1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия по ночному Буэнос-Айресу
Увидеть город в вечерних огнях и узнать, почему на главной площади нарисованы белые платки
Начало: У вашего отеля
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
$300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Из чего сделан Буэнос-Айрес: первое знакомство со столицей Аргентины
Начало: Plaza de Mayo у Майской пирамиды Pirámide de Mayo
Расписание: пн-вс в 12:00
1 сен в 12:00
2 сен в 12:00
$38 за человека
Индивидуальная
4 часа
Городок Тигре, или Путь воды: колорит аргентинской Венеции
Пройти на лодке сквозь джунгли, открыть необычные пейзажи и посетить самое атмосферное кафе страны
Начало: На станции «Тигре»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$550 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Don’t cry for me Argentina: феномен Эвиты Перон
Погулять по Буэнос-Айресу, обсуждая невероятные обстоятельства жизни и смерти аргентинской иконы
Завтра в 14:00
11 июня в 14:00
$50 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Бёрдвотчинг в Буэнос-Айресе
Орнитологическая экскурсия в одном из лучших спотов мира - природном заповеднике Костанера Сур
Начало: у фонтана Fuente de las Nereidas (Puerto Madeiro)
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
$220 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IIrina22 апреля 2024Спасибо Эле за экскурсию! Очень познавательно, интересно, комфортно! 3,5 часа прошли незаметно👍 Эля профессионал своего дела и позитивный, душевный человек! Рекомендую!
- ЕЕлена20 февраля 2024Отличная экскурсия. Благодарна за эмоции, за погружение. За прекрасный вечер
Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «Необычные»
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