5 отзывов оставили туристы

Прогулка начинается с площади Скендербега, где вы узнаете о национальном герое Албании. Вы осмотрите мечеть Эфем Бей 18 века и узнаете о ее роли в возрождении религиозной свободы. В экскурсию включены рассказы о бункерах Энвера Ходжа и историческом центре с его правительственными зданиями. Завершится экскурсия в квартале Блокку, известном своими ночными развлечениями

Описание экскурсии

Знаковая мечеть Эфем

Прогулка начнется с центральной площади Тираны — площади Скендербега, где я расскажу о национальном герое Албании. Вы осмотрите важный символ страны — знаменитую мечеть Эфем Бей 18 века, возле которой поговорим о ее ключевой роли в возрождении религиозной свободы государства. И отдельное внимание уделим фрескам, на которых изображены столь редкие для исламской архитектуры мотивы, как деревья, водопады, мосты и божественные яства.

Поразительные бункеры Тираны

Особое место в экскурсии займут рассказы о невероятном количестве бункеров, которыми в середине прошлого века упаковал Албанию революционер и последний «сталинист» Европы Энвер Ходжа. Представьте, что в стране с площадью около 30 тысяч квадратных километров и населением в три миллиона человек было построено более 700 тысяч бункеров, которые так и не понадобились. О причинах столь странных решений и других действиях коммунистического вождя Албании поговорим на прогулке.

Главный бульвар и квартал Блокку

Также в историческом центре вы рассмотрите правительственные и общественные здания — Парламент, Дворец Конгрессов, Национальную Галерею и университет Матери Терезы. А я коротко расскажу об истории развития Тираны с основания в начале 17 века и до наших дней — поговорим о средневековых торговых путях, турецких завоевателях, социалистическом периоде и современности. Завершится прогулка в бывшем районе для номенклатурных работников, где сохранился дом Энвера Ходжи. Здесь вы сможете остаться на вечер, так как квартал славится ночными развлечениями, современными ресторанами, кафе и клубами.