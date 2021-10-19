Албания – небольшое европейское государство с преобладающим мусульманским населением и богатой, насыщенной историей. На данной территории существовали разные цивилизации, и местная культура является результатом смешения традиций многих народов. В подробном обзоре ХорошоТАМ расскажет о стране и привлекательных для туристов особенностях ее посещения.
Интересный факт: албанский народ вел многовековую борьбу за независимость и даже обретя ее сохранил воинские черты. Это чувствуется во всем: бункеры социалистической эпохи можно встретить повсеместно, также не забыты традиции времен восстаний против владычества османов. Дружба Албании с Россией насчитывает почти трехсотлетнюю историю и связана с поддержкой империей местных национально-освободительных движений в их выступлениях против Турции.
Общая информация
- столица – Тирана. Город является крупнейшим в стране, ее основным центром экономики, культуры и политической жизни. Формирует самостоятельную административную единицу, был основан в 1614 году, статус столицы получил в 1920 г.
- о населении – в стране проживает 2,876 млн. чел. (по информации от национального института статистики за 2017 г), плотность населения 100 чел/км. Мужчин называют албанец, женщин – албанка (общее – албанцы).
- площадь страны – 28748 км.
- валюта – Албанский лек. Курс по состоянию на сентябрь 2021 г. – 1 лек = 0,71 руб. или 0,0097 доллара США, или 0,0082 Евро. Страна не входит в «зону Евро», но эта валюта достаточно популярна и ее обмен возможен повсеместно. Лучше всегда обращаться в «обменники» (которых достаточно много) или банки, избегать покупки лек на улице. Чаевые местные жители охотно примут в евро и долларах (рубли не принимаются и обменять их на территории страны практически невозможно). В первом случае, курс окажется наиболее выгодным.
- форма правления – парламентская республика с ограниченными полномочиями президента.
- языки – албанский.
- религия – ислам (более 63 %), христианство (католицизм и православие поровну).
- телефонный код +355.
- важные номера экстренных сервисов – 129 (полиция), 127 (скорая мед. помощь), 128 (пожарные), 112 (единый SOS).
- адрес главного посольства РФ и его контакты: Donika Kastrioti Str., 2, Tirana, Albania, тел. + 355-4-225-60-40.
Где находится Албания
- эта балканская страна находится в южной части полуострова.
- соседи – на севере Черногория, на востоке Косово и Македония, с юга – Греция.
- Албания имеет выход сразу к двум морям с запада – Адриатическому и Ионическому. Горная гряда (Проклетие) находится в северной части страны.
Города и курорты
- основные города: самым густонаселенным является гор. Тирана (906, 166), другие крупные населенные пункты: Дуррес (175,11), Эльбасан (141,714), Шкодер (135,612), Влера (130,827). Наибольшее число исторических памятников сосредоточено в Дурресе и Саранде.
*Информация по состоянию на 2020 год, в скобках указана численность населения в тысячах.
Популярные направления
- одним из наиболее востребованных для посещения туристами направлений является Дуррес – древний город, основанный в 627 г. до н. э, сочетающий в себе памятники времен античности, византийского периода и эпохи господства над регионом Османской империи (тогда носил название Дираш). Населенный пункт находится на побережье Адриатического моря (прямо напротив итальянских портовых городов Бари и Бриндизи), в 33 км. от Тираны, имеет развитую пляжную инфраструктуру. Город неоднократно становился центром национально-освободительной борьбы албанского народа, с 1913 по 1920 гг. являлся столицей.
- Бутринти: музей под открытым небом в южной части страны. Находится неподалеку от греческой границы и города Саранда, поблизости расположена одноименная албанская деревня. На территории можно увидеть древние руины римской и византийской цивилизаций.
- Саранда – небольшой курортный городок с пляжами на берегу Ионического моря. Неформальное название – «Южные ворота Албании». Благодаря особенностям местного климата, территория отличается рекордным для страны количеством солнечных дней в году – 300. Также здесь находится целый ряд исторических и природных памятников: церковь «святой Кол» (Шен-Кол), древняя турецкая крепость, источник Сюри-и-Кальтер (в 18 км. от города), Кониспольские пещеры и другие.
ТОП достопримечательностей
- амфитеатр в Дурресе, построенный в начале I века н. э. Изначально комплекс использовался по своему прямому назначению – для организации гладиаторских боев и спортивных состязаний, с V века был передан христианской общине (с VI веке действовала часовня св. мученика Астия, организованная в одной из галерей).
- сеть малых и крупных бункеров. Эти военные сооружения возводились на территории Албании везде: с конца 40-х годов прошлого века их было построено больше 700 тыс. Концентрация бетонных укреплений очень высокая – 24 единицы на каждый км площади страны. С 2012 г. бункеры постепенно демонтируют по решению правительства, многие из них заброшены или используются в гражданских целях: как душевые кабины, раздевалки и небольшие кафе на пляжах, складские помещения под гостиницами или магазинами, загоны для скота в сельской местности.
- современный порт в Дурресе, созданный в 1927 г, после привлечения в страну крупных итальянских инвестиций.
- римский амфитеатр в Бутринти, возведенный в III до н. э, неподалеку расположены руины древнего античного святилища (посвящено Асклепию).
- Сюри-и-Кальтер – карстовый источник неподалеку от гор. Саранда, относится к числу редких объектов геологии. Носит местное название «Синий глаз», благодаря двух цветности водной поверхности: по центру темно-синий и ярко-голубой по краям. Температура воды в источнике константна на протяжении всего года (в пределах +13 гр.).
- Кониспольские пещеры – памятник археологического значения, в пещерах были найдены следы пребывания людей древности и соответствующие артефакты (рядом с Саранда).
- Карабурун – Сазан: морской парк, который располагается на юго-западе Албании (неподалеку от Влера) в проливе, соединяющем Адриатическое море с Ионическим (Отранто). Был создан в 2010 г. Основное направление – подводное плавание, на дне моря можно увидеть останки затонувших в древности римских и греческих кораблей, а также судов, погибших во времена Второй мировой войны. До большинства интересных для ныряльщиков мест можно добраться только водным путем.
Особенности страны и народа
- официально Албания получила независимость от Турции в 1912 г, в результате длительной борьбы (протесты вспыхивали на протяжении всего периода Османского правления). В 1910 г, после свержения в Турции султана Абдул-Хамида второго (и как следствие общего ослабления османов в тот период), в Албании началось крупное восстание. Итогом стала фактическая автономия нескольких крупных городов территории. В 1912 г. (28 ноября) в городе Влере съезд представителей провозгласил независимость страны, которую в течение года признали все ведущие мировые империи. В 1920 г. был созван первый парламент (распущен в 1928 и провозглашено королевство). С 1945 по 1992 гг. Албания являлась социалистическим государством с однопартийной системой правления, запретом на ношение бороды и религию. С 2010 г. действует безвизовый режим с ЕС. Наиболее развитые экономические связи установлены с Италией.
- особенности народа и его менталитет хорошо выражен в национальном девизе страны: «Ты, Албания, даёшь мне честь, даёшь мне имя албанца». На характере местных жителей сказались столетия противостояния с оккупационными властями Турции, затем Италии и Германии, годы добровольной политической самоизоляции в социалистический период. В то время каждая семья была обязана иметь собственное убежище на случай начала войны.
- финансовая сторона – цены в Албании гораздо ниже средних по Восточной Европе, это связано с невысоким уровнем доходов большей части населения.
- безопасность – местные жители смотрят на туристов, как на источник заработка. Не стоит распивать спиртные напитки и посещать удаленные районы в компании незнакомцев, ошибкой является обмен денег на улице: высока вероятность получить фальшивые купюры или ошибиться с курсом.
- животный мир отличается разнообразием, благодаря удачному расположению страны в центре средиземноморского региона. Можно встретить крупных и мелких хищников, характерных для Европы и Малой Азии, редких птиц, включая беркута (считается национальным символом), а также некоторые исчезающие виды обитателей моря (прим. тюлень-монах).
Интересный факт: изобилие флоры привело к формированию в Албании развитых традиций народной медицины, основанных на использовании лекарственных трав и их производных.
Климат
- преобладает мягкий, характерный для средиземноморья климат. Туристический период длится с мая по сентябрь, но вполне комфортные температуры держатся уже в апреле и сохраняются в октябре. Исключение – районы в горах, где значительно холоднее и в зимний период морозы достигают минус 20 гр. С.
- оптимальное время для поездки в Албанию – месяцы с мая по сентябрь.
- лучше воздержаться от посещения страны ранней весной и поздней осенью из-за преобладания пасмурной погоды в указанные периоды.
- на территории присутствует характерное разделение по 4-м основным временам года.
Чем можно заняться в стране
- чаще всего, иностранцы приезжают в Албанию по двум причинам: недорогой отдых на пляжах, совмещенный с посещением природных достопримечательностей, а также с целью изучения исторических памятников разных периодов развития цивилизации региона.
- по прибытии в страну стоит посетить Карабурун – Сазан. Этот морской парк отдыха был создан относительно недавно и еще не так хорошо известен путешественникам.
- из числа других популярных мест, особого внимания заслуживают карстовый источник Сюри-и-Кальтер, бункеры социалистического периода (пока они еще существуют), античные амфитеатры в Дурресе и Бутринти.
- наибольшей популярностью у туристов пользуются пляжи на морских побережьях (можно выбрать любое из двух или побывать на обоих).
- отдых схож с посещением соседних балканских стран (прежде всего, Черногории и Греции), но цены значительно ниже. В остальном, тот же климат (солнечно, теплое море, воздух чистый), сопоставимый уровень сервиса.
Албанские праздники и фестивали
К числу наиболее значимых праздников в Албании относятся:
- День Республики 11 января (отмечается с 1946 г) и соответствует провозглашению республики после Второй мировой войны.
- 28 и 29 ноября – День независимости и День освобождения. Первая из указанных дат посвящена объявлению декларации независимости от Османской империи в 1912 г, вторая – освобождению страны от немецкой оккупации в 1944 г.
Все упомянутые праздники имеют государственное значение, в дни их проведения поднимается национальный флаг, объявляются выходные, проводятся памятные концерты и массовые гуляния. В любой из этих дней стоит посетить Албанию для лучшего понимания истории борьбы ее народа за право на самоопределение.
Интересный факт: лидером освободительного движения Албании был Исмаил Кемаль, он же создал и возглавил первое национальное правительство в 1912 г.
Албанская кухня
Албанские блюда являются удачным смешением местных рецептов с иллирийскими, турецкими, греческими и славянскими традициями (хорошее сочетание исламской и христианской кухонь). В основе всего овощи, мясо или рыба.
- советуем попробовать мясо тушеное с луком (счумлек), приготовленную по местному рецепту говядину (фэргес) и фаргеса-тирана (вместе с печенью, помидорами и яйцами поджаривают мясо), из молока овец делают отличный пудинг. В качестве приправы распространены йогурты.
- гарантировать четкое соблюдение санитарных норм и требований к качеству продуктов можно в заведениях общепита крупных городов и туристических зонах. В остальных случаях, решение «пробовать или нет» придется принимать на свои «страх и риск».
- цены в местных кафе и ресторанах ниже средних восточно-европейских.
Интересный факт: основным гарниром к мясу в Албании считается зелень и пилава (рис), а в повседневной кухне присутствует много озерной рыбы (прежде всего карпа). В приморских деревнях распространена форель. Supë Peshku – особый местный суп из морского окуня (или сибаса) с добавлением овощей: белой фасоли, цукини, моркови и лука.
Где разместиться в Албании
- на территории Албании действует более 1200 отлей разного класса, основная часть которых сосредоточена в Саранде и Тиране. Цены достаточно демократичны и сопоставимы со средними в российских регионах, но есть и дорогие гостиницы с номерами повышенной комфортности. Это дает возможность туристу выбрать для себя наиболее приемлемый вариант размещения, в соответствии со своими финансовыми возможностями.
- некоторые, из наиболее популярных отелей:Demi Hotel и Bougainville Bay Hotel (Саранда), Boutique Hotel Kotoni (Тирана), Adriatik Hotel (Дуррес), Diamond Hill (Влера).
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Виза
- до конца 2021 г. российским гражданам визы для посещения этой страны не нужны (по распоряжению правительства). Туристы могут находиться на территории Албании до 90 дней.
- безвизовый режим между Албанией и РФ действует с 2017 г, но ранее свободный въезд был возможен лишь в период с 1 апреля по 31 октября.
- если временные рамки пребывания расширены, то понадобиться оформление визы через консульство. Исключение – граждане, имеющие вид на жительство в любой из стран Шенгенского соглашение или разрешение на въезд категории D и С.
Страховка
- в соответствии с действующим в Албании законом «Об иностранцах», все граждане других государств, въезжающие на территорию страны обязаны иметь медицинскую страховку.
- требования к медицинскому полису: его наличие в распечатанном виде, действителен на протяжении всего срока пребывания, отсутствие франшизы.
- при отсутствии медицинской страховки «на руках» пройти пограничный контроль и въехать в Албанию не получится.
- оформить подходящий полис можно здесь: https://www.sravni.ru/vzr/.
Способы попасть в страну
- территориальное расположение Албании делает воздушный транспорт оптимальным способом попасть на ее территорию. Единственный аэропорт международного класса находится в Тиране (Ринас). Дополнительно можно воспользоваться греческим аэропортом им. Каподистрайс (неподалеку от приграничного гор. Саранда).
- регулярные прямые рейсы в Тирану осуществляются из Московского аэропорта Домодедово. Пример: https://www.dme.ru/flight/timetable/?airportcode=TIA&airportname=%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20(%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0)&airlinename=&airlinecode=&direction=&date=;
- время перелета из Москвы составляет 2 часа 25 минут (из других городов РФ прямых перелетов в Албанию нет).
Передвижение по стране
- среди путешественников, одним из наиболее распространенных способов передвижения по Албании считается арендованный автомобиль.
- лучше всего брать машину в специализированном сервисе – таких компаний достаточно и услуги могут включать в себя подачу авто к аэропорту или указанной клиентом гостинице.
- пример: https://www.rentalcars.com/ru/country/al/.
- в структуре общественного транспортастраны преобладают маршрутные такси (местное название – «Фургоны»), также присутствуют городские/междугородние автобусы, функционирует железнодорожное сообщение между крупными населенными пунктами.
Сувениры / Что привезти из страны
- лучшим вариантом для покупки в Албании станет настоящая итальянская одежда и обувь. Производства многих известных брендов сосредоточены именно здесь. Большая часть продукции идет на внешний рынок, в Европу, но какая-то часть остается на прилавках местных магазинов по доступным ценам (ниже средних расценок по «Старому свету»).
Из Албании запрещен вывоз медикаментов, наркотических и психотропных веществ, ядов, оружия, боеприпасов, взрывчатки и животных охраняемых видов. Кроме того, обязательному декларированию подлежат: дорогостоящая электроника, компьютеры, ноутбуки, драгоценности. Необходимо позаботиться о заполнении декларации перед въездом в страну, если вы собираетесь взять с собой что-то из указанных предметов.
Фразы на албанском, которые могут пригодиться
- пэршендете (здравствуйте).
- мирупафшим (до свидания).
- шихэми мэ вонэ (до встречи).
- фалеминдэрит (спасибо).
- по (да).
- йо (Ё) (нет).
Плюсы и минусы отдыха в Албании
У посещения Албании туристом есть как свои плюсы, так и минусы. К негативным моментам пребывания относятся:
- бедность местного населения – причина уличной преступности.
- путаница с номиналами местных купюр (из-за проводимой в стране денежной реформы).
- языковой барьер: мало кто владеет английским за пределами туристических зон.
- необходимость декларировать многие вещи при въезде в страну и выезде из нее.
Среди преимуществ выделим:
- низкие цены, по меркам Европы.
- хороший климат: стабильно теплый, но не жаркий.
- достаточно развитый сервис: комфортные отели, авто на прокат, благоустроенные пляжи.
- небольшая территория: все достопримечательности можно посетить в рамках недельного отпуска.
- наличие производств известных европейских изготовителей позволяет приобрести брендовые товары по невысокой стоимости.
Что нужно сделать обязательно
В зависимости от целей посещения Албании, прежде всего стоит:
- осмотреть древние памятники античной и византийской культуры, а также сооружения времен османского владычества.
- посетить природные заповедники и уникальный морской парк.
- обратить внимание на остатки сети бункеров на территории страны – уходящее в прошлое наследие социалистической эпохи.
По прибытии в Албанию необходимо обратиться в ближайший банк и приобрести достаточно местной валюты для выдачи чаевых и повседневных расходов за пределами туристических зон (так можно исключить риск ошибиться с курсом, расплачиваясь напрямую евро). Заранее следует позаботиться об аренде подходящего транспорта (с водителем или без) – так гораздо дешевле, чем брать машину в аэропорте. Перед отъездом из страны не забудьте задекларировать вещи, указанные в перечне обязательных для данной процедуры. Это позволит избежать ненужных проблем и потерь времени при прохождении пограничного контроля.
Подводя итоги
Поездка в Албанию может быть интересна по двум основным направлениям: во-первых, это качественный пляжный отдых в условиях хорошего средиземноморского климата и по доступным ценам. Второе – посещение уникальных памятников архитектуры, относящихся к разным историческим этапам развития европейской цивилизации, и природных красот страны. Все находится в относительной близости друг от друга и вполне совместимо с полезным шопингом. Также рекомендуем попробовать Албанскую кухню – удивительную смесь рецептов разных народов и местных национальных оттенков. Главное, не забудьте: обменять рубли на месте будет сложно, а использовать невозможно. Евро в Албании более ходовая валюта, в сравнении с долларом.