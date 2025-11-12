Горная Абхазия без прикрас — 4 дня в Кодорском ущелье, среди водопадов, хвойных лесов и исторических перевалов.
Вы побываете в труднодоступных местах, увидите Клухорский перевал и высокогорное озеро, попробуете целебную воду
Вы побываете в труднодоступных местах, увидите Клухорский перевал и высокогорное озеро, попробуете целебную воду
Время начала: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Описание тураЧетырёхдневное путешествие по труднодоступному Кодорскому ущелью — это возможность увидеть Абхазию такой, какой её знают лишь немногие. Нас ждёт маршрут по старой Военно-Сухумской дороге с остановками у горных рек, водопадов и панорамных точек. Мы доберёмся до села Омаришару, где поселимся в доме с традиционной архитектурой, и устроим вечер у костра. Посетим минеральный источник в селе Сакен, попробуем природную воду, устроим пикник с шашлыком и домашним вином. Поднимемся к «Южному приюту», а затем — к новому высокогорному озеру, образовавшемуся после обвала. Завершением станет поход к Клухорскому перевалу на высоте почти 2800 метров — историческому маршруту через Главный Кавказский хребет. По пути мы не только насладимся пейзажами, но и узнаем об истории региона, в том числе о событиях времён Великой Отечественной войны. Тур рассчитан на небольшую группу и проходит в сопровождении опытных гидов. Это возможность отдохнуть от цивилизации, перезагрузиться и прочувствовать дух горной Абхазии. Важная информация: Проживание: В гостевом доме с уникальным старинным фасадом в селе Омаришара. В доме несколько комнат, общее количество спальных мест — 14. Есть кухня, где можно готовить еду самостоятельно. Питание: В стоимость включено только разовое угощение шашлыком и местным вином. Остальное питание оплачивается отдельно. Закупка продуктов осуществляется до выезда. На месте есть всё необходимое для самостоятельного приготовления пищи. Транспорт: Передвижение осуществляется на подготовленных внедорожниках. Дети: Допускаются дети от 7 лет, меньший возраст обсуждать заранее. Программа предполагает физические нагрузки, решение об участии принимается индивидуально. Для въезда в Кодорское ущелье необходим спецпропуск, который организаторы оформляют заранее. Потребуется чёткое фото паспорта. Предоставление документов (по вотсапу) желательно за 5-7 дней, меньший срок можем обсудить. Уровень сложности: Тур активного формата: включает джиппинг, пешие походы, треккинг. Уровень сложности корректируется в зависимости от физической подготовки участников. Тур проводится каждую неделю (по предварительному набору группы от 2 человек).
Еженедельно проводятся туры.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сухум, по адресу вашего проживания или заранее обговариваем место встречи
Завершение: Сухум
Когда и сколько длится?
Когда: Еженедельно проводятся туры.
Экскурсия длится около 3 дней 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Проживание:
- В гостевом доме с уникальным старинным фасадом в селе Омаришара. В доме несколько комнат, общее количество спальных мест - 14. Есть кухня, где можно готовить еду самостоятельно
- Питание:
- В стоимость включено только разовое угощение шашлыком и местным вином. Остальное питание оплачивается отдельно. Закупка продуктов осуществляется до выезда. На месте есть всё необходимое для самостоятельного приготовления пищи
- Транспорт:
- Передвижение осуществляется на подготовленных внедорожниках
- Дети:
- Допускаются дети от 7 лет, меньший возраст обсуждать заранее. Программа предполагает физические нагрузки, решение об участии принимается индивидуально
- Для въезда в Кодорское ущелье необходим спецпропуск, который организаторы оформляют заранее. Потребуется чёткое фото паспорта
- Предоставление документов (по вотсапу) желательно за 5-7 дней, меньший срок можем обсудить
- Уровень сложности:
- Тур активного формата: включает джиппинг, пешие походы, треккинг. Уровень сложности корректируется в зависимости от физической подготовки участников
- Тур проводится каждую неделю (по предварительному набору группы от 2 человек)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Сухума
Похожие туры из Сухума
Походная романтика в Абхазии: тур с треккингами без рюкзаков по Рицинскому нацпарку и не только
Увидеть озёра Большая и Малая Рица, преодолеть перевал Анчхо и прогуляться к Аджарскому водопаду
Начало: КПП Псоу, с 7:00 до 8:00
5 июн в 08:00
29 500 ₽ за человека