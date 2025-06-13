Индивидуальный экспресс-тур по Абхазии: Сухум, Новый Афон и озеро Рица только для вас
Подняться на Сухумскую гору, посетить Новоафонский монастырь и полюбоваться Юпшарским каньоном
Начало: Сухум, утро (точное время обговаривается)
13 июн в 10:00
4 июл в 10:00
32 000 ₽ за всё до 7 чел.
Перезагрузка в горах Абхазии с проживанием в домиках: треккинг к озеру, водопады и шашлыки
Провести выходные активно в уединённых краях, пожарить ужин на костре и расслабиться в купели
Начало: Сухум, 8:00-8:20
20 июн в 08:00
27 июн в 08:00
25 000 ₽ за человека
-
10%
Джипинг и треккинг в Абхазии индивидуально: Кодорское ущелье и Клухорский перевал
Полюбоваться высокогорным озером, попробовать минеральную воду и отведать шашлыка на свежем воздухе
Начало: Сухум, в интервале с 7:00 до 10:00
12 июн в 09:00
19 июн в 09:00
45 000 ₽
50 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «3-дневные туры»
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