Открыть аутентичный балканский городок с насыщенной историей и потрясающими пейзажами
Гирокастра — древний город, расположенный в горной долине Южной Албании, у границы с Грецией. Внесён в список ЮНЕСКО как хорошо сохранившийся город эпохи Османской империи.
Я познакомлю вас с главными памятниками этого необыкновенно атмосферного города и расскажу о ключевых вехах в его истории. И конечно, вы оцените фотогеничный облик Гирокастры.
Я познакомлю вас с главными памятниками этого необыкновенно атмосферного города и расскажу о ключевых вехах в его истории. И конечно, вы оцените фотогеничный облик Гирокастры.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
На экскурсии я покажу, что в Гирокастре есть всё, что только нужно любознательному путешественнику. Красивый средневековый замок, названный по имени древней легенды; оживлённый Нижний город, состоящий из старинных домов; произведения искусства и богатое культурное наследие; а также история, связанная с известными фигурами Албании.
На экскурсии мы посетим форт, Старый город, Музей оружия, район и дом Энвера Ходжи, бывшего албанского коммунистического диктатора. А также увидим район и дом Исмаила Кадаре, всемирно известного писателя, кандидата Нобелевской премии.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле Mercedes, услуги водителя и сопровождение гида
- Я могу также заехать за вами в Дуррес, Влёру, Саранду, Ксамиль
- Дополнительные расходы: билеты в крепость — 5 евро, а также обед
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Тиране, Влёре, Дурресе, Саранде, Ксамиле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Тиране
Провела экскурсии для 123 туристов
Меня зовут Людмила, я живу в Тиране более 2 лет. Очень люблю этот город и страну. Больше 10 лет провожу экскурсии в Албании, Черногории и Македонии. С удовольствием покажу вам самые интересные и загадочные места и сделаю все, чтобы моя страна вам понравилась и запомнилась навсегда.
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