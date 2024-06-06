Однодневные – экскурсии в Сухуме

Найдено 4 экскурсии в категории «Однодневные» в Сухуме, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Курортная Гагра и озеро Рица
На машине
16 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Курортная Гагра и озеро Рица: путешествие по историческим и природным сокровищам
Погрузитесь в мир кавказской красоты и истории с экскурсией, объединяющей древние святыни, уникальную природу и архитектурные шедевры
Начало: По договоренности
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Дикая природа Абхазии
Пешая
14 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Дикая природа Абхазии: индивидуальная экскурсия в Сухуме
Путешествие по дикой природе Абхазии откроет вам живописные каньоны, озера и древние дольмены. Идеально для любителей активного отдыха и природы
22 авг в 08:30
28 авг в 08:30
от 18 000 за всё до 4 чел.
Первозданные виды Абхазии
На машине
17 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Первозданные виды Абхазии: водопады, каньоны и озера Сухума
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии: от водопадов и каньонов до загадочных озер. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
22 авг в 08:00
28 авг в 08:00
от 18 000 за всё до 4 чел.
Долина семи озёр и альпийские луга Абхазии
На машине
Конные прогулки
24 отзыва
12 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие по Долине семи озёр и альпийским лугам Абхазии
Откройте для себя уникальные красоты Кавказа: семь озёр, альпийские луга и легенды Абхазии. Незабываемое путешествие ждёт вас
Начало: Сухум
22 авг в 08:00
28 авг в 08:00
от 20 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    6 июня 2024
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Сегодня у нас была экскурсия с гидом Юрой. Все прошло прекрасно, были учтены наши пожелания. Природа великолепная, нас завозили в
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    красивые точки, где мало туристов. Отдельно хочется написать про Юру, пунктуальный, внимательный и просто приятный человек! очень много рассказывал и отвечал на наши вопросы. Машина комфортная, кондиционер справлялся в жару 30+.

    Сегодня у нас была экскурсия с гидом Юрой. Все прошло прекрасно, были учтены наши пожелания. ПриродаСегодня у нас была экскурсия с гидом Юрой. Все прошло прекрасно, были учтены наши пожелания. ПриродаСегодня у нас была экскурсия с гидом Юрой. Все прошло прекрасно, были учтены наши пожелания. Природа
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Все понравилось гид Юрий компетентный, все рассказал, показал все прихоти выполнил
  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    Дикая природа Абхазии
    Все было просто супер👌🏻😁
  • А
    Анна
    21 мая 2024
    Первозданные виды Абхазии
    Нам необыкновенно повезло с гидом! Данил надёжный, отличный водитель, прекрасный интересный рассказчик с тонким чувством юмора! Если ехать в горы, то только с ним. Однозначно рекомендую!
  • И
    Ирина
    9 мая 2024
    Дикая природа Абхазии
    Ну это восторг)) Маршрут - не лёгкая прогулка, но невыполнимого ничего нет. Если любите походы и уважаете физическую активность, идите
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    смело, если нет, то все равно идите:D Виды, как по мне, того стоят) Данил - спокойный, умный, эрудированный, с чувством юмора; отличный гид и очень милый человек! К месту расскажет что-то классное и интересное, к месту же оставит вас наедине с мыслями созерцать местные красоты) Мы были вдвоём с мужем, остались очень довольны. С Данилом же ездили на водопады Цебельды, и там тоже получили море впечатлений! Посоветовали бы друзьям? Однозначно)

  • Ю
    Юрий
    6 октября 2023
    Первозданные виды Абхазии
    Спасибо огромное Данилу за нашу поездку! Приятно пообщаться с открытым, веселым и эрудированным человеком - ощущение, как будто ездили со
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    старым другом. Маршрут Данил скорректировал по ходу поездки, с учетом обстоятельств, за что ему отдельная благодарность: вместо малой Рицы заехали на Гегский водопад. Очень красивые места, хотя на Рице, конечно, надо наводить порядок, ибо хаотическая застройка и использование самого озера малым бизнесом уродует это уникальное место. Данилу желаем успехов, новых маршрутов, здоровья и счастья, а также мира и развития всей Абхазии!:)

  • И
    Ирина
    2 октября 2023
    Долина семи озёр и альпийские луга Абхазии
    Прекрасное путешествие. Вторую неделю после отпуска снятся именно горы)) Спасибо Данилу за приятную беседу, интересный рассказ о своей любимой стране.
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    Было здорово прикоснуться немножко к ее замечательным красотам. И да, вверх идти очень тяжело, лошадки в помощь. Но обратный путь мы проделали пешком. . Завораживающие красоты куда ни глянь. . Ледники вдалеке и горы. . горы горы. . Под ногами травы, цветы, рододендроны, крокусы. . И даже черника и брусника. . За многие тысячи километров от дома, совсем рядом с тропической растительностью Пицунды и Гагр это удивительно. . Если есть возможность, обязательно побывайте в этих местах. .

    Прекрасное путешествие. Вторую неделю после отпуска снятся именно горы)) Спасибо Данилу за приятную беседу, интересный рассказ
  • О
    Ольга
    19 сентября 2023
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Нет слов, чтобы выразить наше чувство признательности за эту экскурсию. Сергей моментально и четко отвечал на вопросы. Наш гид Алхаз
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    - очень гостеприимный, заботливый, эрудированный. Интереснейший собеседник. Влюбил нас в страну. Путешествовали очень комфортно. Нас никто не торопил, маршрут можно скорректировать. Алхаз по нашей просьбе привез нас на винодельню, мы дома попробовали вино - оно бесподобно, жаль мало взяли) Обед в прекрасном ресторане, очень вкусно, шикарные виды. Мы в восторге. Хочется вернуться.

    Нет слов, чтобы выразить наше чувство признательности за эту экскурсию. Сергей моментально и четко отвечал наНет слов, чтобы выразить наше чувство признательности за эту экскурсию. Сергей моментально и четко отвечал наНет слов, чтобы выразить наше чувство признательности за эту экскурсию. Сергей моментально и четко отвечал на
  • М
    Маргарита
    19 августа 2023
    Первозданные виды Абхазии
    Искренне благодарны Данила за проведённое с нами время, отличную организацию экскурсии, познавательное и приятное общение
  • Р
    Роман
    16 августа 2023
    Долина семи озёр и альпийские луга Абхазии
    Большое спасибо Данилу за экскурсию. Ездили в четвером, двое взрослых, двое детей 10 и 14 лет. Данил - ходячая энциклопедия,
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    очень подробно и с юмором рассказал про историю Абхазии и те достопримечательности, которые мы посетили в процессе экскурсии, подсказал лучший ракурс для фотографий, без толп и скопления людей посмотрели основные топовые локации. Вишенка на торте - конная прогулка в горы к альпийским лугам и озерам, дети остались в восторге. От экскурсии остались исключительно положительные эмоции и впечатления.

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Однодневные»

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  1. Курортная Гагра и озеро Рица
  2. Дикая природа Абхазии
  3. Первозданные виды Абхазии
  4. Долина семи озёр и альпийские луга Абхазии
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Рица
  2. Гегский водопад
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в августе 2024
Сейчас в Сухуме в категории "Однодневные" можно забронировать 4 экскурсии от 12 000 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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