Где недорого отдохнуть в Европе на море? Ответ – Албания! Страна находится на побережье тёплого Адриатического моря 🌊, а цены здесь очень низкие, и на отели, и на кафе. Албанская еда очень вкусная, местные праздники и фестивали интересные, а сервис сейчас стал очень близок к западно-европейским

Албания

Албания – небольшое европейское государство с преобладающим мусульманским населением и богатой, насыщенной историей. На данной территории существовали разные цивилизации, и местная культура является результатом смешения традиций многих народов. В подробном обзоре ХорошоТАМ расскажет о стране и привлекательных для туристов особенностях ее посещения.

Интересный факт: албанский народ вел многовековую борьбу за независимость и даже обретя ее сохранил воинские черты. Это чувствуется во всем: бункеры социалистической эпохи можно встретить повсеместно, также не забыты традиции времен восстаний против владычества османов. Дружба Албании с Россией насчитывает почти трехсотлетнюю историю и связана с поддержкой империей местных национально-освободительных движений в их выступлениях против Турции.

Общая информация

столица – Тирана. Город является крупнейшим в стране, ее основным центром экономики, культуры и политической жизни. Формирует самостоятельную административную единицу, был основан в 1614 году, статус столицы получил в 1920 г.

– Тирана. Город является крупнейшим в стране, ее основным центром экономики, культуры и политической жизни. Формирует самостоятельную административную единицу, был основан в 1614 году, статус столицы получил в 1920 г. о населении – в стране проживает 2,876 млн. чел. (по информации от национального института статистики за 2017 г), плотность населения 100 чел/км. Мужчин называют албанец, женщин – албанка (общее – албанцы).

– в стране проживает 2,876 млн. чел. (по информации от национального института статистики за 2017 г), плотность населения 100 чел/км. Мужчин называют албанец, женщин – албанка (общее – албанцы). площадь страны – 28748 км.

– 28748 км. валюта – Албанский лек. Курс по состоянию на сентябрь 2021 г. – 1 лек = 0,71 руб. или 0,0097 доллара США, или 0,0082 Евро. Страна не входит в «зону Евро», но эта валюта достаточно популярна и ее обмен возможен повсеместно. Лучше всегда обращаться в «обменники» (которых достаточно много) или банки, избегать покупки лек на улице. Чаевые местные жители охотно примут в евро и долларах (рубли не принимаются и обменять их на территории страны практически невозможно). В первом случае, курс окажется наиболее выгодным.

– Албанский лек. Курс по состоянию на сентябрь 2021 г. – 1 лек = 0,71 руб. или 0,0097 доллара США, или 0,0082 Евро. Страна не входит в «зону Евро», но эта валюта достаточно популярна и ее обмен возможен повсеместно. Лучше всегда обращаться в «обменники» (которых достаточно много) или банки, избегать покупки лек на улице. Чаевые местные жители охотно примут в евро и долларах (рубли не принимаются и обменять их на территории страны практически невозможно). В первом случае, курс окажется наиболее выгодным. форма правления – парламентская республика с ограниченными полномочиями президента.

– парламентская республика с ограниченными полномочиями президента. языки – албанский.

– албанский. религия – ислам (более 63 %), христианство (католицизм и православие поровну).

– ислам (более 63 %), христианство (католицизм и православие поровну). телефонный код +355.

+355. важные номера экстренных сервисов – 129 (полиция), 127 (скорая мед. помощь), 128 (пожарные), 112 (единый SOS).

экстренных сервисов – 129 (полиция), 127 (скорая мед. помощь), 128 (пожарные), 112 (единый SOS). адрес главного посольства РФ и его контакты: Donika Kastrioti Str., 2, Tirana, Albania, тел. + 355-4-225-60-40.

Где находится Албания

Где находится Албания на карте

Албания

эта балканская страна находится в южной части полуострова.

находится в южной части полуострова. соседи – на севере Черногория, на востоке Косово и Македония, с юга – Греция.

– на севере Черногория, на востоке Косово и Македония, с юга – Греция. Албания имеет выход сразу к двум морям с запада – Адриатическому и Ионическому. Горная гряда (Проклетие) находится в северной части страны.

Города и курорты

Тирана Дуррес Эльбасан Шкодер Влера Саранда

основные города: самым густонаселенным является гор. Тирана (906, 166), другие крупные населенные пункты: Дуррес (175,11), Эльбасан (141,714), Шкодер (135,612), Влера (130,827). Наибольшее число исторических памятников сосредоточено в Дурресе и Саранде.

*Информация по состоянию на 2020 год, в скобках указана численность населения в тысячах.

Популярные направления

Амфитеатр в Дурресе Бутринти Древняя крепость Lekuresi в Саранде Источник Сюри-и-Кальтер Кониспольские пещеры

одним из наиболее востребованных для посещения туристами направлений является Дуррес – древний город, основанный в 627 г. до н. э, сочетающий в себе памятники времен античности, византийского периода и эпохи господства над регионом Османской империи (тогда носил название Дираш). Населенный пункт находится на побережье Адриатического моря (прямо напротив итальянских портовых городов Бари и Бриндизи), в 33 км. от Тираны, имеет развитую пляжную инфраструктуру. Город неоднократно становился центром национально-освободительной борьбы албанского народа, с 1913 по 1920 гг. являлся столицей.

– древний город, основанный в 627 г. до н. э, сочетающий в себе памятники времен античности, византийского периода и эпохи господства над регионом Османской империи (тогда носил название Дираш). Населенный пункт находится на побережье Адриатического моря (прямо напротив итальянских портовых городов Бари и Бриндизи), в 33 км. от Тираны, имеет развитую пляжную инфраструктуру. Город неоднократно становился центром национально-освободительной борьбы албанского народа, с 1913 по 1920 гг. являлся столицей. Бутринти : музей под открытым небом в южной части страны. Находится неподалеку от греческой границы и города Саранда, поблизости расположена одноименная албанская деревня. На территории можно увидеть древние руины римской и византийской цивилизаций.

: музей под открытым небом в южной части страны. Находится неподалеку от греческой границы и города Саранда, поблизости расположена одноименная албанская деревня. На территории можно увидеть древние руины римской и византийской цивилизаций. Саранда – небольшой курортный городок с пляжами на берегу Ионического моря. Неформальное название – «Южные ворота Албании». Благодаря особенностям местного климата, территория отличается рекордным для страны количеством солнечных дней в году – 300. Также здесь находится целый ряд исторических и природных памятников: церковь «святой Кол» (Шен-Кол), древняя турецкая крепость, источник Сюри-и-Кальтер (в 18 км. от города), Кониспольские пещеры и другие.

ТОП достопримечательностей

Один из многочисленных бункеров Албании Порт в Дурресе Морской порт Карабурун – Сазан

амфитеатр в Дурресе , построенный в начале I века н. э. Изначально комплекс использовался по своему прямому назначению – для организации гладиаторских боев и спортивных состязаний, с V века был передан христианской общине (с VI веке действовала часовня св. мученика Астия, организованная в одной из галерей).

, построенный в начале I века н. э. Изначально комплекс использовался по своему прямому назначению – для организации гладиаторских боев и спортивных состязаний, с V века был передан христианской общине (с VI веке действовала часовня св. мученика Астия, организованная в одной из галерей). сеть малых и крупных бункеров . Эти военные сооружения возводились на территории Албании везде: с конца 40-х годов прошлого века их было построено больше 700 тыс. Концентрация бетонных укреплений очень высокая – 24 единицы на каждый км площади страны. С 2012 г. бункеры постепенно демонтируют по решению правительства, многие из них заброшены или используются в гражданских целях: как душевые кабины, раздевалки и небольшие кафе на пляжах, складские помещения под гостиницами или магазинами, загоны для скота в сельской местности.

. Эти военные сооружения возводились на территории Албании везде: с конца 40-х годов прошлого века их было построено больше 700 тыс. Концентрация бетонных укреплений очень высокая – 24 единицы на каждый км площади страны. С 2012 г. бункеры постепенно демонтируют по решению правительства, многие из них заброшены или используются в гражданских целях: как душевые кабины, раздевалки и небольшие кафе на пляжах, складские помещения под гостиницами или магазинами, загоны для скота в сельской местности. современный порт в Дурресе , созданный в 1927 г, после привлечения в страну крупных итальянских инвестиций.

, созданный в 1927 г, после привлечения в страну крупных итальянских инвестиций. римский амфитеатр в Бутринти , возведенный в III до н. э, неподалеку расположены руины древнего античного святилища (посвящено Асклепию).

, возведенный в III до н. э, неподалеку расположены руины древнего античного святилища (посвящено Асклепию). Сюри-и-Кальтер – карстовый источник неподалеку от гор. Саранда, относится к числу редких объектов геологии. Носит местное название «Синий глаз», благодаря двух цветности водной поверхности: по центру темно-синий и ярко-голубой по краям. Температура воды в источнике константна на протяжении всего года (в пределах +13 гр.).

– карстовый источник неподалеку от гор. Саранда, относится к числу редких объектов геологии. Носит местное название «Синий глаз», благодаря двух цветности водной поверхности: по центру темно-синий и ярко-голубой по краям. Температура воды в источнике константна на протяжении всего года (в пределах +13 гр.). Кониспольские пещеры – памятник археологического значения, в пещерах были найдены следы пребывания людей древности и соответствующие артефакты (рядом с Саранда).

– памятник археологического значения, в пещерах были найдены следы пребывания людей древности и соответствующие артефакты (рядом с Саранда). Карабурун – Сазан: морской парк, который располагается на юго-западе Албании (неподалеку от Влера) в проливе, соединяющем Адриатическое море с Ионическим (Отранто). Был создан в 2010 г. Основное направление – подводное плавание, на дне моря можно увидеть останки затонувших в древности римских и греческих кораблей, а также судов, погибших во времена Второй мировой войны. До большинства интересных для ныряльщиков мест можно добраться только водным путем.

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Особенности страны и народа

У албанцев есть древняя традиция гостеприимства, называемая «беса», которая продолжается и по сей день

официально Албания получила независимость от Турции в 1912 г , в результате длительной борьбы (протесты вспыхивали на протяжении всего периода Османского правления). В 1910 г, после свержения в Турции султана Абдул-Хамида второго (и как следствие общего ослабления османов в тот период), в Албании началось крупное восстание. Итогом стала фактическая автономия нескольких крупных городов территории. В 1912 г. (28 ноября) в городе Влере съезд представителей провозгласил независимость страны, которую в течение года признали все ведущие мировые империи. В 1920 г. был созван первый парламент (распущен в 1928 и провозглашено королевство). С 1945 по 1992 гг. Албания являлась социалистическим государством с однопартийной системой правления, запретом на ношение бороды и религию. С 2010 г. действует безвизовый режим с ЕС. Наиболее развитые экономические связи установлены с Италией.

, в результате длительной борьбы (протесты вспыхивали на протяжении всего периода Османского правления). В 1910 г, после свержения в Турции султана Абдул-Хамида второго (и как следствие общего ослабления османов в тот период), в Албании началось крупное восстание. Итогом стала фактическая автономия нескольких крупных городов территории. В 1912 г. (28 ноября) в городе Влере съезд представителей провозгласил независимость страны, которую в течение года признали все ведущие мировые империи. В 1920 г. был созван первый парламент (распущен в 1928 и провозглашено королевство). С 1945 по 1992 гг. Албания являлась социалистическим государством с однопартийной системой правления, запретом на ношение бороды и религию. С 2010 г. действует безвизовый режим с ЕС. Наиболее развитые экономические связи установлены с Италией. особенности народа и его менталитет хорошо выражен в национальном девизе страны: «Ты, Албания, даёшь мне честь, даёшь мне имя албанца». На характере местных жителей сказались столетия противостояния с оккупационными властями Турции, затем Италии и Германии, годы добровольной политической самоизоляции в социалистический период. В то время каждая семья была обязана иметь собственное убежище на случай начала войны.

и его менталитет хорошо выражен в национальном девизе страны: «Ты, Албания, даёшь мне честь, даёшь мне имя албанца». На характере местных жителей сказались столетия противостояния с оккупационными властями Турции, затем Италии и Германии, годы добровольной политической самоизоляции в социалистический период. В то время каждая семья была обязана иметь собственное убежище на случай начала войны. финансовая сторона – цены в Албании гораздо ниже средних по Восточной Европе, это связано с невысоким уровнем доходов большей части населения.

– цены в Албании гораздо ниже средних по Восточной Европе, это связано с невысоким уровнем доходов большей части населения. безопасность – местные жители смотрят на туристов, как на источник заработка. Не стоит распивать спиртные напитки и посещать удаленные районы в компании незнакомцев, ошибкой является обмен денег на улице: высока вероятность получить фальшивые купюры или ошибиться с курсом.

– местные жители смотрят на туристов, как на источник заработка. Не стоит распивать спиртные напитки и посещать удаленные районы в компании незнакомцев, ошибкой является обмен денег на улице: высока вероятность получить фальшивые купюры или ошибиться с курсом. животный мир отличается разнообразием, благодаря удачному расположению страны в центре средиземноморского региона. Можно встретить крупных и мелких хищников, характерных для Европы и Малой Азии, редких птиц, включая беркута (считается национальным символом), а также некоторые исчезающие виды обитателей моря (прим. тюлень-монах).

Интересный факт: изобилие флоры привело к формированию в Албании развитых традиций народной медицины, основанных на использовании лекарственных трав и их производных.

Климат

преобладает мягкий, характерный для средиземноморья климат . Туристический период длится с мая по сентябрь, но вполне комфортные температуры держатся уже в апреле и сохраняются в октябре. Исключение – районы в горах, где значительно холоднее и в зимний период морозы достигают минус 20 гр. С.

. Туристический период длится с мая по сентябрь, но вполне комфортные температуры держатся уже в апреле и сохраняются в октябре. Исключение – районы в горах, где значительно холоднее и в зимний период морозы достигают минус 20 гр. С. оптимальное время для поездки в Албанию – месяцы с мая по сентябрь.

– месяцы с мая по сентябрь. лучше воздержаться от посещения страны ранней весной и поздней осенью из-за преобладания пасмурной погоды в указанные периоды.

ранней весной и поздней осенью из-за преобладания пасмурной погоды в указанные периоды. на территории присутствует характерное разделение по 4-м основным временам года.

Чем можно заняться в стране

Замечательный пляж Джипе, расположенный недалеко от города Дерми Карабурун – Сазан Воспользуйтесь канатной дорогой, чтобы увидеть лучшие виды Тираны Термальные источники Бенье Музей BUNK'ART в Тиране Посетите Берат, город тысячи окон

чаще всего, иностранцы приезжают в Албанию по двум причинам : недорогой отдых на пляжах, совмещенный с посещением природных достопримечательностей, а также с целью изучения исторических памятников разных периодов развития цивилизации региона.

: недорогой отдых на пляжах, совмещенный с посещением природных достопримечательностей, а также с целью изучения исторических памятников разных периодов развития цивилизации региона. по прибытии в страну стоит посетить Карабурун – Сазан. Этот морской парк отдыха был создан относительно недавно и еще не так хорошо известен путешественникам.

– Этот морской парк отдыха был создан относительно недавно и еще не так хорошо известен путешественникам. из числа других популярных мест, особого внимания заслуживают карстовый источник Сюри-и-Кальтер , бункеры социалистического периода (пока они еще существуют), античные амфитеатры в Дурресе и Бутринти.

карстовый источник Сюри-и-Кальтер бункеры социалистического периода (пока они еще существуют), античные амфитеатры в Дурресе и Бутринти. наибольшей популярностью у туристов пользуются пляжи на морских побережьях (можно выбрать любое из двух или побывать на обоих).

пользуются пляжи на морских побережьях (можно выбрать любое из двух или побывать на обоих). отдых схож с посещением соседних балканских стран (прежде всего, Черногории и Греции), но цены значительно ниже. В остальном, тот же климат (солнечно, теплое море, воздух чистый), сопоставимый уровень сервиса.

Албанские праздники и фестивали

Музыкальный фестиваль UNUM Фестиваль пива Корча Празднование Дня независимости Албании Красная дорожка на международном кинофестивале в Тиране Ежегодный праздник Дита-э-Верес, который имеет огромное значение в албанской культуре

К числу наиболее значимых праздников в Албании относятся:

День Республики 11 января (отмечается с 1946 г) и соответствует провозглашению республики после Второй мировой войны.

(отмечается с 1946 г) и соответствует провозглашению республики после Второй мировой войны. 28 и 29 ноября – День независимости и День освобождения. Первая из указанных дат посвящена объявлению декларации независимости от Османской империи в 1912 г, вторая – освобождению страны от немецкой оккупации в 1944 г.

Все упомянутые праздники имеют государственное значение, в дни их проведения поднимается национальный флаг, объявляются выходные, проводятся памятные концерты и массовые гуляния. В любой из этих дней стоит посетить Албанию для лучшего понимания истории борьбы ее народа за право на самоопределение.

Интересный факт: лидером освободительного движения Албании был Исмаил Кемаль, он же создал и возглавил первое национальное правительство в 1912 г.

Албанская кухня

Тав Коси Спеца ме Джез Кофте, или тефтели на гриле Фергеса Тиране – одно из самых вкусных и лучших албанских блюд Трилече – вкусный торт, хорошо известный в Албании

Албанские блюда являются удачным смешением местных рецептов с иллирийскими, турецкими, греческими и славянскими традициями (хорошее сочетание исламской и христианской кухонь). В основе всего овощи, мясо или рыба.

советуем попробовать мясо тушеное с луком (счумлек), приготовленную по местному рецепту говядину (фэргес) и фаргеса-тирана (вместе с печенью, помидорами и яйцами поджаривают мясо), из молока овец делают отличный пудинг. В качестве приправы распространены йогурты.

мясо тушеное с луком (счумлек), приготовленную по местному рецепту говядину (фэргес) и фаргеса-тирана (вместе с печенью, помидорами и яйцами поджаривают мясо), из молока овец делают отличный пудинг. В качестве приправы распространены йогурты. гарантировать четкое соблюдение санитарных норм и требований к качеству продуктов можно в заведениях общепита крупных городов и туристических зонах. В остальных случаях, решение «пробовать или нет» придется принимать на свои «страх и риск».

и требований к качеству продуктов можно в заведениях общепита крупных городов и туристических зонах. В остальных случаях, решение «пробовать или нет» придется принимать на свои «страх и риск». цены в местных кафе и ресторанах ниже средних восточно-европейских.

Интересный факт: основным гарниром к мясу в Албании считается зелень и пилава (рис), а в повседневной кухне присутствует много озерной рыбы (прежде всего карпа). В приморских деревнях распространена форель. Supë Peshku – особый местный суп из морского окуня (или сибаса) с добавлением овощей: белой фасоли, цукини, моркови и лука.

Где разместиться в Албании

Номер в отеле Demi, Саранда Отель Bougainville Bay в Саранде Прекрасный Boutique Hotel Kotoni, Тирана Отель Adriatik в Дурресе Отель Diamond Hill, Влера

на территории Албании действует более 1200 отлей разного класса, основная часть которых сосредоточена в Саранде и Тиране. Цены достаточно демократичны и сопоставимы со средними в российских регионах, но есть и дорогие гостиницы с номерами повышенной комфортности. Это дает возможность туристу выбрать для себя наиболее приемлемый вариант размещения, в соответствии со своими финансовыми возможностями.

отлей разного класса, основная часть которых сосредоточена в Саранде и Тиране. Цены достаточно демократичны и сопоставимы со средними в российских регионах, но есть и дорогие гостиницы с номерами повышенной комфортности. Это дает возможность туристу выбрать для себя наиболее приемлемый вариант размещения, в соответствии со своими финансовыми возможностями. некоторые, из наиболее популярных отелей:Demi Hotel и Bougainville Bay Hotel (Саранда), Boutique Hotel Kotoni (Тирана), Adriatik Hotel (Дуррес), Diamond Hill (Влера).

Виза

до конца 2021 г. российским гражданам визы для посещения этой страны не нужны (по распоряжению правительства). Туристы могут находиться на территории Албании до 90 дней.

(по распоряжению правительства). Туристы могут находиться на территории Албании до 90 дней. безвизовый режим между Албанией и РФ действует с 2017 г , но ранее свободный въезд был возможен лишь в период с 1 апреля по 31 октября.

, но ранее свободный въезд был возможен лишь в период с 1 апреля по 31 октября. если временные рамки пребывания расширены, то понадобиться оформление визы через консульство. Исключение – граждане, имеющие вид на жительство в любой из стран Шенгенского соглашение или разрешение на въезд категории D и С.

Страховка

в соответствии с действующим в Албании законом «Об иностранцах» , все граждане других государств, въезжающие на территорию страны обязаны иметь медицинскую страховку.

, все граждане других государств, въезжающие на территорию страны обязаны иметь медицинскую страховку. требования к медицинскому полису : его наличие в распечатанном виде, действителен на протяжении всего срока пребывания, отсутствие франшизы.

: его наличие в распечатанном виде, действителен на протяжении всего срока пребывания, отсутствие франшизы. при отсутствии медицинской страховки «на руках» пройти пограничный контроль и въехать в Албанию не получится.

«на руках» пройти пограничный контроль и въехать в Албанию не получится. оформить подходящий полис можно здесь: https://www.sravni.ru/vzr/.

Способы попасть в страну

Международный аэропорт Ринас в Тиране Самолёт компании Albanian Airlines

территориальное расположение Албании делает воздушный транспорт оптимальным способом попасть на ее территорию. Единственный аэропорт международного класса находится в Тиране (Ринас). Дополнительно можно воспользоваться греческим аэропортом им. Каподистрайс (неподалеку от приграничного гор. Саранда).

оптимальным способом попасть на ее территорию. Единственный аэропорт международного класса находится в Тиране (Ринас). Дополнительно можно воспользоваться греческим аэропортом им. Каподистрайс (неподалеку от приграничного гор. Саранда). регулярные прямые рейсы в Тирану осуществляются из Московского аэропорта Домодедово . Пример: https://www.dme.ru/flight/timetable/?airportcode=TIA&airportname=%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20(%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0)&airlinename=&airlinecode=&direction=&date=;

. Пример: https://www.dme.ru/flight/timetable/?airportcode=TIA&airportname=%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20(%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0)&airlinename=&airlinecode=&direction=&date=; время перелета из Москвы составляет 2 часа 25 минут (из других городов РФ прямых перелетов в Албанию нет).

Передвижение по стране

Аренда автомобиля в Албании, лучший способ передвижения по стране Такси доступны в городах и являются хорошим вариантом, если вам нужно быстро куда-то добраться Албанский микроавтобус или фургон

среди путешественников, одним из наиболее распространенных способов передвижения по Албании считается арендованный автомобиль.

считается арендованный автомобиль. лучше всего брать машину в специализированном сервисе – таких компаний достаточно и услуги могут включать в себя подачу авто к аэропорту или указанной клиентом гостинице.

– таких компаний достаточно и услуги могут включать в себя подачу авто к аэропорту или указанной клиентом гостинице. пример : https://www.rentalcars.com/ru/country/al/.

: https://www.rentalcars.com/ru/country/al/. в структуре общественного транспортастраны преобладают маршрутные такси (местное название – «Фургоны»), также присутствуют городские/междугородние автобусы, функционирует железнодорожное сообщение между крупными населенными пунктами.

Сувениры / Что привезти из страны

Сувениры с изображением национального флага Албании Ковры ручной работы Местные алкогольные напитки Албанские украшения ручной работы Самодельная керамика

лучшим вариантом для покупки в Албании станет настоящая итальянская одежда и обувь. Производства многих известных брендов сосредоточены именно здесь. Большая часть продукции идет на внешний рынок, в Европу, но какая-то часть остается на прилавках местных магазинов по доступным ценам (ниже средних расценок по «Старому свету»).

Из Албании запрещен вывоз медикаментов, наркотических и психотропных веществ, ядов, оружия, боеприпасов, взрывчатки и животных охраняемых видов. Кроме того, обязательному декларированию подлежат: дорогостоящая электроника, компьютеры, ноутбуки, драгоценности. Необходимо позаботиться о заполнении декларации перед въездом в страну, если вы собираетесь взять с собой что-то из указанных предметов.

Фразы на албанском, которые могут пригодиться

пэршендете (здравствуйте).

(здравствуйте). мирупафшим (до свидания).

(до свидания). шихэми мэ вонэ (до встречи).

(до встречи). фалеминдэрит (спасибо).

(спасибо). по (да).

(да). йо (Ё) (нет).

Плюсы и минусы отдыха в Албании

Хорошие пляжи Прекрасная природа Качественный сервис Множество достопримечательностей

У посещения Албании туристом есть как свои плюсы, так и минусы. К негативным моментам пребывания относятся:

бедность местного населения – причина уличной преступности.

– причина уличной преступности. путаница с номиналами местных купюр (из-за проводимой в стране денежной реформы).

(из-за проводимой в стране денежной реформы). языковой барьер : мало кто владеет английским за пределами туристических зон.

: мало кто владеет английским за пределами туристических зон. необходимость декларировать многие вещи при въезде в страну и выезде из нее.

Среди преимуществ выделим:

низкие цены , по меркам Европы.

, по меркам Европы. хороший климат: стабильно теплый, но не жаркий.

стабильно теплый, но не жаркий. достаточно развитый сервис : комфортные отели, авто на прокат, благоустроенные пляжи.

: комфортные отели, авто на прокат, благоустроенные пляжи. небольшая территория: все достопримечательности можно посетить в рамках недельного отпуска.

все достопримечательности можно посетить в рамках недельного отпуска. наличие производств известных европейских изготовителей позволяет приобрести брендовые товары по невысокой стоимости.

Что нужно сделать обязательно

Церковь Святой Троицы, Берат Древний город Бутринт, внесён в список наследия ЮНЕСКО Крепость-замок Гирокастры, Берат Понаблюдайте за птицами в национальном парке Дивьяка-Караваста Совершите поход по албанским Альпам в национальном парке Вальбона

В зависимости от целей посещения Албании, прежде всего стоит:

осмотреть древние памятники античной и византийской культуры, а также сооружения времен османского владычества.

античной и византийской культуры, а также сооружения времен османского владычества. посетить природные заповедники и уникальный морской парк.

и уникальный морской парк. обратить внимание на остатки сети бункеров на территории страны – уходящее в прошлое наследие социалистической эпохи.

По прибытии в Албанию необходимо обратиться в ближайший банк и приобрести достаточно местной валюты для выдачи чаевых и повседневных расходов за пределами туристических зон (так можно исключить риск ошибиться с курсом, расплачиваясь напрямую евро). Заранее следует позаботиться об аренде подходящего транспорта (с водителем или без) – так гораздо дешевле, чем брать машину в аэропорте. Перед отъездом из страны не забудьте задекларировать вещи, указанные в перечне обязательных для данной процедуры. Это позволит избежать ненужных проблем и потерь времени при прохождении пограничного контроля.

Подводя итоги

Албания идеальна для путешественников с ограниченным бюджетом и туристов, ищущих доступное жилье, еду и общественный транспорт 👌🏻

Поездка в Албанию может быть интересна по двум основным направлениям: во-первых, это качественный пляжный отдых в условиях хорошего средиземноморского климата и по доступным ценам. Второе – посещение уникальных памятников архитектуры, относящихся к разным историческим этапам развития европейской цивилизации, и природных красот страны. Все находится в относительной близости друг от друга и вполне совместимо с полезным шопингом. Также рекомендуем попробовать Албанскую кухню – удивительную смесь рецептов разных народов и местных национальных оттенков. Главное, не забудьте: обменять рубли на месте будет сложно, а использовать невозможно. Евро в Албании более ходовая валюта, в сравнении с долларом.