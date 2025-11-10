Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия на медовую пасеку, винодельню и сыроварню — это не только интересное и познавательное путешествие, но и отличная возможность попробовать уникальные продукты местного производства.



Кроме того, вы сможете насладиться красивыми пейзажами, сделать потрясающие фотографии и приобрести сувениры на память.

Александр Ваш гид в Сухуме Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-7 человек Когда По договоренности 20% Скидка на заказ 11300 выгода 2260 ₽ 9040 ₽ за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Описание экскурсии Медовая пасека Вы сможете посмотреть на процесс производства меда, понаблюдать за работой пчеловодов и процессом получения меда, продегустировать разные виды меда. Попробуйте мед различных сортов, а также мед с добавлением трав и цветов! Винодельня На экскурсии вам расскажут о процессе производства вина от сбора винограда до разлива. Дегустация вин — возможность попробовать местные вина, узнать об их характеристиках и сочетании с блюдами. Сыроварня Наблюдение за процессом производства сыра. Вы увидите, как из молока делают различные сорта сыра. Попробуете сыры, произведенные на месте, и узнаете о различных рецептах их приготовления. Абхазский чай Абхазский чай — это не только напиток, но и часть богатой культуры Абхазии. Он представляет собой отличный способ насладиться природными дарами региона и получить пользу для здоровья. После насыщенного дня, полного новых впечатлений, вас ждет обед в абхазском ресторане который станет настоящим кульминационным моментом вашего путешествия. Вы, наполненные свежими эмоциями, насладитесь местной кухней.

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату