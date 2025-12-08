Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Вы можете сами создать себе экскурсию, а я в этом помогу и прогуляюсь с вами по тем местам, которые понравятся. Я предлагаю вам выбрать 5 локаций из предложенных 10 и разработаю маршрут на ваш вкус. В установленную дату мы посетим те места, которые интересны именно для вас пешком, либо с использованием общественного транспорта. Выбирайте свой калейдоскоп!

Описание экскурсии Выберете любые 5 локаций и сообщите мне их после бронирования: 1. ОБЕЛИСК - главная эмблема Буэнос-Айреса, также мы с вами увидим самую широкую улицу мира, театр Колон, Трибуналес (главный суд Аргентины), прогуляемся по пешеходным улицам центра. 2. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ и Пуэрто-Мадеро: вы увидите президентский дворец, кафедральный собор, кабильдо (мэрия), знаменитый Мост Женщины и небоскребы на набережной. 3. ЛА-БОКА: колоритный туристический район с цветными домиками, с большим количеством гипсовых фигур знаменитостей Аргентины, магазинчиками и уличными музыкантами. 4. ПЛОЩАДЬ КОНГРЕССА: одна из красивейших площадей города, где вы сможете увидеть самый большой монумент БА, копию скульптуры Родена "Мыслитель", созданную и подписанную самим автором, грандиозное здание Конгресса и один из самых красивых дворцов - Паласио Бароло. 5. АНГЛИЙСКАЯ БАШНЯ и район Ретиро: вы сможете увидеть несколько прекрасных дворцов площади Сан-Мартин, вокзал Ретиро и подняться на Английскую башню. 6. ДВОРЕЦ ВОДЫ и книжный магазин: первый - это самый впечатляющий дворец БА, а второй - самым красивый книжный магазин в мире. 7. РЕКОЛЕТА: один из самых знаменитых некрополей мира, с красивыми усыпальницами, статуями и памятниками. 8. ПАРК РОЗ: великолепный вид и благоухающий аромат парка вы не забудете никогда: белые мостики над прудами, перголы обвитые цветами и лодочки проплывающие мимо наполнят экскурсию очарующим вдохновением и красивыми фото. 9. ЭКОПАРК: это место, которое можно посещать бесконечно, нет ни одного человека, кто бы не впечатлился этим местом: большие зеленые зоны посреди города с ландшафтным дизайном, прудами, животными, гуляющими среди людей (патагонские мары, павлины, странные птицы с местным названием Чаха), с островами, где живут обезьяны, лемуры и фламинго. 10. УЛИЦЫ и площади ПАЛЕРМО: мы погуляем по современным районам столицы, с бутиками и ресторанами, посмотрим своеобразное место, где представлено большое количество муралов, дойдем до небольшой площади с красивой и уютной Базиликой. Важная информация: Экскурсия пешеходная на 5-6 часов с одной остановкой в кафе для отдыха и перекуса. Рассчитывайте свои силы, особенно в жару (крем, головные уборы, вода). От точки до дочки мы можем добираться на общественном транспорте, либо такси за ваш счет. Осмотр всех дворцов снаружи. Подъемы на смотровые площадки в цену не включены (ок. 5$/чел +гид) Кладбище Реколета, вход платный (ок. 15$/чел), лучше покупать заранее, на месте бывают очереди, наличного расчета нет.

