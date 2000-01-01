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Хорошие фотографии Албании в высоком разрешении
Фотографии Албании — хорошая подборка фото с достопримечательностями, интересными местами, парками, домами, жителями, национальной едой, пейзажами, природой и городами страны Республика Албания
Где находится Албания на карте
Албания идеальна для путешественников с ограниченным бюджетом и туристов, ищущих доступное жилье, еду и общественный транспорт 👌🏻
Самолёт компании Albanian Airlines
Множество достопримечательностей
Качественный сервис
Прекрасная природа
Хорошие пляжи
Совершите поход по албанским Альпам в национальном парке Вальбона
Понаблюдайте за птицами в национальном парке Дивьяка-Караваста
Крепость-замок Гирокастры, Берат
Древний город Бутринт, внесён в список наследия ЮНЕСКО
Церковь Святой Троицы, Берат
Самодельная керамика
Албанские украшения ручной работы
Местные алкогольные напитки
Ковры ручной работы
Сувениры с изображением национального флага Албании
Албанский микроавтобус или фургон
Такси доступны в городах и являются хорошим вариантом, если вам нужно быстро куда-то добраться
Аренда автомобиля в Албании, лучший способ передвижения по стране
Международный аэропорт Ринас в Тиране
Отель Diamond Hill, Влера
Отель Adriatik в Дурресе
Прекрасный Boutique Hotel Kotoni, Тирана
Отель Bougainville Bay в Саранде
Номер в отеле Demi, Саранда
Трилече – вкусный торт, хорошо известный в Албании
Фергеса Тиране – одно из самых вкусных и лучших албанских блюд
Кофте, или тефтели на гриле
Спеца ме Джез
Тав Коси
Ежегодный праздник Дита-э-Верес, который имеет огромное значение в албанской культуре
Красная дорожка на международном кинофестивале в Тиране
Празднование Дня независимости Албании
Фестиваль пива Корча
Музыкальный фестиваль UNUM
Посетите Берат, город тысячи окон
Музей BUNK'ART в Тиране
Термальные источники Бенье
Воспользуйтесь канатной дорогой, чтобы увидеть лучшие виды Тираны
Карабурун – Сазан
Замечательный пляж Джипе, расположенный недалеко от города Дерми
У албанцев есть древняя традиция гостеприимства, называемая «беса», которая продолжается и по сей день
Морской порт Карабурун – Сазан
Порт в Дурресе
Один из многочисленных бункеров Албании
Кониспольские пещеры
Источник Сюри-и-Кальтер
Древняя крепость Lekuresi в Саранде
Бутринти
Амфитеатр в Дурресе
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