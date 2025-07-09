Вы подниметесь к хребту Ацетук, прогуляетесь через леса к
Описание тура
Организационные детали
Взять с собой:
Головной убор (кепка/панама)
Тёплая куртка, ветровка
Кофта с длинными рукавами
Рубаха с длинными рукавами х/б
Термобельё/лосины
Трекинговые палки
Штаны для похода (легкие)
Обувь на рифлёной подошве (желательно трекинговые кроссовки или легкие ботинки)
Сланцы или легкие сандалии
Носки высокие — 3 пары/шерстяные — 1 пара
Девушкам — лёгкий сарафан/мужчинам — шорты — для удобного купания в походном душе
Полотенце, средства личной гигиены
Фонарик, доп. батарейки, пауэр банк
Средство от насекомых (комары/слепни)
Бутылка 0,5 / 1,5 л — для похода и минералки
Маленький рюкзачок — 15-20 л
Крем от загара, личная аптечка.
Питание. Входит в стоимость. Питание под каждого участника индивидуально: стандарт, веганство, вегетарианство. Готовим на костре или на газе. Обеды в походах в виде пикников.
Транспорт. Минивэн / УАЗ «Патриот» / Toyota Hilux Surf.
Возраст участников. От 7 до 70 лет.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Уровень сложности. Вас ждёт треккинг в горах без тяжёлых рюкзаков (в основном радиальные выходы, предполагающие выход и возвращение к одной и той же точке — налегке). Желателен небольшой опыт походов и преодоления высотных перепадов (уровень средний). Общий километраж — 75 км за 5 дней — в среднем от 7 до 22 км за 1 день. Набор высоты — от 300 м до 1000 м за день.
Возможно проведение тура только для вашей компании в удобные даты.
Программа тура по дням
Голубое озеро, Рица и Аджарский водопад
Сбор группы в районе Рицинского реликтового национального парка, недалеко от абхазской границы. Затем мы отправимся в путь с остановками у живописного Голубого озера и на берегу озера Большая Рица — одного из самых известных природных объектов региона. Далее начнётся подъём в субальпийскую зону.
После размещения на палаточной базе совершим пешую прогулку к Аджарскому водопаду — мощному потоку, срывающемуся с высоты среди скал и зелени. Нас ждёт обед на свежем воздухе у его подножия.
Затем вернёмся к базе тем же маршрутом, разместимся по палаткам и завершим день ужином.
Ацетукский хребет и горные озёра
Проснёмся пораньше и позавтракаем. Начнём треккинг к хребту Ацетук — маршруту, проходящему через альпийские луга и ведущему к вершине с триангулятором. По пути сделаем остановку у Ацетукских озёр, где устроим обед. При хорошей погоде и достаточной физической подготовке участников добавим к маршруту посещение озера Мзы, спрятанного среди горных склонов.
После прогулки вернёмся к нашей базе, поужинаем и проведём вечер у костра.
Отдых у реки и неспешные прогулки
Сегодня можно будет позволить себе расслабиться. Подъём будет поздним, завтрак — неторопливым. В течение дня каждый сможет выбрать занятие по настроению: отправиться на прогулку вдоль горной реки, полежать в гамаке с книгой или просто отдохнуть в тишине. Возможна рыбалка на горную форель. Обед и ужин будут организованы по договорённости с участниками.
Урочище Агура и долина Семиозёрья
Утро начнётся с раннего подъёма и завтрака, после чего мы отправимся в треккинг через древний лес, сохранивший многовековые деревья. Наш путь пройдёт по цветущим альпийским лугам через перевал Анчхо (Пыв), откуда откроются панорамные виды на Главный Кавказский хребет и перевал Дамхурц.
Далее достигнем урочища Агура — места, где находятся сразу несколько горных озёр. Здесь устроим обед. По возвращении на базу нас будет ждать финальный ужин у костра.
Водопад Птичий, озёра Малая и Большая Рица, путь к побережью
После раннего завтрака соберём вещи и покинем территорию РРНП. По дороге сделаем несколько остановок: полюбуемся озером Большая Рица, осмотрим Птичий водопад и заглянем на смотровую площадку, с которой открывается захватывающий вид на окрестности.
После автомобильной заброски начнём финальный треккинг к Малой Рице — уединённому озеру, спрятанному в горах. Здесь мы устроим обед на природе. Завершив маршрут, вернёмся к транспорту и направимся к побережью.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|29 500 ₽
|Детский (7-11 лет)
|24 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансфер от/до КПП
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Прокат инвентаря (1 место в палатке, коврик, спальный мешок, одеяло)
- Входные билеты в заповедник
Что не входит в цену
- Переезд до Абхазии и обратно
- Компенсация за порчу имущества принимающей стороны