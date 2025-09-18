Эта экскурсия предлагает увлекательное путешествие по древним храмам Восточной Абхазии. Участники смогут увидеть соборы и церкви, датируемые 5-6 веками, а также более поздние постройки. Каждый храм отличается уникальной архитектурой и историей.
Экскурсия включает посещение Сухумского кафедрального собора, Айтарского храма, Драндского собора и других значимых мест. Это идеальная возможность для тех, кто интересуется историей и культурой христианства в Абхазии
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура храмов
- 📜 Погружение в историю христианства
- 🕌 Посещение древних соборов
- 🕍 Увлекательные рассказы гидов
- 🚐 Комфортное передвижение на минивэне
Что можно увидеть
- Сухумский кафедральный собор
- Айтарский храм
- Храм святого Илии Пророка
- Драндский собор
- Моквский собор
- Команский мужской монастырь
- Часовня святого Василиска
- Источник святого Василиска
Описание экскурсии
- Сухумский кафедральный собор — храм Благовещения Пресвятой Богородицы, открытый в 1915 году на средства греческой общины.
- Айтарский храм — церковь Святого великомученика Георгия, построенная в 1827 году на останках храма 11 века.
- Храм святого Илии Пророка — 1908 года постройки в стиле модерн.
- Драндский собор — один из древнейших храмов Абхазии, датируемый 6 веком.
- Моквский собор — крестово-купольный пятинефный храм 10 века, который служил резиденцией епископа до 17 века.
- Команский (Каманский) мужской монастырь — сооружение 11 века, связанное с именем Вселенского святителя Иоанна Златоуста.
- Часовня святого Василиска — деревянный храм, возведённый на средства частных пожертвований на месте более древнего храма.
- Источник святого Василиска — забивший из земли по молитве святого недалеко от места, где он принял мученическую смерть.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на минивэне Honda Stepwgn или Toyota Vellfire.
- В церковных лавках не предусмотрен безналичный расчёт, поэтому при себе лучше иметь наличные деньги.
- Дополнительно по желанию оплачивается обед — 700–1000 ₽ за чел.
- Женщинам рекомендуется иметь при себе платки на голову.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гор — ваша команда гидов в Сухуме
Провели экскурсии для 284 туристов
Мы — команда гидов. Почему стоит путешествовать именно с нами? Подготавливаем для вас самые интересные приключения по Абхазии. Действительно наслаждаемся каждым нашим путешествием, поэтому с нами вы всегда будете в
С
Светлана
18 сен 2025
Благодарю организатора за качество экскурсии, тактичность, безопасность проведения.
С большим интересом знакомились с христианскими местами Абхазии.
