.
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии
Гастротур по Абхазии

Что вас ожидает

Главное в нашем туре — это вкусовые ощущения, но и без интересных рассказов не обойдется! По дороге к локациям я расскажу об истории, традициях и местном быте. Поделюсь информацией для вашего комфортного отдыха — куда лучше поехать, что посмотреть и что выбрать. А во время остановок вас ждут:

  • Абхазский чай — вы продегустируете согревающий напиток, узнаете, как его выращивают, и услышите о том, что сейчас стало с этой отраслью.
  • Вино и чача — в гостеприимном доме абхаза, в ароматном саду мы посмотрим, как растут фейхоа, мандарины, киви и множество других фруктов. И конечно, вам предложат несколько видов вин и знаменитую чачу, «лекарство от всех болезней», — дегустацию дополнят рассказы о его производстве и о том, какое вино предпочитают сами абхазы.
  • Сыры и мясо — затем вы попробуете фермерские продукты: копченые сыры сулугуни и мясо; узнаете, что такое сыр дубового копчения и как коптят эти продукты.
  • Абхазский мёд — самая сладкая локация на маршруте! Помимо знакомства с бортничеством и местной продукцией, при желании вы сможете прокатиться на тарзанке через реку Бзыбь.

После мы заедем в ресторан абхазской кухни; рекомендую выбрать наше основное национальное блюдо — мамалыгу (я расскажу, как ее есть). Пока вы ждете заказ, полюбуетесь прекрасным видом на реку и ущелье. И красивый финал — потрясающая панорама Гагры со смотровой площадки на горе Мамзышьха: по пути к ней вас ждут рассказы о курорте, принце Ольденбургском и эвкалиптах.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные расходы

  • Обед в ресторане
  • Покупка специалитетов (по желанию)
  • Тарзанка через реку (по желанию) — 500 руб. с человека
  • Экскурсию также можно начать от границы (+ 1000 руб. к стоимости экскурсии)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в Пицунде
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Вова
Вова
Здравствуйте! Мы — команда из пяти гидов. Проводим экскурсии по Абхазии более семи лет. С радостью покажем любимую страну и сделаем все, чтобы путешествие вам запомнилось.
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4 настоящих отзыва от туристов

Р
8 окт 2021
Дядя Игорь прекрасный гид. много фотографировал нас, угощал фруктами! Очень содержательно рассказал историю Абхазии и ее мест👍Понравились Вина, сыры, чай, мёд! В конце экскурсии привез нас в чудесное место поужинать. Все было на высшем уровне, советую!
С
24 сен 2021
Великолепная экскурсия, гид превосходен. Побывали в чайном доме, на дегустации вина, меда, сыра. Всё очень информативно, видно что ребята занимаются своим делом! Рекомендую всем. На дегустации вина -отличный сомелье.
Дарья
16 сен 2021
Никакая погода не испортит такое путешествие. Спасибо дяде Игорю от всей души за занимательные истории, погружение в культуру народа и места, с отличными винами, сырами, мёдом и чаем. В каждой станции дают попробовать абсолютно все, продукция хорошо упакована, поэтому можно не переживать за транспортировку в багаже. Каждый сможет выбрать продукт по вкусу, а Инстаграм - обогатить фотками природы.
Долгих лет, здоровья и счастья Игорю и его семье.
Л
13 сен 2021
Были на экскурсии с Иналом, очень приятный молодой человек. Все рассказал, показал, спокойно отвечал на все наши вопросы. Показал нам много интересных и вкусных мест, без проблем останавливался где нам было необходимо. Один из больших плюсов индивидуальной экскурсии в том, что ты гуляешь сколько хочешь и тебя не ограничивают во времени и не торопят, ходишь и наслаждаешься едой, напитками и пейзажами! Спасибо, экскурсия была супер!

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