Берат: город тысячи окон

Погрузитесь в атмосферу средневекового Берата, прогуливаясь по его мощёным улочкам и наслаждаясь видами с крепости
В сказочном Берате мы погуляем по мощёным улочкам средневековой крепости, посетим старинные церкви XIII-XVII веков, погуляем по мусульманскому кварталу Мангалем и православной Горице, осмотрим королевскую мечеть XV века с расписными
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деревянными потолками. Сделаем несколько остановок на фотопаузы в самых живописных местах города.

А в завершении экскурсии, при желании, выпьем ароматный кофе или пообедаем в местном ресторане с шикарным видом на город. Важная информация: Я забираю вас из вашего отеля в Тиране (или Дурресе), и мы направляемся в Берат. Дорога занимает 1,5-2 часа

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные виды с панорамной площадки
  • 🏰 Средневековая крепость
  • ⛪ Старинные церкви XIII-XVII веков
  • 🕌 Королевская мечеть XV века
  • 📸 Живописные фотопаузы
  • ☕ Ароматный кофе или обед с видом на город
Берат: город тысячи окон
Берат: город тысячи окон
Берат: город тысячи окон
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:00

Что можно увидеть

  • Средневековая крепость
  • Старинные церкви XIII-XVII веков
  • Мусульманский квартал Мангалем
  • Православная Горица
  • Королевская мечеть XV века

Описание экскурсии

Путешествие в сказочный Берат

В этом удивительном городе мы сможем насладиться атмосферой средневековья, прогуливаясь по мощёным улочкам старинной крепости. Берат — это не просто город, это настоящая сказка, где история оживает на каждом шагу.

Исторические достопримечательности

Во время нашей экскурсии мы посетим:

  • Старинные церкви XIII-XVII веков, которые впечатляют своей архитектурой и атмосферой.
  • Мусульманский квартал Мангалем, известный своими уникальными домами и узкими улочками.
  • Православную Горицу, где можно ощутить дух многовековой традиции.
  • Королевскую мечеть XV века с её великолепными расписными деревянными потолками.

Фотопаузы в живописных местах

Не забудем сделать несколько остановок для фотопаузы в самых живописных уголках города. Берат предлагает множество возможностей для создания незабываемых снимков, которые будут радовать вас долгое время.

Завершение экскурсии

В завершение нашего путешествия, по желанию, мы сможем насладиться ароматным кофе или пообедать в местном ресторане с шикарным видом на город. Это отличный способ подвести итоги нашего дня и насладиться атмосферой Берата.

Важная информация

Я забираю вас из вашего отеля в Тиране или Дурресе, и мы направляемся в Берат. Дорога займет всего 1,5-2 часа, и это время пролетит незаметно, ведь впереди нас ждёт множество интересных открытий!

Каждый день, время обговаривается

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Крепость
  • Мангалем и Горицу
  • Старинные церкви XIII-XVII веков
  • Королевскую мечеть XV века
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Еда и напитки
Место начала и завершения?
Холл гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, время обговаривается
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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