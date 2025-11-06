Александр Огромное спасибо за экскурсию, посетили очень интересные места, отдельно отмечу комфортную машину и приятный стиль вождения

Д Дина Шота лучший гид, все во время, много интересного рассказал и показал о жизни, обычаях абхазцев. Терпеливо переждал дождь, никуда нас не гоня. Открыл нам места не только те, что были заявлены в программе. Теперь только с ним на экскурсию🤗

А Анастасия Это была одна из лучших поездок в Абхазию!

Гид рассказывает очень интересно, без воды и легенд. Грамотная, приятная речь, отличные знания в области истории и культуры своей страны!

Учитывал каждое пожелание и привез на обед в отличную апацху!)

Чувство юмора и музыкальный вкус на уровне!)

Шота, спасибо большое!!! Мы под впечатлением))

И обязательно вернемся только к Вам)