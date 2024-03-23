1 чел.
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Индивидуальная
7 часов
Каменный город-музей Гирокастра
Открыть аутентичный балканский городок с насыщенной историей и потрясающими пейзажами
Начало: В Тиране, Дурресе, Саранде, Ксамиле
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€380 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Тираны - в старинный Берат
Посетить один из самых колоритных городов Албании и проникнуться его очарованием
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
€230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Тирана и Круя - за один день
Осмотреть символы столицы и посетить древний город, где жил легендарный герой Албании Скандербег
Начало: в Дурресе, Тиране
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Тираны - в элегантную Крую
Посетить очаровательный средневековый город и прикоснуться к его истории с профессиональным гидом
Завтра в 15:30
10 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна23 марта 2024Экскурсию нам провела Аргита, прекрасно владеющая русским языком албанка. Знакомство с ней произвело на нас с мужем огромное впечатление, Аргита
- ММадина17 марта 2024Благодарим Наталию за прекрасное путешествие в Берат и Дурес. Отлично прошло путешествие и даже было приготовлено и проделано больше, чем
Ответы на вопросы от путешественников по Тиране в категории «На машине»
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Сколько стоит экскурсия по Тиране в июне 2024
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