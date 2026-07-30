Абхазия — не только живописная, но и очень ароматная и «вкусная» страна! Вместе мы посетим несколько фермерств и заглянем в гости к абхазам: вы поймете, как здесь выращивают сочные плоды и ароматный чай, как заготавливают чачу, как коптят мясо и собирают мед.
Обязательно все это попробуем, а в завершение посетим ресторан с красивым видом и полюбуемся панорамой Гагры.
Обязательно все это попробуем, а в завершение посетим ресторан с красивым видом и полюбуемся панорамой Гагры.
Описание экскурсии
Главное в нашем путешествии — это вкусовые ощущения, но и без интересных рассказов не обойдется! По дороге к локациям я расскажу об истории, традициях и местном быте. Поделюсь информацией для вашего комфортного отдыха — куда лучше поехать, что посмотреть и что выбрать. А во время остановок вас ждут:
- Абхазский чай — вы продегустируете согревающий напиток, узнаете, как его выращивают, и услышите о том, что сейчас стало с этой отраслью.
- Вино и чача — в гостеприимном доме абхаза, в ароматном саду мы посмотрим, как растут фейхоа, мандарины, киви и множество других фруктов. И конечно, вам предложат несколько видов вин и знаменитую чачу, «лекарство от всех болезней», — дегустацию дополнят рассказы о его производстве и о том, какое вино предпочитают сами абхазы.
- Сыры и мясо — затем вы попробуете фермерские продукты: копченые сыры сулугуни и мясо; узнаете, что такое сыр дубового копчения и как коптят эти продукты.
- Абхазский мёд — самая сладкая локация на маршруте! Помимо знакомства с бортничеством и местной продукцией, при желании вы сможете прокатиться на тарзанке через реку Бзыбь.
После мы заедем в ресторан абхазской кухни; рекомендую выбрать наше основное национальное блюдо — мамалыгу (я расскажу, как ее есть). Пока вы ждете заказ, полюбуетесь прекрасным видом на реку и ущелье. И красивый финал — потрясающая панорама Гагры со смотровой площадки на горе Мамзышьха: по пути к ней вас ждут рассказы о курорте, принце Ольденбургском и эвкалиптах!
Организационные детали
- Экскурсия рекомендуется для тех, кто впервые в Абхазии
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Обед в ресторане
- Покупка специалитетов (по желанию)
- Тарзанка через реку (по желанию) — 1000 ₽ с человека
- Экскурсию также можно начать от границы (+ 2000 ₽ к стоимости экскурсии)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Пицунде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вова — ваша команда гидов в Пицунде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 10218 туристов
Здравствуйте! Мы — команда из пяти гидов. Проводим экскурсии по Абхазии более семи лет. С радостью покажем любимую страну и сделаем все, чтобы путешествие вам запомнилось.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 80 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Дата посещения: 30 июл 2026
Очень понравилась экскурсия. Потрясающий экскурсовод Дамей, за время поездки рассказал историю Абхазии, традиции, было очень интересно, узнали много для себя нового. Вкусные дегустации, прогулка по фруктовому саду. Время пролетело незаметно. Ездили семьёй с тремя детьми, только положительные эмоции и у взрослых и у детей. Однозначно рекомендуем!
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С
Отлично организованная экскурсия. Машина пришла вовремя к отелю. Информационно насыщенная и увлекательная экскурсия. Замечательные локации. Никто не гонит и не торопит. Надо брать больше наличных, т. к. с оплатой картой или переводом могут быть проблемы, а приобрести есть что: чай, мёд, вино, сыр и т. п.
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Здравствуйте всем,кто собирается приобрести данную экскурсию.
Мы были на данной экскурсии 15 мая (в не сезон).
Нашим гидом был Дамей. Очень хороший рассказчик, на протяжении всей поездки не дал нам заскучать. Рассказывал
Мы были на данной экскурсии 15 мая (в не сезон).
Нашим гидом был Дамей. Очень хороший рассказчик, на протяжении всей поездки не дал нам заскучать. Рассказывал
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Д
Хочу выразить благодарность Алхасу за великолепную экскурсию. Это было вкусно, познавательно и с душой. Мы прикоснулись к местным кулинарным традициям и отлично провели время в приятной компании. Всё очень понравилось, рекомендую всем!
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Н
Гид профессионал в своей работе, все понравилось
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Р
Все потрясающе, еда и напитки вкусные, фотки красивые, семья в восторге Обязательно обратимся ещё раз за поездкой в другое место Огромное спасибо
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