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Михаил Ваш гид в Буэнос-Айресе Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $100 за человека 🇷🇺 🇬🇧 2 часа 1-15 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Экскурсия по одному из самых красивых кладбищ в мире, многие склепы которого представляют собой культурную ценность, а также таят в себе множество любопытных, драматичных и курьёзных сюжетов, которые вас удивят. Место, которое воплощает в себе историю Аргентины и самые важные события прошлого. Здесь покоятся люди, создавшие эту страну такой, какой мы знаем её теперь. Важная информация: Это кладбище является одной из главных достопримечательностей Буэнос-Айреса

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