Забудьте о шумных проспектах и классических путеводителях. Мы отправимся в параллельный Буэнос-Айрес, который спрятан внутри кварталов. Вы узнаете, как архитекторы начала 20 века пытались построить здесь «идеальный город» с помощью крытых галерей и почему местные жители называют эти места «порталами в Европу».

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Описание экскурсии

Дворец Бароло (Palacio Barolo). Мы расшифруем архитектурный код «Божественной комедии» Данте. Я покажу детали, которые пропускает большинство путешественников, и объясню, где в этом здании спрятан «Ад», а где — «Рай».

Галерея Гюэмес (Pasaje Güemes). Первый небоскрёб города. Найдём место, где Сент-Экзюпери держал своего тюленя (да, это правда!), и почувствуем атмосферу ар-деко, застывшую в бронзе и стекле.

Секретные пассажи (Pasaje Roverano и другие). Зайдём в неприметные двери, за которыми скрываются антикварные лавки, старейшие парикмахерские и кофейни, где время остановилось 80 лет назад.

Дворики Сан-Тельмо. Я отведу вас в conventillos — бывшие коммуналки аристократии, превращённые в уютные арт-пространства, о которых знают только локалы.

*Квартал просвещения»* (Manzana de las Luces). Мы перенесёмся в 18 век, и вы выясните, откуда начиналась наука, образование и политика Аргентины. И поймёте, зачем в этом месте под землей змеится сеть таинственных туннелей.

А также на нашем маршруте:

старейшие церкви столицы

храмы, которые помнят город ещё колониальным

архитектурные шедевры, устоявшие в огне революций

старейший книжный Librería de Ávila

аптека La Estrella, которая больше похожа на роскошный музей

Вы узнаете:

как связаны масоны и архитектура центральных пассажей

почему Буэнос-Айрес так отчаянно хотел быть похожим на Париж (и в чём он его превзошёл)

где искать лучшие артефакты и винтажные сокровища вдали от туристических ловушек

какой исторический секрет зашифрован в пропорциях Обелиска

как иезуитские традиции переплелись с историей аргентинской независимости

какими диковинными снадобьями и эликсирами когда-то лечили местную знать

Как пройдёт экскурсия

Я не буду утомлять вас сухими датами. Моя цель — влюбить вас в детали: звон старинных лифтов, свет сквозь витражные купола и городские легенды, которые передаются из уст в уста. Мы будем двигаться в темпе настоящего «портеньо» (жителя столицы), по желанию делая паузы на чашечку кофе в местах «для своих».