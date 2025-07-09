Мои заказы

Походная романтика в Абхазии: тур с треккингами без рюкзаков по Рицинскому нацпарку и не только

Увидеть озёра Большая и Малая Рица, преодолеть перевал Анчхо и прогуляться к Аджарскому водопаду
5 дней среди альпийских лугов, прозрачных озёр и водопадов — это путешествие проведёт вас по самым живописным уголкам Рицинского реликтового национального парка.

Вы подниметесь к хребту Ацетук, прогуляетесь через леса к
долине Семиозёрья, увидите Птичий водопад и побудете в тишине у Малой Рицы. По вечерам вас будет ждать костёр, ужин под открытым небом и отдых в окружении гор.

А в середине маршрута предусмотрен свободный день: время, когда можно порыбачить на форель, отдохнуть в гамаке или просто насладиться единением с нетронутой природой. Будем жить в палатках, а о питании точно не придётся беспокоиться: мы подстроимся под ваш рацион.

1 отзыв
Ближайшие даты:
июн
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Взять с собой:
Головной убор (кепка/панама)
Тёплая куртка, ветровка
Кофта с длинными рукавами
Рубаха с длинными рукавами х/б
Термобельё/лосины
Трекинговые палки
Штаны для похода (легкие)
Обувь на рифлёной подошве (желательно трекинговые кроссовки или легкие ботинки)
Сланцы или легкие сандалии
Носки высокие — 3 пары/шерстяные — 1 пара
Девушкам — лёгкий сарафан/мужчинам — шорты — для удобного купания в походном душе
Полотенце, средства личной гигиены
Фонарик, доп. батарейки, пауэр банк
Средство от насекомых (комары/слепни)
Бутылка 0,5 / 1,5 л — для похода и минералки
Маленький рюкзачок — 15-20 л
Крем от загара, личная аптечка.

Питание. Входит в стоимость. Питание под каждого участника индивидуально: стандарт, веганство, вегетарианство. Готовим на костре или на газе. Обеды в походах в виде пикников.

Транспорт. Минивэн / УАЗ «Патриот» / Toyota Hilux Surf.

Возраст участников. От 7 до 70 лет.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Уровень сложности. Вас ждёт треккинг в горах без тяжёлых рюкзаков (в основном радиальные выходы, предполагающие выход и возвращение к одной и той же точке — налегке). Желателен небольшой опыт походов и преодоления высотных перепадов (уровень средний). Общий километраж — 75 км за 5 дней — в среднем от 7 до 22 км за 1 день. Набор высоты — от 300 м до 1000 м за день.

Возможно проведение тура только для вашей компании в удобные даты.

Программа тура по дням

1 день

Голубое озеро, Рица и Аджарский водопад

Сбор группы в районе Рицинского реликтового национального парка, недалеко от абхазской границы. Затем мы отправимся в путь с остановками у живописного Голубого озера и на берегу озера Большая Рица — одного из самых известных природных объектов региона. Далее начнётся подъём в субальпийскую зону.

После размещения на палаточной базе совершим пешую прогулку к Аджарскому водопаду — мощному потоку, срывающемуся с высоты среди скал и зелени. Нас ждёт обед на свежем воздухе у его подножия.

Затем вернёмся к базе тем же маршрутом, разместимся по палаткам и завершим день ужином.

Голубое озеро, Рица и Аджарский водопад
2 день

Ацетукский хребет и горные озёра

Проснёмся пораньше и позавтракаем. Начнём треккинг к хребту Ацетук — маршруту, проходящему через альпийские луга и ведущему к вершине с триангулятором. По пути сделаем остановку у Ацетукских озёр, где устроим обед. При хорошей погоде и достаточной физической подготовке участников добавим к маршруту посещение озера Мзы, спрятанного среди горных склонов.

После прогулки вернёмся к нашей базе, поужинаем и проведём вечер у костра.

Ацетукский хребет и горные озёра
3 день

Отдых у реки и неспешные прогулки

Сегодня можно будет позволить себе расслабиться. Подъём будет поздним, завтрак — неторопливым. В течение дня каждый сможет выбрать занятие по настроению: отправиться на прогулку вдоль горной реки, полежать в гамаке с книгой или просто отдохнуть в тишине. Возможна рыбалка на горную форель. Обед и ужин будут организованы по договорённости с участниками.

Отдых у реки и неспешные прогулки
4 день

Урочище Агура и долина Семиозёрья

Утро начнётся с раннего подъёма и завтрака, после чего мы отправимся в треккинг через древний лес, сохранивший многовековые деревья. Наш путь пройдёт по цветущим альпийским лугам через перевал Анчхо (Пыв), откуда откроются панорамные виды на Главный Кавказский хребет и перевал Дамхурц.

Далее достигнем урочища Агура — места, где находятся сразу несколько горных озёр. Здесь устроим обед. По возвращении на базу нас будет ждать финальный ужин у костра.

Урочище Агура и долина Семиозёрья
5 день

Водопад Птичий, озёра Малая и Большая Рица, путь к побережью

После раннего завтрака соберём вещи и покинем территорию РРНП. По дороге сделаем несколько остановок: полюбуемся озером Большая Рица, осмотрим Птичий водопад и заглянем на смотровую площадку, с которой открывается захватывающий вид на окрестности.

После автомобильной заброски начнём финальный треккинг к Малой Рице — уединённому озеру, спрятанному в горах. Здесь мы устроим обед на природе. Завершив маршрут, вернёмся к транспорту и направимся к побережью.

Водопад Птичий, озёра Малая и Большая Рица, путь к побережью

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет29 500 ₽
Детский (7-11 лет)24 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансфер от/до КПП
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Прокат инвентаря (1 место в палатке, коврик, спальный мешок, одеяло)
  • Входные билеты в заповедник
Что не входит в цену
  • Переезд до Абхазии и обратно
  • Компенсация за порчу имущества принимающей стороны
Где начинаем и завершаем?
Начало: КПП Псоу, с 7:00 до 8:00
Завершение: КПП Псоу, с 17:00 до 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна
Инна — ваш гид в Сухуме
Провела экскурсии для 208 туристов
Я Инна! Уже более 20 лет провожу классические и уникальные экскурсии по Абхазии. Написала несколько авторских маршрутов по городу Сухум и десятки по Республике Абхазия. Со мной вы навсегда влюбитесь
не только в этот потрясающий город, но и в нашу маленькую страну. А ещё я являюсь инструктором пешего туризма и вожу в компании с супругом гостей в горы без рюкзаков. Для меня это не просто работа, а любимое дело, которое приносит массу удовольствия.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
9 июл 2025
Мы вернулись из пятидневного семейного похода по Рицинскому национальному парку — и до сих пор под впечатлением! Нашими проводниками были Инна и Слава, настоящие фанаты гор и природы, которые не
только прекрасно знали каждый поворот тропы, но и щедро делились историческими, ботаническими и геологическими «фишками» региона. Если вы впервые пробуете себя в многодневном трекинге — Рицинский парк идеален: здесь и ухоженные тропы, и оборудованные стоянки, и в то же время ощущение «дикой» природы. А гиды Инна и Слава сделают ваше путешествие не просто маршрутом, а настоящим приключением, наполненным знаниями, безопасностью и семейным уютом. Влюбиться в горы раз и навсегда — легче, чем кажется!

Мы вернулись из пятидневного семейного похода по Рицинскому национальному парку — и до сих пор под

Тур входит в следующие категории Сухума

