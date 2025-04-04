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очень важно, чтобы экскурсия была максимально сжатой, но при этом информативной, насыщенной, яркой. Ольга потрясающе справилась с поставленной задачей. Все четко было продумано, комфортный подъезд на машине к достопримечательностям (был водитель с машиной, и мы не теряли время на поиск парковок). Мы успели посмотреть огромное количество красивых и значимых мест по всему городу. Ольга - очень интересный человек, историк, профессионал с большой буквы! Очень рады, что наше знакомство с Буэнос-Айрес прошло в компании именно с Ольгой. Непременно рекомендуем всем путешественникам!