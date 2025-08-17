Буэнос-Айрес глазами не экскурсовода, а друга.
Вместо скучных фактов — прогулка по Реколете, Пуэрто-Мадеро, Каса Росада, Сан-Тельмо и Каминито с живыми историями и свободным ритмом. По желанию маршрут меняется под ваш вкус — добавим, уберём, завернём не туда. Всё как хочется вам.
Описание экскурсииЭто не экскурсия, а прогулка с человеком, который влюблён в Буэнос-Айрес и хочет заразить этой любовью вас. Вместо сухих дат — живые истории. Вместо заученного маршрута — лёгкая, дружеская прогулка по самым атмосферным местам города: кладбище Реколета, Пуэрто-Мадеро, Каса Росада, площадь Мая, уличный рынок Сан-Тельмо и, конечно, яркое Каминито. Я не читаю лекции — я делюсь городом, как делился бы с другом. А если вам хочется больше искусства, еды, уединения или шума — маршрут легко адаптируем под ваши интересы. Это ваш Буэнос-Айрес, я лишь помогаю его почувствовать.
Экскурсия проводится по запросу
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Книжный магазин El Ateneo Grand Splendid - один из самых красивых в мире
- Кладбище Реколета (вход по желанию)
- Мост Женщины в Пуэрто-Мадеро
- Каса Росада и Площадь Мая
- Исторический район Сан-Тельмо
- Рынок Сан-Тельмо (в зависимости от дня недели)
- Улица Эль Каминито в Ла Боке
Что включено
- Услуги гида
- Индивидуальный маршрут с учётом ваших интересов
- Поддержка и консультация до и после экскурсии
- Помощь с фото (если захотите красивые кадры на память).
Что не входит в цену
- Входные билеты на кладбище Реколета
- Транспорт между точками маршрута (такси или общественный транспорт).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель, в котором вы остановились
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лина
17 авг 2025
Спасибо за замечательно проведенный день! Мы много гуляли, много и очень дружелюбно общались, вкусно ели. Артур очень приятный, веселый и отзывчивый человек. Еще раз спасибо!
Р
Разинов
15 мая 2025
Входит в следующие категории Буэнос-Айреса
