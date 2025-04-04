Экскурсии от вашего отеля в Буэнос-Айресе

Найдено 3 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Буэнос-Айресе на русском языке, цены от $280. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
На машине
На микроавтобусе
4 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Буэнос-Айресу: история, культура и архитектура
Исследуйте Буэнос-Айрес с гидом: парки, соборы, знаменитые кафе и престижные районы. Узнайте о культуре и истории города
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
$300 за всё до 4 чел.
Экскурсия по ночному Буэнос-Айресу
На машине
3.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по ночному Буэнос-Айресу
Буэнос-Айрес - город, который никогда не спит! Прогуляйтесь по его улицам ночью, полюбуйтесь вечерними пейзажами и узнайте интересные факты о столице Аргентины
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$300 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в Буэнос-Айрес
4 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Добро пожаловать в Буэнос-Айрес
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
22 мая в 10:00
$280 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    4 апреля 2025
    Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
    Мы были в круизе, и на знакомство с Буэнос-Айрес было отведен по программе всего один день. Поэтому для нас было
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    очень важно, чтобы экскурсия была максимально сжатой, но при этом информативной, насыщенной, яркой. Ольга потрясающе справилась с поставленной задачей. Все четко было продумано, комфортный подъезд на машине к достопримечательностям (был водитель с машиной, и мы не теряли время на поиск парковок). Мы успели посмотреть огромное количество красивых и значимых мест по всему городу. Ольга - очень интересный человек, историк, профессионал с большой буквы! Очень рады, что наше знакомство с Буэнос-Айрес прошло в компании именно с Ольгой. Непременно рекомендуем всем путешественникам!

  • О
    Олег
    24 марта 2025
    Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
    Это невероятно! Очень интересная экскурсия по Буэнос Айресу. Всем рекомендую!
    Это невероятно! Очень интересная экскурсия по Буэнос Айресу. Всем рекомендую!Это невероятно! Очень интересная экскурсия по Буэнос Айресу. Всем рекомендую!Это невероятно! Очень интересная экскурсия по Буэнос Айресу. Всем рекомендую!Это невероятно! Очень интересная экскурсия по Буэнос Айресу. Всем рекомендую!Это невероятно! Очень интересная экскурсия по Буэнос Айресу. Всем рекомендую!Это невероятно! Очень интересная экскурсия по Буэнос Айресу. Всем рекомендую!Это невероятно! Очень интересная экскурсия по Буэнос Айресу. Всем рекомендую!Это невероятно! Очень интересная экскурсия по Буэнос Айресу. Всем рекомендую!Это невероятно! Очень интересная экскурсия по Буэнос Айресу. Всем рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    3 марта 2025
    Экскурсия по ночному Буэнос-Айресу
    Надежда - приятный и компетнентный гид. Она всегда была на связи, провела прекрасную экскурсию по Буэносу, порекомендовала местные танго, помогла с выбором подарков домой. Однозначно рекомендую ее как проводника по столице Аргентины.
  • О
    Оксана
    1 марта 2025
    Экскурсия по ночному Буэнос-Айресу
    Были на вечерней экскурсии. Хочу поблагодарить нашего гида, Надежду, за организацию нашего вечера! Отлично составленный маршрут. Много интересных рассказов. У меня было мало времени в Буэнос-Айресе, но за этот вечер, благодаря Надежде, я смогла сложить картинку этого города.
    Были на вечерней экскурсии. Хочу поблагодарить нашего гида, Надежду, за организацию нашего вечера! Отлично составленный маршрутБыли на вечерней экскурсии. Хочу поблагодарить нашего гида, Надежду, за организацию нашего вечера! Отлично составленный маршрутБыли на вечерней экскурсии. Хочу поблагодарить нашего гида, Надежду, за организацию нашего вечера! Отлично составленный маршрутБыли на вечерней экскурсии. Хочу поблагодарить нашего гида, Надежду, за организацию нашего вечера! Отлично составленный маршрутБыли на вечерней экскурсии. Хочу поблагодарить нашего гида, Надежду, за организацию нашего вечера! Отлично составленный маршрутБыли на вечерней экскурсии. Хочу поблагодарить нашего гида, Надежду, за организацию нашего вечера! Отлично составленный маршрутБыли на вечерней экскурсии. Хочу поблагодарить нашего гида, Надежду, за организацию нашего вечера! Отлично составленный маршрутБыли на вечерней экскурсии. Хочу поблагодарить нашего гида, Надежду, за организацию нашего вечера! Отлично составленный маршрут
  • ю
    юлия
    22 января 2025
    Экскурсия по ночному Буэнос-Айресу
    Хотелось выразить благодарность нашему гиду Надежде, которая провела с нами целый день и организовала фантастическую экскурсию по Буэнос Айресу. Теперь мы имеем полное представление об этом прекрасном городе. Всем советую.

Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «От вашего отеля»

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Сколько стоит экскурсия по Буэнос-Айресу в мае 2025
Сейчас в Буэнос-Айресе в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 280 до 300. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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