Гастрономические экскурсии Сухума

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Сухуме, цены от 3300 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)
На машине
12 часов
37 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Увлекательное путешествие по Сухуму: от монастырей до озер
Индивидуальная экскурсия по Абхазии из Сухума. За один день вы увидите ключевые достопримечательности, узнаете интересные факты и насладитесь местной кухней
Начало: Сухум
«В традиционной апацхе вы попробуете лучшие блюда национальной кухни и, главное, будете есть их традиционным способом — руками»
21 мая в 08:00
23 мая в 08:00
от 20 200 ₽ за всё до 8 чел.
Гастрономическое путешествие по Абхазии
6 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Гастрономическое путешествие по Абхазии
Начало: Ваш отель, ваше местоположение
«Планирование экскурсии на медовую пасеку, винодельню и сыроварню — отличная идея для любителей природы и гастрономии»
Завтра в 08:00
21 мая в 08:00
5000 ₽ за экскурсию
На джипах по Абхазии: Гегский водопад и завтрак королей (из Сухума)
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
10 часов
Мини-группа
до 1 чел.
На джипах по Абхазии: Гегский водопад
Групповая экскурсия на джипах по Абхазии - это уникальная возможность увидеть величественные водопады и живописные озера. Погрузитесь в мир приключений
Начало: Адрес Вашего проживания в Сухуме
«Мы с вами попадем в ресторан «Гагрипш» и искупаемся в чистейшем море на пляже у Колоннады в Гагре»
Расписание: Ежедневно с 07:00 до 09:00 утра.
Завтра в 08:00
21 мая в 08:00
3300 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    14 ноября 2024
    Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)
    Экскурсию выбирала для знакомства с Абхазией в компании друзей. И безусловно угадала с вариантом, понравилось всем! Данил пунктуален, корректен, красноречив,
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    с ним спокойно, комфортно и интересно. По ходу маршрута, с учетом настроений, выбраны были идеальные локации, а посмотреть в Абхазии действительно есть что! Рекомендуем однозначно 👍

    Экскурсию выбирала для знакомства с Абхазией в компании друзей. И безусловно угадала с вариантом, понравилось всем!Экскурсию выбирала для знакомства с Абхазией в компании друзей. И безусловно угадала с вариантом, понравилось всем!Экскурсию выбирала для знакомства с Абхазией в компании друзей. И безусловно угадала с вариантом, понравилось всем!Экскурсию выбирала для знакомства с Абхазией в компании друзей. И безусловно угадала с вариантом, понравилось всем!Экскурсию выбирала для знакомства с Абхазией в компании друзей. И безусловно угадала с вариантом, понравилось всем!Экскурсию выбирала для знакомства с Абхазией в компании друзей. И безусловно угадала с вариантом, понравилось всем!Экскурсию выбирала для знакомства с Абхазией в компании друзей. И безусловно угадала с вариантом, понравилось всем!Экскурсию выбирала для знакомства с Абхазией в компании друзей. И безусловно угадала с вариантом, понравилось всем!Экскурсию выбирала для знакомства с Абхазией в компании друзей. И безусловно угадала с вариантом, понравилось всем!
  • О
    Олеся
    14 августа 2024
    Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)
    Данил. Вы очень хороший гид и относитесь к своей работе очень ответственно!!!! Я хоть и сама вожу машину. но езда
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    по горным дорогам это совсем другие ощущения. Так вот. спасибо Вам большое что ни на одном участке нашего путешествия не возникло даже малейшего неприятного ощущения страха!!!! Все очень увлекательно. с юмором. легко!!!От мужа большое спасибо за знакомство с национальной кухней!!! Все очень понравилось!!!! Вам желаем только успехов в работе!!! Здоровья и счастья вашим близким!!!! Спасибо!

  • В
    Валерия
    28 июля 2024
    Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)
    Были на экскурсии с Даниилом! Все очень понравилось! Приятный собеседник и рассказчик! Рекомендуем всем всем всем💙

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сухуме
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)
  2. Гастрономическое путешествие по Абхазии
  3. На джипах по Абхазии: Гегский водопад и завтрак королей (из Сухума)
Какие места ещё посмотреть в Сухуме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Новоафонский монастырь
  5. Гегский водопад
  6. Ущелье Черниговка
  7. Набережная
  8. Гора Мамдзышха
  9. Термальные источники Кындыг
  10. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в мае 2025
Сейчас в Сухуме в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 3300 до 20 200. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Сухума, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль 2025