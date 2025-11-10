Экскурсия на медовую пасеку, винодельню и сыроварню — это не только интересное и познавательное путешествие, но и отличная возможность попробовать уникальные продукты местного производства.
Кроме того, вы сможете насладиться красивыми пейзажами, сделать потрясающие фотографии и приобрести сувениры на память.
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсииМедовая пасека Вы сможете посмотреть на процесс производства меда, понаблюдать за работой пчеловодов и процессом получения меда, продегустировать разные виды меда. Попробуйте мед различных сортов, а также мед с добавлением трав и цветов! Винодельня На экскурсии вам расскажут о процессе производства вина от сбора винограда до разлива. Дегустация вин — возможность попробовать местные вина, узнать об их характеристиках и сочетании с блюдами. Сыроварня Наблюдение за процессом производства сыра. Вы увидите, как из молока делают различные сорта сыра. Попробуете сыры, произведенные на месте, и узнаете о различных рецептах их приготовления. Абхазский чай Абхазский чай — это не только напиток, но и часть богатой культуры Абхазии. Он представляет собой отличный способ насладиться природными дарами региона и получить пользу для здоровья. После насыщенного дня, полного новых впечатлений, вас ждет обед в абхазском ресторане который станет настоящим кульминационным моментом вашего путешествия. Вы, наполненные свежими эмоциями, насладитесь местной кухней.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Медовая пасека
- Винодельня
- Сыроварня
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пр договоренности
Завершение: Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Сухума
