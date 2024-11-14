Индивидуальная
до 8 чел.
Увлекательное путешествие по Сухуму: от монастырей до озер
Индивидуальная экскурсия по Абхазии из Сухума. За один день вы увидите ключевые достопримечательности, узнаете интересные факты и насладитесь местной кухней
Начало: Сухум
«В традиционной апацхе вы попробуете лучшие блюда национальной кухни и, главное, будете есть их традиционным способом — руками»
21 мая в 08:00
23 мая в 08:00
от 20 200 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Гастрономическое путешествие по Абхазии
Начало: Ваш отель, ваше местоположение
«Планирование экскурсии на медовую пасеку, винодельню и сыроварню — отличная идея для любителей природы и гастрономии»
Завтра в 08:00
21 мая в 08:00
5000 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
На джипах по Абхазии: Гегский водопад
Групповая экскурсия на джипах по Абхазии - это уникальная возможность увидеть величественные водопады и живописные озера. Погрузитесь в мир приключений
Начало: Адрес Вашего проживания в Сухуме
«Мы с вами попадем в ресторан «Гагрипш» и искупаемся в чистейшем море на пляже у Колоннады в Гагре»
Расписание: Ежедневно с 07:00 до 09:00 утра.
Завтра в 08:00
21 мая в 08:00
3300 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена14 ноября 2024Экскурсию выбирала для знакомства с Абхазией в компании друзей. И безусловно угадала с вариантом, понравилось всем! Данил пунктуален, корректен, красноречив,
- ООлеся14 августа 2024Данил. Вы очень хороший гид и относитесь к своей работе очень ответственно!!!! Я хоть и сама вожу машину. но езда
- ВВалерия28 июля 2024Были на экскурсии с Даниилом! Все очень понравилось! Приятный собеседник и рассказчик! Рекомендуем всем всем всем💙
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Сухуму в мае 2025
Сейчас в Сухуме в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 3300 до 20 200. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Сухума, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль 2025