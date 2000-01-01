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Хорошие фотографии Албании в высоком разрешении

Фотографии Албании — хорошая подборка фото с достопримечательностями, интересными местами, парками, домами, жителями, национальной едой, пейзажами, природой и городами страны Республика Албания
Где находится Албания на карте
Где находится Албания на карте
Албания идеальна для путешественников с ограниченным бюджетом и туристов, ищущих доступное жилье, еду и общественный транспорт 👌🏻
Албания идеальна для путешественников с ограниченным бюджетом и туристов, ищущих доступное жилье, еду и общественный транспорт 👌🏻
Самолёт компании Albanian Airlines
Самолёт компании Albanian Airlines
Множество достопримечательностей
Множество достопримечательностей
Качественный сервис
Качественный сервис
Прекрасная природа
Прекрасная природа
Хорошие пляжи
Хорошие пляжи
Совершите поход по албанским Альпам в национальном парке Вальбона
Совершите поход по албанским Альпам в национальном парке Вальбона
Понаблюдайте за птицами в национальном парке Дивьяка-Караваста
Понаблюдайте за птицами в национальном парке Дивьяка-Караваста
Крепость-замок Гирокастры, Берат
Крепость-замок Гирокастры, Берат
Древний город Бутринт, внесён в список наследия ЮНЕСКО
Древний город Бутринт, внесён в список наследия ЮНЕСКО
Церковь Святой Троицы, Берат
Церковь Святой Троицы, Берат
Самодельная керамика
Самодельная керамика
Албанские украшения ручной работы
Албанские украшения ручной работы
Местные алкогольные напитки
Местные алкогольные напитки
Ковры ручной работы
Ковры ручной работы
Сувениры с изображением национального флага Албании
Сувениры с изображением национального флага Албании
Албанский микроавтобус или фургон
Албанский микроавтобус или фургон
Такси доступны в городах и являются хорошим вариантом, если вам нужно быстро куда-то добраться
Такси доступны в городах и являются хорошим вариантом, если вам нужно быстро куда-то добраться
Аренда автомобиля в Албании, лучший способ передвижения по стране
Аренда автомобиля в Албании, лучший способ передвижения по стране
Международный аэропорт Ринас в Тиране
Международный аэропорт Ринас в Тиране
Отель Diamond Hill, Влера
Отель Diamond Hill, Влера
Отель Adriatik в Дурресе
Отель Adriatik в Дурресе
Прекрасный Boutique Hotel Kotoni, Тирана
Прекрасный Boutique Hotel Kotoni, Тирана
Отель Bougainville Bay в Саранде
Отель Bougainville Bay в Саранде
Номер в отеле Demi, Саранда
Номер в отеле Demi, Саранда
Трилече – вкусный торт, хорошо известный в Албании
Трилече – вкусный торт, хорошо известный в Албании
Фергеса Тиране – одно из самых вкусных и лучших албанских блюд
Фергеса Тиране – одно из самых вкусных и лучших албанских блюд
Кофте, или тефтели на гриле
Кофте, или тефтели на гриле
Спеца ме Джез
Спеца ме Джез
Тав Коси
Тав Коси
Ежегодный праздник Дита-э-Верес, который имеет огромное значение в албанской культуре
Ежегодный праздник Дита-э-Верес, который имеет огромное значение в албанской культуре
Красная дорожка на международном кинофестивале в Тиране
Красная дорожка на международном кинофестивале в Тиране
Празднование Дня независимости Албании
Празднование Дня независимости Албании
Фестиваль пива Корча
Фестиваль пива Корча
Музыкальный фестиваль UNUM
Музыкальный фестиваль UNUM
Посетите Берат, город тысячи окон
Посетите Берат, город тысячи окон
Музей BUNK'ART в Тиране
Музей BUNK'ART в Тиране
Термальные источники Бенье
Термальные источники Бенье
Воспользуйтесь канатной дорогой, чтобы увидеть лучшие виды Тираны
Воспользуйтесь канатной дорогой, чтобы увидеть лучшие виды Тираны
Карабурун – Сазан
Карабурун – Сазан
Замечательный пляж Джипе, расположенный недалеко от города Дерми
Замечательный пляж Джипе, расположенный недалеко от города Дерми
У албанцев есть древняя традиция гостеприимства, называемая «беса», которая продолжается и по сей день
У албанцев есть древняя традиция гостеприимства, называемая «беса», которая продолжается и по сей день
Морской порт Карабурун – Сазан
Морской порт Карабурун – Сазан
Порт в Дурресе
Порт в Дурресе
Один из многочисленных бункеров Албании
Один из многочисленных бункеров Албании
Кониспольские пещеры
Кониспольские пещеры
Источник Сюри-и-Кальтер
Источник Сюри-и-Кальтер
Древняя крепость Lekuresi в Саранде
Древняя крепость Lekuresi в Саранде
Бутринти
Бутринти
Амфитеатр в Дурресе
Амфитеатр в Дурресе
Саранда
Саранда
Влера
Влера
Шкодер
Шкодер
Эльбасан
Эльбасан
Дуррес
Дуррес
Тирана
Тирана
Албания
Албания
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