Описание экскурсииЭкскурсия по одному из самых красивых кладбищ в мире, многие склепы которого представляют собой культурную ценность, а также таят в себе множество любопытных, драматичных и курьёзных сюжетов, которые вас удивят. Место, которое воплощает в себе историю Аргентины и самые важные события прошлого. Здесь покоятся люди, создавшие эту страну такой, какой мы знаем её теперь. Важная информация: Это кладбище является одной из главных достопримечательностей Буэнос-Айреса
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Склепы
- Выдающиеся по своим художественным достоинствам
- Принадлежащие важнейшим людям в истории Аргентины
- Таким
- Например
- Как Эвита
- Герои многочисленных войн
- Президенты
- Нобелевские лауреаты и т. д
Что не входит в цену
- Билеты на кладбище - около $15 с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Напротив церкви Basílica Nuestra Señora del Pilar
Завершение: Там же, где и начали
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Это кладбище является одной из главных достопримечательностей Буэнос-Айреса
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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