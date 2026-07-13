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Скрытые дворики и пассажи: изнанка Буэнос-Айреса

Влюбиться в Париж Южной Америки - и заглянуть в его потаённые углы
Забудьте о шумных проспектах и классических путеводителях. Мы отправимся в параллельный Буэнос-Айрес, который спрятан внутри кварталов.

Вы узнаете, как архитекторы начала 20 века пытались построить здесь «идеальный город» с помощью крытых галерей и почему местные жители называют эти места «порталами в Европу».
5
3 отзыва
Скрытые дворики и пассажи: изнанка Буэнос-Айреса
Скрытые дворики и пассажи: изнанка Буэнос-Айреса
Скрытые дворики и пассажи: изнанка Буэнос-Айреса

Описание экскурсии

Дворец Бароло (Palacio Barolo). Мы расшифруем архитектурный код «Божественной комедии» Данте. Я покажу детали, которые пропускает большинство путешественников, и объясню, где в этом здании спрятан «Ад», а где — «Рай».

Галерея Гюэмес (Pasaje Güemes). Первый небоскрёб города. Найдём место, где Сент-Экзюпери держал своего тюленя (да, это правда!), и почувствуем атмосферу ар-деко, застывшую в бронзе и стекле.

Секретные пассажи (Pasaje Roverano и другие). Зайдём в неприметные двери, за которыми скрываются антикварные лавки, старейшие парикмахерские и кофейни, где время остановилось 80 лет назад.

Дворики Сан-Тельмо. Я отведу вас в conventillos — бывшие коммуналки аристократии, превращённые в уютные арт-пространства, о которых знают только локалы.

*Квартал просвещения»* (Manzana de las Luces). Мы перенесёмся в 18 век, и вы выясните, откуда начиналась наука, образование и политика Аргентины. И поймёте, зачем в этом месте под землей змеится сеть таинственных туннелей.

А также на нашем маршруте:

  • старейшие церкви столицы
  • храмы, которые помнят город ещё колониальным
  • архитектурные шедевры, устоявшие в огне революций
  • старейший книжный Librería de Ávila
  • аптека La Estrella, которая больше похожа на роскошный музей

Вы узнаете:

  • как связаны масоны и архитектура центральных пассажей
  • почему Буэнос-Айрес так отчаянно хотел быть похожим на Париж (и в чём он его превзошёл)
  • где искать лучшие артефакты и винтажные сокровища вдали от туристических ловушек
  • какой исторический секрет зашифрован в пропорциях Обелиска
  • как иезуитские традиции переплелись с историей аргентинской независимости
  • какими диковинными снадобьями и эликсирами когда-то лечили местную знать

Как пройдёт экскурсия

Я не буду утомлять вас сухими датами. Моя цель — влюбить вас в детали: звон старинных лифтов, свет сквозь витражные купола и городские легенды, которые передаются из уст в уста. Мы будем двигаться в темпе настоящего «портеньо» (жителя столицы), по желанию делая паузы на чашечку кофе в местах «для своих».

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет$90
Для бронирования достаточно оплатить 42% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 42% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Буэнос-Айресе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 23 туристов
Аргентина стала моим домом в 2000 году. Знаю Аргентину не по путеводителям, а по тысячам километров дорог — от ледяного дыхания Патагонии до вечного шума водопадов Игуасу. За эти годы
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Аргентина стала мне по-настоящему близка, и я с радостью помогу вам её почувствовать. Моя задача как гида и проводника — стереть границы между вами и этой удивительной культурой. Познакомлю вас с настоящей жизнью местных жителей, расскажу о деталях менталитета, которые не найти в интернете, и покажу ту Аргентину, в которую невозможно не влюбиться. Но главное для меня — это атмосфера. Я верю, что люди встречаются неслучайно. После каждой экскурсии гости часто становятся друзьями, и это — самая ценная часть моей работы. Мы проведём время так, чтобы Аргентина осталась в вашем сердце навсегда — ярким, живым и очень тёплым воспоминанием.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Михаил
Прекрасный город, с таким потрясающим гидом станет еще прекраснее.

Интересные факты в дополнение к общей информации о городе и стране, обширный опыт проживание и знание обычаев и особенностей изнутри - все это гарантирует отличное погружение, а время пролетит незаметно.

Отдельное спасибо за рекомендации по посещению вне экскурсии - интересные места, рестораны, музеи.

Горячо рекомендую Наталью для знакомства со страной и городом!
Прекрасный город, с таким потрясающим гидом станет еще прекраснее.
Прекрасный город, с таким потрясающим гидом станет еще прекраснее.
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Н
Наталья и ее экскурсия превзошли все наши ожидания. Ещё до экскурсии Наталья рассказала нам как провести первый день в Буэнос Айресе, куда пойти с учетом расположения нашего отеля, где поменять
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деньги, где поужинать. В экскурсии были учтены все наши пожелания и было очень интересно и комфортно. Мы не заметили как пролетело время, хотя экскурсия длилась значительно дольше заявленных четырёх часов! Всем рекомендую Буэнос Айрес и экскурсию с Натальей. В конце Наталья рекомендовала нам прекрасное место, где мы вечером посмотрели шикарное танго шоу!!!

Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Наум, огромное спасибо за такие искренние и добрые слова! Читаю ваш отзыв, и перед глазами снова наша прогулка. Мне было
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невероятно приятно и легко общаться с вами и со Светланой — когда компания такая душевная, время действительно летит незаметно!
Я очень счастлива, что мои советы помогли вам с самого первого дня чувствовать себя в Буэнос-Айресе осень комфортно. Рада, что танго-шоу стало тем самым ярким финальным аккордом после нашей прогулки! Вы — потрясающие, открытые путешественники, для которых хочется открывать город с самой лучшей стороны.
Буду очень ждать новой встречи и всегда рада вам в нашем солнечном Буэнос-Айресе.

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А
огромное спасибо Наталье за знания, информацию про город, бытовые рекомендации и ответы на вопросы! Наталья дала гораздо больше, чем было заявлено! подача информации - легко,увлекательно, полезно!!! вернемся еще обязательно и сразу к Наталье!
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Арина, Андрей, огромное спасибо за такой вдохновляющий отзыв! Мне было невероятно приятно провести этот день с вами. Когда видишь такой
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живой интерес и открытость к новому, хочется рассказывать еще и еще. Вы потрясающие! Буду очень рада нашей новой встрече — в этом городе осталось еще столько тайных уголков, которыми я с удовольствием поделюсь с вами. До встречи!

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