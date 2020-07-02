5 отзывов оставили туристы

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Добро пожаловать в Тирану!

Вечерняя обзорная пешеходная экскурсия по достопримечательностям столицы Албании

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в районе площади Скандерберга
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70 за экскурсию

У этой экскурсии5 отзывов
5
Людмила
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Людмила – Гид в Тиране
За три часа вы познакомитесь с главными символами Тираны, узнаете о турецких завоевателях и возрождении религиозной свободы, поразитесь деспотичному правлению последнего «сталиниста» Европы, Энвера Ходжа, и услышите о его знаменитых бункерах.

А также откроете, чем живет динамичная, ухоженная и уютная столица сегодня.
Добро пожаловать в Тирану!
Добро пожаловать в Тирану!

Что вас ожидает

Знаковая мечеть Эфем
Прогулка начнется с центральной площади Тираны — площади Скендербега, где я расскажу о национальном герое Албании. Вы осмотрите важный символ страны — знаменитую мечеть Эфем Бей 18 века, возле которой поговорим о ее ключевой роли в возрождении религиозной свободы государства. И отдельное внимание уделим фрескам, на которых изображены столь редкие для исламской архитектуры мотивы, как деревья, водопады, мосты и божественные яства.

Поразительные бункеры Тираны
Особое место в экскурсии займут рассказы о невероятном количестве бункеров, которыми в середине прошлого века упаковал Албанию революционер и последний «сталинист» Европы Энвер Ходжа. Представьте, что в стране с площадью около 30 тысяч квадратных километров и населением в три миллиона человек было построено более 700 тысяч бункеров, которые так и не понадобились. О причинах столь странных решений и других действиях коммунистического вождя Албании поговорим на прогулке.

Главный бульвар и квартал Блокку
Также в историческом центре вы рассмотрите правительственные и общественные здания — Парламент, Дворец Конгрессов, Национальную Галерею и университет Матери Терезы. А я коротко расскажу об истории развития Тираны с основания в начале 17 века и до наших дней — поговорим о средневековых торговых путях, турецких завоевателях, социалистическом периоде и современности. Завершится прогулка в бывшем районе для номенклатурных работников, где сохранился дом Энвера Ходжи. Здесь вы сможете остаться на вечер, так как квартал славится ночными развлечениями, современными ресторанами, кафе и клубами.

Добро пожаловать в Тирану!
Добро пожаловать в Тирану!
Добро пожаловать в Тирану!
Добро пожаловать в Тирану!
Добро пожаловать в Тирану!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала в районе площади Скандерберга.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Людмила
Людмила
Меня зовут Людмила, я живу в Тиране более 2 лет. Очень люблю этот город и страну. Больше 10 лет провожу экскурсии в Албании, Черногории и Македонии. С удовольствием покажу вам самые интересные и загадочные места и сделаю все, чтобы моя страна вам понравилась и запомнилась навсегда.
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5 отзывов оставили туристы

2 июля 2020
Людмила, спасибо вам большое за экскурсию! Узнал много интересного интересных фактов о Албании. Буду рекомендовать всем своим знакомым!
30 июня 2020
Столько положительных эмоций не испытывала ни на одной экскурсии ранее!! Людмила вы замечательный гид. Буду вас рекомендовать всем своим знакомым. Ждите еще раз
28 июня 2020
Спасибо больше, нам понравилась прогулка!
17 марта 2020
Спасибо Людмиле за проведённую экскурсию. Легко и непринуждённо прогулялись по улицам Тираны и узнали много нового и интересного о стране и её истории. Людмила очень приветливый, добродушный и "подкованный" гид. Рекомендуем Людмилу!
10 ноября 2019
Очень понравилось! Я такого об Албании не знала. Экскурсия была интересной с историческими фактами и датами. Экскурсовод не только рассказывал и показывал, но и смогла заинтриговать))) Теперь в срочном порядке заказываю книги, чтобы узнать еще больше)))

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