Поездка в горную часть восточной Абхазии предлагает уникальную возможность увидеть исчезающий мир.
Вас ждут улицы шахтёрского Ткуарчала, почти покинутый Акармара и величественные водопады среди ущелий. Природа постепенно отвоёвывает эти места, разрушая бетон и создавая особую атмосферу.
Это путешествие позволит вам прикоснуться к истории и увидеть Абхазию вне открыток - настоящую и молчаливую
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные виды
- 🏙️ Исторические города-призраки
- 🚐 Комфортное путешествие
- 🌊 Водопады среди ущелий
- 🌉 Единственный поворотный мост СССР
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Ткуарчал
- Акармара
- Водопад Святой
- Водопад Ирина
- Водопад Великан
- Поворотный железнодорожный мост
Описание экскурсии
- Переезд по бездорожью вдоль горного ущелья.
- Город Ткуарчал — шахтёрский центр советской эпохи, переживающий упадок.
- Посёлок-призрак Акармара, где осталось около ста жителей.
- Водопады Святой, Ирина и Великан. У Великана вы сможете пройти через стену воды и увидеть изнанку водопада.
- Единственный поворотный железнодорожный мост СССР.
Вы узнаете:
- Как жили и работали шахтёры в советской Абхазии.
- Почему исчез Ткуарчал и что осталось от его инфраструктуры.
- Как природа отвоёвывает оставленные человеком места.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортном минивэне Toyota Wellfire.
- Дополнительно оплачиваются билеты к водопадам — 400 ₽ с чел. и джип (чтобы добраться до водопадов, вместимость до 6 человек) — 3000 ₽ (за всех).
- На основной части маршрута вас буду сопровождать я, и если в джипе для меня хватит места, то поеду с вами к водопадам. Если места в джипе не хватит, то подожду, пока вы вернётесь.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шота — ваш гид в Сухуме
Провёл экскурсии для 127 туристов
Всем привет! Меня зовут Шота. Я родился и живу в городе Сухум. Являюсь аккредитованным гидом с 2016 года. С удовoльcтвиeм познaкoмлю вac c моей родной страной, расскaжу о её иcтoрии, раскрою все тайны и секреты. Мои экскурсии проходят интересно, увлекательно и с чувством юмора.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Александр
6 ноя 2025
Огромное спасибо за экскурсию, посетили очень интересные места, отдельно отмечу комфортную машину и приятный стиль вождения
Д
Дина
11 окт 2025
Шота лучший гид, все во время, много интересного рассказал и показал о жизни, обычаях абхазцев. Терпеливо переждал дождь, никуда нас не гоня. Открыл нам места не только те, что были заявлены в программе. Теперь только с ним на экскурсию🤗
А
Анастасия
16 сен 2025
Это была одна из лучших поездок в Абхазию!
Гид рассказывает очень интересно, без воды и легенд. Грамотная, приятная речь, отличные знания в области истории и культуры своей страны!
Учитывал каждое пожелание и привез на обед в отличную апацху!)
Чувство юмора и музыкальный вкус на уровне!)
Шота, спасибо большое!!! Мы под впечатлением))
И обязательно вернемся только к Вам)
С
Светлана
22 авг 2025
Отличная экскурсия! Посетили всё, с учётом пожеланий.
Шота прекрасный экскурсовод, на все вопросы интересно отвечал.
