Взять с собой:

Головной убор (кепка/панама)

Тёплая куртка, ветровка

Кофта с длинными рукавами

Рубаха с длинными рукавами х/б

Термобельё/лосины

Трекинговые палки

Штаны для похода (легкие)

Обувь на рифлёной подошве (желательно трекинговые кроссовки или легкие ботинки)

Сланцы или легкие сандалии

Носки высокие — 3 пары/шерстяные — 1 пара

Девушкам — лёгкий сарафан/мужчинам — шорты — для удобного купания в походном душе

Полотенце, средства личной гигиены

Фонарик, доп. батарейки, пауэр банк

Средство от насекомых (комары/слепни)

Бутылка 0,5 / 1,5 л — для похода и минералки

Маленький рюкзачок — 15-20 л

Крем от загара, личная аптечка.

Питание. Входит в стоимость. Питание под каждого участника индивидуально: стандарт, веганство, вегетарианство. Готовим на костре или на газе. Обеды в походах в виде пикников.

Транспорт. Минивэн / УАЗ «Патриот» / Toyota Hilux Surf.

Возраст участников. От 7 до 70 лет.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Уровень сложности. Вас ждёт треккинг в горах без тяжёлых рюкзаков (в основном радиальные выходы, предполагающие выход и возвращение к одной и той же точке — налегке). Желателен небольшой опыт походов и преодоления высотных перепадов (уровень средний). Общий километраж — 75 км за 5 дней — в среднем от 7 до 22 км за 1 день. Набор высоты — от 300 м до 1000 м за день.

Возможно проведение тура только для вашей компании в удобные даты.