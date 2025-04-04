Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Буэнос-Айресу: история, культура и архитектура
Исследуйте Буэнос-Айрес с гидом: парки, соборы, знаменитые кафе и престижные районы. Узнайте о культуре и истории города
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
$300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по ночному Буэнос-Айресу
Буэнос-Айрес - город, который никогда не спит! Прогуляйтесь по его улицам ночью, полюбуйтесь вечерними пейзажами и узнайте интересные факты о столице Аргентины
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Добро пожаловать в Буэнос-Айрес
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
22 мая в 10:00
$280 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга4 апреля 2025Мы были в круизе, и на знакомство с Буэнос-Айрес было отведен по программе всего один день. Поэтому для нас было
- ООлег24 марта 2025Это невероятно! Очень интересная экскурсия по Буэнос Айресу. Всем рекомендую!
- ТТатьяна3 марта 2025Надежда - приятный и компетнентный гид. Она всегда была на связи, провела прекрасную экскурсию по Буэносу, порекомендовала местные танго, помогла с выбором подарков домой. Однозначно рекомендую ее как проводника по столице Аргентины.
- ООксана1 марта 2025Были на вечерней экскурсии. Хочу поблагодарить нашего гида, Надежду, за организацию нашего вечера! Отлично составленный маршрут. Много интересных рассказов. У меня было мало времени в Буэнос-Айресе, но за этот вечер, благодаря Надежде, я смогла сложить картинку этого города.
- ююлия22 января 2025Хотелось выразить благодарность нашему гиду Надежде, которая провела с нами целый день и организовала фантастическую экскурсию по Буэнос Айресу. Теперь мы имеем полное представление об этом прекрасном городе. Всем советую.
Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «От вашего отеля»
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Сколько стоит экскурсия по Буэнос-Айресу в мае 2025
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