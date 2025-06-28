В Абхазию из Адлера своей компанией: Гагра, Сухум и Новый Афон, Рица, горы и водопады
Увидеть колоннаду, побывать в городе-призраке, полюбоваться лазурными озёрами и морем
Начало: Адлер 7:00, место встречи по договорённости
«Во второй части дня посетим Новый Афон: заглянем в мужской монастырь, увидим искусственный водопад, здание старой ГЭС и легендарную заброшенную станцию Псырцха»
28 июн в 07:00
19 июл в 07:00
50 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальный экспресс-тур по Абхазии: Сухум, Новый Афон и озеро Рица только для вас
Подняться на Сухумскую гору, посетить Новоафонский монастырь и полюбоваться Юпшарским каньоном
Начало: Сухум, утро (точное время обговаривается)
«Затем отправимся в Новый Афон, где посетим Приморский парк, Новоафонский монастырь и рукотворный водопад»
4 июл в 10:00
11 июл в 10:00
32 000 ₽ за всё до 7 чел.
В Абхазию из Сочи своей компанией: песчаные пляжи, Гагра, Сухум и горные красоты
Отдохнуть на море, скрыться от жары в ущелье Черниговка и увидеть скальный монастырь
Начало: Сочи, заберём вас от вашего отеля, 8:30. Возможен ...
«Побываем в ущелье Черниговка, послушаем гул бурной речки и осмотрим монастырь, высеченный в скале»
28 июн в 08:30
5 июл в 08:30
50 000 ₽ за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Святые места»
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