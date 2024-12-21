Берат: город тысячи окон

В сказочном Берате мы погуляем по мощёным улочкам средневековой крепости, посетим старинные церкви XIII-XVII веков, погуляем по мусульманскому кварталу Мангалем и православной Горице, осмотрим королевскую мечеть XV века с расписными

деревянными потолками. Сделаем несколько остановок на фотопаузы в самых живописных местах города. А в завершении экскурсии, при желании, выпьем ароматный кофе или пообедаем в местном ресторане с шикарным видом на город. Важная информация: Я забираю вас из вашего отеля в Тиране (или Дурресе), и мы направляемся в Берат. Дорога занимает 1,5-2 часа

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Путешествие в сказочный Берат

В этом удивительном городе мы сможем насладиться атмосферой средневековья, прогуливаясь по мощёным улочкам старинной крепости. Берат — это не просто город, это настоящая сказка, где история оживает на каждом шагу.

Исторические достопримечательности

Во время нашей экскурсии мы посетим:

Старинные церкви XIII-XVII веков, которые впечатляют своей архитектурой и атмосферой.

Мусульманский квартал Мангалем, известный своими уникальными домами и узкими улочками.

Православную Горицу, где можно ощутить дух многовековой традиции.

Королевскую мечеть XV века с её великолепными расписными деревянными потолками.

Фотопаузы в живописных местах

Не забудем сделать несколько остановок для фотопаузы в самых живописных уголках города. Берат предлагает множество возможностей для создания незабываемых снимков, которые будут радовать вас долгое время.

Завершение экскурсии

В завершение нашего путешествия, по желанию, мы сможем насладиться ароматным кофе или пообедать в местном ресторане с шикарным видом на город. Это отличный способ подвести итоги нашего дня и насладиться атмосферой Берата.

Важная информация

Я забираю вас из вашего отеля в Тиране или Дурресе, и мы направляемся в Берат. Дорога займет всего 1,5-2 часа, и это время пролетит незаметно, ведь впереди нас ждёт множество интересных открытий!