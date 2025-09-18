Мои заказы

Христианская Абхазия

Познакомьтесь с уникальной историей христианства в Абхазии. Увидите древние храмы и соборы, каждый из которых имеет свою неповторимую энергетику
Эта экскурсия предлагает увлекательное путешествие по древним храмам Восточной Абхазии. Участники смогут увидеть соборы и церкви, датируемые 5-6 веками, а также более поздние постройки. Каждый храм отличается уникальной архитектурой и историей.

Экскурсия включает посещение Сухумского кафедрального собора, Айтарского храма, Драндского собора и других значимых мест. Это идеальная возможность для тех, кто интересуется историей и культурой христианства в Абхазии
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура храмов
  • 📜 Погружение в историю христианства
  • 🕌 Посещение древних соборов
  • 🕍 Увлекательные рассказы гидов
  • 🚐 Комфортное передвижение на минивэне
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30

Что можно увидеть

  • Сухумский кафедральный собор
  • Айтарский храм
  • Храм святого Илии Пророка
  • Драндский собор
  • Моквский собор
  • Команский мужской монастырь
  • Часовня святого Василиска
  • Источник святого Василиска

Описание экскурсии

  • Сухумский кафедральный собор — храм Благовещения Пресвятой Богородицы, открытый в 1915 году на средства греческой общины.
  • Айтарский храм — церковь Святого великомученика Георгия, построенная в 1827 году на останках храма 11 века.
  • Храм святого Илии Пророка — 1908 года постройки в стиле модерн.
  • Драндский собор — один из древнейших храмов Абхазии, датируемый 6 веком.
  • Моквский собор — крестово-купольный пятинефный храм 10 века, который служил резиденцией епископа до 17 века.
  • Команский (Каманский) мужской монастырь — сооружение 11 века, связанное с именем Вселенского святителя Иоанна Златоуста.
  • Часовня святого Василиска — деревянный храм, возведённый на средства частных пожертвований на месте более древнего храма.
  • Источник святого Василиска — забивший из земли по молитве святого недалеко от места, где он принял мученическую смерть.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на минивэне Honda Stepwgn или Toyota Vellfire.
  • В церковных лавках не предусмотрен безналичный расчёт, поэтому при себе лучше иметь наличные деньги.
  • Дополнительно по желанию оплачивается обед — 700–1000 ₽ за чел.
  • Женщинам рекомендуется иметь при себе платки на голову.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Гор
Гор — ваша команда гидов в Сухуме
Провели экскурсии для 284 туристов
Мы — команда гидов. Почему стоит путешествовать именно с нами? Подготавливаем для вас самые интересные приключения по Абхазии. Действительно наслаждаемся каждым нашим путешествием, поэтому с нами вы всегда будете в
читать дальше

отличном настроении. Мы не катаемся наобум. Прежде чем составить для вас тур, мы сами едем, изучаем его и ищем секретные места, которые знают только местные. И самый важный фактор — мы вкладываем душу в каждую экскурсию и подходим индивидуально к каждому.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
18 сен 2025
Благодарю организатора за качество экскурсии, тактичность, безопасность проведения.
С большим интересом знакомились с христианскими местами Абхазии.

