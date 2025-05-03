5 отзывов оставили туристы

Прогулка начнется с центральной площади Тираны — площади Скендербега, где я расскажу о национальном герое Албании. Вы осмотрите важный символ страны — знаменитую мечеть Эфем Бей 18 века, возле которой поговорим о ее ключевой роли в возрождении религиозной свободы государства. И отдельное внимание уделим фрескам, на которых изображены столь редкие для исламской архитектуры мотивы, как деревья, водопады, мосты и божественные яства.
Поразительные бункеры Тираны
Особое место в экскурсии займут рассказы о невероятном количестве бункеров, которыми в середине прошлого века упаковал Албанию революционер и последний «сталинист» Европы Энвер Ходжа. Представьте, что в стране с площадью около 30 тысяч квадратных километров и населением в три миллиона человек было построено более 700 тысяч бункеров, которые так и не понадобились. О причинах столь странных решений и других действиях коммунистического вождя Албании поговорим на прогулке.
Главный бульвар и квартал Блокку
Также в историческом центре вы рассмотрите правительственные и общественные здания — Парламент, Дворец Конгрессов, Национальную Галерею и университет Матери Терезы. А я коротко расскажу об истории развития Тираны с основания в начале 17 века и до наших дней — поговорим о средневековых торговых путях, турецких завоевателях, социалистическом периоде и современности. Завершится прогулка в бывшем районе для номенклатурных работников, где сохранился дом Энвера Ходжи. Здесь вы сможете остаться на вечер, так как квартал славится ночными развлечениями, современными ресторанами, кафе и клубами.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе площади Скандерберга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Тиране
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 210 туристов
Меня зовут Людмила, я живу в Тиране более 2 лет. Очень люблю этот город и страну. Больше 10 лет провожу экскурсии в Албании, Черногории и Македонии. С удовольствием покажу вам самые интересные и загадочные места и сделаю все, чтобы моя страна вам понравилась и запомнилась навсегда.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
4
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3
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2
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1
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Vishnevsky
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Мы очень довольны нашей экскурсией в Тиране! Организация была на высшем уровне — гид был очень профессиональным, знающим и дружелюбным. Мы узнали много интересных фактов о городе, его истории и культуре. Особенно понравились посещение центральной площадии и музея. Время прошло незаметно, было интересно и познавательно. Благодаря этой экскурсии мы смогли лучше понять и полюбить Тирану. Всем рекомендуем!
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Alexander
Экскурсия «Добро пожаловать в Тирану!» с гидом Аргитой прошла замечательно! 🌿 Аргита очень внимательная, гибкая и отзывчивая, умеет подстроиться под интересы группы и создать лёгкую, дружелюбную атмосферу. Показала множество интересных мест, читать дальшеуменьшить
рассказала о городе с любовью и знанием дела. Всё организовано чётко и профессионально. Отдельное спасибо за помощь с бронированием винной дегустации с обедом на винодельне — это стало прекрасным завершением дня! 🍷 Всем рекомендую! Спасибо, Александр
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Д
Даната
Людмила, спасибо Вам большое! Все было так как мы запланировали и хотели😁: интересно, легко, с вкусным кофе и мороженым. Взрослые и дети были довольны😊.
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В
Вячеслав
Большое спасибо Людмила! Очень позновательная и интересная экскурсия. Людмила профессионал. Она грамотно и интересно все рассказала об истории Албании и сегодняшней Албании. Мы были очень заинтересованы. Оказывается об Албании мы читать дальшеуменьшить
не знали абсолютно ничего. Мы путешествовали семьей с детьми далее на машине и она нам рассказала какие города и что мы можем посетить в Албании. Более того, в дальнейшем нашем путешествие мы задавали ей вопросы через WhatsApp и она всегда незамедлительно отвечала и рекомендовала что и как можно сделать. Подсказала к кому можно обратиться за экскурсией во Влёре. За это тоже огромное спасибо. Рекомендую однозначно! Причем иммено сперва с ней на экскурсию и потом в путешествие. Так вы будете понимать дальше при путешествии Албанию.
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С
Сергей
Отличная познавательная экскурсия. Интересный и увлекательный рассказ с подачей информации в легкой и доступной форме. Организатор владеет знаниями истории, а также несколькими Балканскими языками, что позволяет получить разностороннюю и многогранную читать дальшеуменьшить
информацию, причем без сухих фактов. У нас сложилась комплексная картина об истории, традициях, а также о современных реалиях Албании. На все наши вопросы мы получили исчерпывающий ответ, а полученная информация до сих пор устойчиво держится в памяти. Благодарим за прекрасную экскурсию и рекомендуем Людмилу как гида всем посетителям Тираны!
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V
Vladimir
Великолепная экскурсия в очень приятном формате. Посещением Тираны мы завершали поездку по Албании, и экскурсия Людмилы стала вишенкой на торте:) Людмила прекрасный рассказчик, мы посмотрели не только знаковые исторические места, но читать дальшеуменьшить
и современные оригинальные новостройки, прогулялись по уютным паркам. Людмила показала нам культовые ресторанчики и кофейни, от традиционных албанских до настоящих французских, и мы попробовали прекрасные албанские вина, поданные по местным традициям) А вечером прекрасно провели время в богемнои квартале Тираны, куда пошли опять же по рекомендациям Людмилы.