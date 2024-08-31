читать дальше с невероятной харизмой и горящими глазами. Когда человек настолько любит свое дело, этот заряд энергии передается и тебе. После экскурсии мы посмотрели на Тирану (и на Албанию в целом) совсем другими глазами. Искренне советую пойти на прогулку с Людмилой, вы точно останетесь довольны.

Лучшая экскурсия, на которых когда-либо были, а опыт в нас большой. Людмила очень хорошо знает историю Албании и не только. Экскурсовод