Гирокастра, расположенная в горной долине Южной Албании у границы с Грецией, является настоящим сокровищем.Этот город, внесённый в список ЮНЕСКО, славится своими хорошо сохранившимися памятниками эпохи Османской империи.На экскурсии вы увидите

средневековый замок, оживлённый Нижний город с его старинными домами, музеи и дома известных личностей. Услуги гида и трансфер на комфортабельном автомобиле Mercedes включены в стоимость. Дополнительные расходы: билеты в крепость и обед

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Каменного города-музея Гирокастра - с июня по сентябрь. В эти месяцы стоит тёплая и сухая погода, что делает прогулки по городу комфортными и приятными. Весной и в октябре также можно насладиться экскурсиями, но возможны кратковременные дожди. Зимой и в начале весны погода более прохладная и влажная, но это не мешает насладиться историей и культурой города, если вы предпочитаете меньшее количество туристов.

Сейчас август — это идеальное время.