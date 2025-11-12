Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Вы побываете в труднодоступных местах, увидите Клухорский перевал и высокогорное озеро, попробуете целебную воду читать дальше из природного источника. Вечера у костра, шашлык, чача, домашнее вино — всё это на фоне настоящих гор. Путь пройдёт по старой Военно-Сухумской дороге, вдали от туристических маршрутов. Отличный выбор для тех, кто ищет приключения, тишину и незабываемые виды. Формат — камерный, только вы, джипы и горы. Горная Абхазия без прикрас — 4 дня в Кодорском ущелье, среди водопадов, хвойных лесов и исторических перевалов.Вы побываете в труднодоступных местах, увидите Клухорский перевал и высокогорное озеро, попробуете целебную воду

Описание тура Четырёхдневное путешествие по труднодоступному Кодорскому ущелью — это возможность увидеть Абхазию такой, какой её знают лишь немногие. Нас ждёт маршрут по старой Военно-Сухумской дороге с остановками у горных рек, водопадов и панорамных точек. Мы доберёмся до села Омаришару, где поселимся в доме с традиционной архитектурой, и устроим вечер у костра. Посетим минеральный источник в селе Сакен, попробуем природную воду, устроим пикник с шашлыком и домашним вином. Поднимемся к «Южному приюту», а затем — к новому высокогорному озеру, образовавшемуся после обвала. Завершением станет поход к Клухорскому перевалу на высоте почти 2800 метров — историческому маршруту через Главный Кавказский хребет. По пути мы не только насладимся пейзажами, но и узнаем об истории региона, в том числе о событиях времён Великой Отечественной войны. Тур рассчитан на небольшую группу и проходит в сопровождении опытных гидов. Это возможность отдохнуть от цивилизации, перезагрузиться и прочувствовать дух горной Абхазии. Важная информация: Проживание: В гостевом доме с уникальным старинным фасадом в селе Омаришара. В доме несколько комнат, общее количество спальных мест — 14. Есть кухня, где можно готовить еду самостоятельно. Питание: В стоимость включено только разовое угощение шашлыком и местным вином. Остальное питание оплачивается отдельно. Закупка продуктов осуществляется до выезда. На месте есть всё необходимое для самостоятельного приготовления пищи. Транспорт: Передвижение осуществляется на подготовленных внедорожниках. Дети: Допускаются дети от 7 лет, меньший возраст обсуждать заранее. Программа предполагает физические нагрузки, решение об участии принимается индивидуально. Для въезда в Кодорское ущелье необходим спецпропуск, который организаторы оформляют заранее. Потребуется чёткое фото паспорта. Предоставление документов (по вотсапу) желательно за 5-7 дней, меньший срок можем обсудить. Уровень сложности: Тур активного формата: включает джиппинг, пешие походы, треккинг. Уровень сложности корректируется в зависимости от физической подготовки участников. Тур проводится каждую неделю (по предварительному набору группы от 2 человек).

