6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Курортная Гагра и озеро Рица: путешествие по историческим и природным сокровищам
Погрузитесь в мир кавказской красоты и истории с экскурсией, объединяющей древние святыни, уникальную природу и архитектурные шедевры
Начало: По договоренности
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Дикая природа Абхазии: индивидуальная экскурсия в Сухуме
Путешествие по дикой природе Абхазии откроет вам живописные каньоны, озера и древние дольмены. Идеально для любителей активного отдыха и природы
22 авг в 08:30
28 авг в 08:30
от 18 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Первозданные виды Абхазии: водопады, каньоны и озера Сухума
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии: от водопадов и каньонов до загадочных озер. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
22 авг в 08:00
28 авг в 08:00
от 18 000₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие по Долине семи озёр и альпийским лугам Абхазии
Откройте для себя уникальные красоты Кавказа: семь озёр, альпийские луга и легенды Абхазии. Незабываемое путешествие ждёт вас
Начало: Сухум
22 авг в 08:00
28 авг в 08:00
от 20 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья6 июня 2024Сегодня у нас была экскурсия с гидом Юрой. Все прошло прекрасно, были учтены наши пожелания. Природа великолепная, нас завозили в
- ИИрина2 июня 2024Все понравилось гид Юрий компетентный, все рассказал, показал все прихоти выполнил
- ННаталья26 мая 2024Все было просто супер👌🏻😁
- ААнна21 мая 2024Нам необыкновенно повезло с гидом! Данил надёжный, отличный водитель, прекрасный интересный рассказчик с тонким чувством юмора! Если ехать в горы, то только с ним. Однозначно рекомендую!
- ИИрина9 мая 2024Ну это восторг)) Маршрут - не лёгкая прогулка, но невыполнимого ничего нет. Если любите походы и уважаете физическую активность, идите
- ЮЮрий6 октября 2023Спасибо огромное Данилу за нашу поездку! Приятно пообщаться с открытым, веселым и эрудированным человеком - ощущение, как будто ездили со
- ИИрина2 октября 2023Прекрасное путешествие. Вторую неделю после отпуска снятся именно горы)) Спасибо Данилу за приятную беседу, интересный рассказ о своей любимой стране.
- ООльга19 сентября 2023Нет слов, чтобы выразить наше чувство признательности за эту экскурсию. Сергей моментально и четко отвечал на вопросы. Наш гид Алхаз
- ММаргарита19 августа 2023Искренне благодарны Данила за проведённое с нами время, отличную организацию экскурсии, познавательное и приятное общение
- РРоман16 августа 2023Большое спасибо Данилу за экскурсию. Ездили в четвером, двое взрослых, двое детей 10 и 14 лет. Данил - ходячая энциклопедия,
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Однодневные»
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