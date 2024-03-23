Гирокастра, расположенная в горной долине Южной Албании у границы с Грецией, является настоящим сокровищем.
Этот город, внесённый в список ЮНЕСКО, славится своими хорошо сохранившимися памятниками эпохи Османской империи.
На экскурсии вы увидите
Этот город, внесённый в список ЮНЕСКО, славится своими хорошо сохранившимися памятниками эпохи Османской империи.
На экскурсии вы увидите
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидеть средневековый замок
- 🏛 Посетить музеи и дома известных личностей
- 🚗 Комфортабельный трансфер на Mercedes
- 🌍 Город-музей ЮНЕСКО
- 📸 Фотогеничные виды
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Каменного города-музея Гирокастра - с июня по сентябрь. В эти месяцы стоит тёплая и сухая погода, что делает прогулки по городу комфортными и приятными. Весной и в октябре также можно насладиться экскурсиями, но возможны кратковременные дожди. Зимой и в начале весны погода более прохладная и влажная, но это не мешает насладиться историей и культурой города, если вы предпочитаете меньшее количество туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Средневековый замок
- Старый город
- Музей оружия
- Дом Энвера Ходжи
- Дом Исмаила Кадаре
Описание экскурсии
На экскурсии я покажу, что в Гирокастре есть всё, что только нужно любознательному путешественнику. Это и красивый средневековый замок со своей легендой; и оживлённый Нижний город, состоящий из старинных домов; произведения искусства и богатое культурное наследие; а также история, связанная с известными фигурами Албании.
На экскурсии мы посетим форт, Старый город, Музей оружия, район и дом Энвера Ходжи, бывшего албанского коммунистического диктатора. А также увидим район и дом Исмаила Кадаре, всемирно известного писателя, кандидата Нобелевской премии.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле Mercedes, услуги водителя и сопровождение гида
- Я могу также заехать за вами в Дуррес, Влёру, Саранду, Ксамиль
- Дополнительные расходы: билеты в крепость — 5 евро, а также обед
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Тиране, Дурресе, Саранде, Ксамиле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Тиране
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 210 туристов
Меня зовут Людмила, я живу в Тиране более 2 лет. Очень люблю этот город и страну. Больше 10 лет провожу экскурсии в Албании, Черногории и Македонии. С удовольствием покажу вам самые интересные и загадочные места и сделаю все, чтобы моя страна вам понравилась и запомнилась навсегда.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсию нам провела Аргита, прекрасно владеющая русским языком албанка. Знакомство с ней произвело на нас с мужем огромное впечатление, Аргита с такой любовью показала нам свою страну, что мы просто были покорены Албанией. Не избегая трудных вопросов, трагических страниц истории, Аргита рассказала о трудолюбивых и гостеприимных людях своей страны. Огромная благодарность!
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