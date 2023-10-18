Гирокастра — древний город, расположенный в горной долине Южной Албании, у границы с Грецией. Внесён в список ЮНЕСКО как хорошо сохранившийся город эпохи Османской империи. Я познакомлю вас с главными памятниками этого необыкновенно атмосферного города и расскажу о ключевых вехах в его истории. И конечно, вы оцените фотогеничный облик Гирокастры.

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Описание

Что вас ожидает

На экскурсии я покажу, что в Гирокастре есть всё, что только нужно любознательному путешественнику. Красивый средневековый замок, названный по имени древней легенды; оживлённый Нижний город, состоящий из старинных домов; произведения искусства и богатое культурное наследие; а также история, связанная с известными фигурами Албании.

На экскурсии мы посетим форт, Старый город, Музей оружия, район и дом Энвера Ходжи, бывшего албанского коммунистического диктатора. А также увидим район и дом Исмаила Кадаре, всемирно известного писателя, кандидата Нобелевской премии.

Организационные детали