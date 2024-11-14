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по горным дорогам это совсем другие ощущения. Так вот. спасибо Вам большое что ни на одном участке нашего путешествия не возникло даже малейшего неприятного ощущения страха!!!! Все очень увлекательно. с юмором. легко!!!От мужа большое спасибо за знакомство с национальной кухней!!! Все очень понравилось!!!! Вам желаем только успехов в работе!!! Здоровья и счастья вашим близким!!!! Спасибо!