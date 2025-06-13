Индивидуальный экспресс-тур по Абхазии: Сухум, Новый Афон и озеро Рица только для вас
Подняться на Сухумскую гору, посетить Новоафонский монастырь и полюбоваться Юпшарским каньоном
Начало: Сухум, утро (точное время обговаривается)
13 июн в 10:00
4 июл в 10:00
32 000 ₽ за всё до 7 чел.
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10%
Джипинг и треккинг в Абхазии индивидуально: Кодорское ущелье и Клухорский перевал
Полюбоваться высокогорным озером, попробовать минеральную воду и отведать шашлыка на свежем воздухе
Начало: Сухум, в интервале с 7:00 до 10:00
12 июн в 09:00
19 июн в 09:00
45 000 ₽
50 000 ₽ за человека
В компании гор, озёр и тишины: индивидуальный треккинг-тур по Абхазии с дегустацией вина и комфортом
Прогуляться к озеру Малая Рица, услышать гул водопада Борода и сделать кадры на Белых скалах
Начало: КПП Псоу, 6:00-8:00
14 июн в 08:00
21 июн в 08:00
36 000 ₽ за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Выездные»
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Туры по окрестностям Сухума и местам Абхазии в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август