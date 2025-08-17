Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Буэнос-Айрес глазами не экскурсовода, а друга.



Вместо скучных фактов — прогулка по Реколете, Пуэрто-Мадеро, Каса Росада, Сан-Тельмо и Каминито с живыми историями и свободным ритмом. По желанию маршрут меняется под ваш вкус — добавим, уберём, завернём не туда. Всё как хочется вам. 5 2 отзыва

Артур Ваш гид в Буэнос-Айресе Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 2 отзыва Язык проведения 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-4 человека На чём проводится На автобусе Когда Экскурсия проводится по запросу $70 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Это не экскурсия, а прогулка с человеком, который влюблён в Буэнос-Айрес и хочет заразить этой любовью вас. Вместо сухих дат — живые истории. Вместо заученного маршрута — лёгкая, дружеская прогулка по самым атмосферным местам города: кладбище Реколета, Пуэрто-Мадеро, Каса Росада, площадь Мая, уличный рынок Сан-Тельмо и, конечно, яркое Каминито. Я не читаю лекции — я делюсь городом, как делился бы с другом. А если вам хочется больше искусства, еды, уединения или шума — маршрут легко адаптируем под ваши интересы. Это ваш Буэнос-Айрес, я лишь помогаю его почувствовать.

Экскурсия проводится по запросу Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Книжный магазин El Ateneo Grand Splendid - один из самых красивых в мире

Кладбище Реколета (вход по желанию)

Мост Женщины в Пуэрто-Мадеро

Каса Росада и Площадь Мая

Исторический район Сан-Тельмо

Рынок Сан-Тельмо (в зависимости от дня недели)

Улица Эль Каминито в Ла Боке Что включено Услуги гида

Индивидуальный маршрут с учётом ваших интересов

Поддержка и консультация до и после экскурсии

Помощь с фото (если захотите красивые кадры на память). Что не входит в цену Входные билеты на кладбище Реколета

Транспорт между точками маршрута (такси или общественный транспорт). Где начинаем и завершаем? Начало: Отель, в котором вы остановились Завершение: По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Экскурсия проводится по запросу Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.