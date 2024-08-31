3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Тирану: экскурсия по главным символам города
Познакомьтесь с Тираной за три часа: от площади Скендербега до квартала Блокку. Узнайте о мечети Эфем, бункерах Энвера Ходжи и истории города
Начало: В районе площади Скандерберга
2 окт в 08:00
3 окт в 08:00
€100 за всё до 5 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Берат: город тысячи окон
Начало: Холл гостиницы
Расписание: Каждый день, время обговаривается
1 окт в 11:00
2 окт в 11:00
$250 за всё до 4 чел.
4.5 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Город тысячи окон: путешествие в Берат из Тираны
Достаточно одного взгляда, чтобы понять, почему Берат называют Белым городом. Старые кварталы, черепичные крыши и мощёные дороги создают неповторимую атмосферу
Начало: У вашего отеля в Тиране
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
€45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнара31 августа 2024Огромное спасибо Людмиле! Очень интересная, хорошо организованная и познавательная экскурсия. Рассказала как о самом городе, так и о стране в целом, оставив нам самые лучшее впечатления. Кроме того дала огромное количество полезных советов. Рекомендуем.
- ККристина18 августа 2024Лучшая экскурсия, на которых когда-либо были, а опыт в нас большой. Людмила очень хорошо знает историю Албании и не только. Экскурсовод
- ООльга10 августа 2024Все прошло хорошо. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Тиране в категории «Пешеходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тиране
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Тиране в сентябре 2024
Сейчас в Тиране в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 250. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Тиране (Албания 🇦🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Пешеходные», 24 ⭐ отзыва, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Албании. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь